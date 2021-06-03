Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması

Phuture (PHTR) nedir?

Pasif yatırım stratejileri oluşturan açık bir tasarım felsefesidir. Kullanıcılara yeni endeksler oluşturmaya ve başkaları tarafından oluşturan endeksleri yatırım yapmak için gerekli araçları temin eder.

Phuture’nin kurucuları

2021 yılı Şubat ayında iki ekip üyesi tarafından piyasaya sürülmüştür. Oliver Mehr ve Charles Story’dir.

Oliver Mehr, SVK Crypto’da 2017 tarihinden itibaren çalışmaktadır. 4 yıldan fazla süredir ortak olarak çalışmıştır.

Charles Story, Phuture’de büyüme rolüne büründü. 2021 tarihi Mart ayından itibaren çalışmaktadır.

Phuture, endeks oluşturma araçları sayesinde yeni sektörleri destekler. Önemli fiyat hareketliliği sırasında sistemi güvende tutar.

PHTR toplam 100.000.000 token arzına sahiptir şöyle tahsis edilmiştir: %25 ekibe, %53 vakıfa, %3 danışmanlara, %18 tohum satışına, %1 kamu satışına.

Token adı:

Token sembolü:

Maksimum Arz：

İlk Dolaşım Arzı:

Token Türü:

PhuturePHTR100.000.0004.680.297ERC20

Sözleşme:

TBC