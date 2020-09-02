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Piyade Astsubay ne iş yapar ve ne kadar maaş alır?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta olan Piyade Astsubay ne iş yapar ve ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. Piyade Astsubay görev tanımı ve merak edilenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:00
Piyade Astsubay ne iş yapar ve ne kadar maaş alır?
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kalabalık sınıfını piyadeler oluşturmaktadır. Piyade astsubay muharebelerde en önde savaşmakta ve yeri geldiğinde sıcak çatışmaların içerisine girer. Piyade astsubaylar; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevlerde çalışabilmektedir.

Piyade Astsubay ne iş yapar?

Piyade astsubaylar Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevlerde yer almaktadır. Kara Kuvvetleri bünyesinde piyade astsubay muharebede yakın savaşta bulunmakta ve piyadeler, motorlu, mekanize, komando ve tanksavar gibi bulunmaktadır.


Piyade astsubaylar Kara Kuvvetleri bünyesinde silah ve düşmana zaiyat verme görevi taşımaktadır. Bölgeyi ele geçirip elde tutabilmek için harekatlarda bulunabilen piyade astsubayların en temel silahı ise piyade tüfekleridir. Öte yandan makineli tüfek, tanksavar, zırhlı araç ve el bombası gibi çeşitli teçhizatlarla da düşmanları durdurabilmektedir.

Piyade Astsubay maaşı ne kadar?

Piyade astsubay; kara, hava ve deniz şartlarıyla mücadele için eğitilmektedir. Eğitimler son derece zorludur ve piyade astsubaylar her gün kilometrelerde koşu, spor ve egzersizlere tabii tutulmaktadır.

İşe henüz başlayan piyade astsubaylar 5500 TL civarında maaş alabilmektedir. Evlilik ve çocuk sayısı gibi durumlar maaşın artmasına katkı sağlar. Yabancı dil, terör tazminatları veya diğer kurs başarıları da maaşı artırabilmektedir. Doğuda çalışmakta olan piyadelerse her ay ortalama olarak 1000 TL terör tazminatı alabiliyor.



Son Güncelleme: 02.09.2020 16:00
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Anahtar Kelimeler:
TSKPiyade Astsubay
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