Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması

Pitbull'un ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç. bir grup grafik tasarımcı ve web geliştiriciler ve eli kalem tutan kişiler tarafından ve diğer işlerde çalışan ve emek verenler tarafından geliştirilen bir kripto para birimidir. Pitbull ağının para birimi ise PIT'tır. Bu parayı satın alanların paralarına değer katar. Piyasaya yeni giren bir token'dir.

Bugünkü piyasa değeri ise 1.25 dolar civarındadır. İşlem hacmi ise iki milyar doları geçmiş durumda. Hisseli bir jeton olan PIT token, Yatırımcıları hem topluluk hemde gelişim açısından projeye entegre edilen sosyal bir deneydir.17 MArt 2021 tarihinden bu yana geliştirilen Pİtbull projeyei geliştirilenler tarafından oldukça başarılı bir şekilde güncellenmesine devam ediliyor.

PIT Token projesinde asıl gaye sosyal bir deneyi gerçekleştirmektir. Birbirlerini hiç görmeyen ve nerdeyse alakası bulunmayan insanlar tarafından geliştirilmesi bu toeni öne çıkardı. Bu yüzden PITsahipleri aynı zamanda projenin de hissedarlarıdır. Proje hakkında daha geniş bilgi edinmek için şu linkten Whitepaper’a ulaşabilirsiniz.

PIT token kripto para piyasasına girdiği andan itibaren başarılı bir ivme yükseliş yakaladı. Uzmanlara göre daha da ciddi yükselişler bekleniyor. Kripto paraya yatırım yapanlar bu paraya yatırım yaparak varlıklarına değer katmaya devam ederler.

2021 senesinin mayıs ve haziran aylarında değer kaybı yaşanabilecği de iddia ediliyor. Uzmanlar daha net bir fiyat açıklamadı. Pitbull (PIT) Token şuanda Gate.io borsasında satılmaktadır.