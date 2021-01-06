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Polis memuru maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan polis memuru aylığı ne kadar?

Her sene artan polis alımlarından sonra pek çok kişi polis maaşlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. EGM bünyesinde çalışan polis memurlarının güncel olarak aldıkları maaş en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:08
Polis memuru maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan polis memuru aylığı ne kadar?
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Türkiye’de gerçekleşen polis memuru alımlarının sayısı son zamanlarda artmış durumda. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren polis memurlarının ne kadar maaş aldıkları merak edilmeye başlandı.

Polis memuru nedir? Kimdir? Polis ne demek?

Fransız kökenli Polis kelimesinin orjinal hali "police" dir. Uzun bir geçmişe sahip olan bu meslek, devletin güvenlik alanında faaliyet gösteren kamu personelini temsil etmektedir. Barış, huzur, asayiş ve güvenliği sağlamak için bulunan bu kişiler Türkiye'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. 81 ilde, her ilçede ve yurt dışında çalışabilirler. EGM'de onlarca farklı alan ve birim bulunmaktadır. Polis memurları da bu birimlerde görev yapmaktadır. Bu tür birimlere önek olarak terörle mücadele, asayiş, hırsızlık, siber güvenlik ve özel harekât verilebilir.

Polis ne iş yapar? Polis görevleri

  • Yurtiçi ve yurtdışında görev alabilirler.
  • Genellikle iç güvenlikten sorumlulardır.
  • Yasalara uygun hareket ederler ve talimatları takip ederler.
  • Suç ve suçlularla mücadele içindedirler.
  • Terörle mücadelede aktif rol oynarlar.
  • Vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgilenirler.
  • Sosyal barışı korumak, kaçıranlarıysa yakalamaktadırlar.
  • Devlet adamlarını, vatandaşları ve belirli alanları koruyabilirler.
  • Toplumsal olaylara müdahalede bulunurlar.
  • Her görevi kendilerine verilen talimatlara göre yerine getirirler.

Polis memuru çalışma şartları ve çalışma saatleri 2021

Polisin çalışma koşulları ve çalışma saatleri çok zordur. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermeye hazır olmaları gerekmektedir. Çünkü her an görev için çağrılabilirler. Deprem, sel, afet, terörle mücadele, operasyon, koruma, seçimler, gösteriler, mitingler, toplumsal olaylar ve suça müdahale gibi her olayın ön saflarında polis yer almaktadır. Ayrıca ortalama 5 yılda bir polislerin tayinleri olmaktadır. Meslek hayatlarında en az iki kez doğu görevine giderler. Zorluk dereceleri ve çalışma şekilleri birime göre değişebilir.

2021 yılında polisin çalışma koşulları ve çalışma saatleri oldukça zordur. Bir talimat geldiğinde haftanın 7 günü 24 saat çalışmak zorunda olan polisler vardiyalı ve nöbet sistemine göre çalışmaktadır. Farklı çalışma saatleriyle ayda 250 ila 300 saat çalışabilirler, öneğin 12/24, 12/36, 24/48 şeklindedir. Sistemi biraz daha anlatmak gerekirse personel 12 saat çalışıyor ve ardından 24 saat izin yapmaktadır. Bu çalışma temposuyla herkes baş edemez. Bu nedenle polis 8 saat çalışıp 24 saat izinde kalacak bir sistem talep ediyor. Elbette bazı polisler normal memurlar gibi sabah 9.00 ile akşam 6.00 arasında çalışabilir. İstisnai durumlardaysa çalışma sistemleri rafa kaldırılır.

Polis memuru maaşları 2021 ne kadar?

2020 yılında memurlar için toplu iş sözleşme zammı doğrultusunda %4 %4 artış gerçekleşti. Bu artışlar Ocak 2020 ve Temmuz 2020'de gerçekleşti. 2021'de toplu iş sözleşmesi %3 %3 şeklinde artacak. Ayrıca %4'ün üzerindeki enflasyonla ortaya çıkacak fark ücretlere yansıyacak. Bu kapsamda polis emekli maaşları 2021 yılında önemli ölçüde artacaktır. Bu artışların yanı sıra aile yardımı, çocuk parası, ek tazminat, görev tazminatı, görev yerleri için aldıkları maaş, eğitim düzeyine bağlı farklılıklar da etkili olacaktır. Yine, BES ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri arasındaki vergi kesintisi, işe yarayacak faktörler arasındadır. Bu faktörlerden bazıları ücretleri yükseltirken diğerleri kesintilere neden olur. Tüm değişkenleri göz önünde bulundurarak 2021 yılında polis maaşları aşağıdaki gibi olacaktır:

8/1 seviyesinde mesleğe başlayan polislerin maaşı 2021 yılında yaklaşık 6.750 TL,

6/3 seviyesinde 5 yıllık tecrübeye sahip polis maaşı 2021 yılında yaklaşık 6. 900 TL,

4/2 seviyesinde 10 yıllık tecrübeye sahip çalışanların maaşları 7.100 TL,

2/1 seviyesinde 15 yıllık tecrübeye sahip polisler, 2021 yılında aylık 7.250 TL,

1/3 seviyesinde 20 yıllık tecrübeye sahip polis emekli maaşı 7.500 TL,

1/4 seviyesinde 25 yıllık polis tecrübesine sahip olanlar ise yaklaşık 8.000 TL almaktadır.

Tüm bu maliyetler yaklaşık miktarlardır. AGİ, aile ve çocuk ödenekleri, görev ücretleri, terör tazminatı, sigorta ve BES kesintileri, eğitim durumu, fazla mesai vb. Başlıklar giderleri değiştirebilir. Ek olarak, dereceler ve nitelikler ve hizmet süresi de çok önemlidir.

Yeni başlayan polis maaşları 2021 ne kadar?

İçişleri Bakanlığı her yıl binlerce polis alımı ilanı yayınlıyor. Özellikle özel harekat polisi için alım ilanları çoğunluğu oluşturuyor. Bu ilanlar her sene vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. İşsizlik oranı arttıkça, polis olmayı seçen insan sayısı da artıyor. Bu yüzden milyonlarca insan "Yeni, başlamış olan polislerin maaşı ne kadar?" sorusunun cevabını araştırmaktadır. Mesleğe yeni başlayan bir polis memurunun maaşı 2021 yılında 5.500 TL civarında olmaktadır. Ancak ek ödeme, yardım ve tazminat ile bu maliyet 6.000 TL'yi aşıyor.

2021'de yeni polis maaşı: 5.500-6.000 TL



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:08
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EgmPolisMaaş
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