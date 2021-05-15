İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması

Kripto para birimlerine yatırım devam ederken bir yandan da çeşitli para birimleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son zamanlarda revaçta olan Pitbull ( PIT ) coin hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Pitbull coin nedir? PIT token açıklaması nedir? İşte ayrıntılar.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:42
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Takip Et:

Pitbull'un ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç. bir grup grafik tasarımcı ve web geliştiriciler ve eli kalem tutan kişiler tarafından ve diğer işlerde çalışan ve emek verenler tarafından geliştirilen bir kripto para birimidir. Pitbull ağının para birimi ise PIT'tır. Bu parayı satın alanların paralarına değer katar. Piyasaya yeni giren bir token'dir. 

Bugünkü piyasa değeri ise 1.25 dolar civarındadır. İşlem hacmi ise iki milyar doları geçmiş durumda.  Hisseli bir jeton olan PIT token, Yatırımcıları hem topluluk hemde gelişim açısından projeye entegre edilen sosyal bir deneydir.17 MArt 2021 tarihinden bu yana geliştirilen Pİtbull projeyei geliştirilenler tarafından oldukça başarılı bir şekilde güncellenmesine devam ediliyor.

PIT Token projesinde asıl gaye sosyal bir deneyi gerçekleştirmektir. Birbirlerini hiç görmeyen ve nerdeyse alakası bulunmayan insanlar tarafından geliştirilmesi bu toeni öne çıkardı. Bu yüzden PIT Coin sahipleri aynı zamanda projenin de hissedarlarıdır. Proje hakkında daha geniş bilgi edinmek için şu linkten Whitepaper’a ulaşabilirsiniz.

PIT token kripto para piyasasına girdiği andan itibaren başarılı bir ivme yükseliş yakaladı. Uzmanlara göre daha da ciddi yükselişler bekleniyor. Kripto paraya yatırım yapanlar bu paraya yatırım yaparak varlıklarına değer katmaya devam ederler.

2021 senesinin mayıs ve haziran aylarında değer kaybı yaşanabilecği de iddia ediliyor. Uzmanlar daha net bir fiyat açıklamadı. Pitbull (PIT) Token şuanda Gate.io borsasında satılmaktadır.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PitbullPITCoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması

Popüler Haberler

Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle TRT1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle!
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Masum 420.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Ramo dizisi Arap karakteri kimdir? Doğu Can kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Tam kapanma uzatıldı mı, 17 Mayıs'ta bitecek mi?
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hakan Bulut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
TJK 15 Mayıs 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe VAR hakemleri kim oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.