Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması

Phuture (PHTR) nedir?
Pasif yatırım stratejileri oluşturan açık bir tasarım felsefesidir. Kullanıcılara yeni endeksler oluşturmaya ve başkaları tarafından oluşturan endeksleri yatırım yapmak için gerekli araçları temin eder.
Phuture’nin kurucuları
2021 yılı Şubat ayında iki ekip üyesi tarafından piyasaya sürülmüştür. Oliver Mehr ve Charles Story’dir.
Charles Story, Phuture’de büyüme rolüne büründü. 2021 tarihi Mart ayından itibaren çalışmaktadır.
Phuture, endeks oluşturma araçları sayesinde yeni sektörleri destekler. Önemli fiyat hareketliliği sırasında sistemi güvende tutar.
PHTR toplam 100.000.000 token arzına sahiptir şöyle tahsis edilmiştir: %25 ekibe, %53 vakıfa, %3 danışmanlara, %18 tohum satışına, %1 kamu satışına.
Token adı:Phuture
Token sembolü:PHTR
Maksimum Arz：100.000.000
İlk Dolaşım Arzı:4.680.297
Token Türü:ERC20
Sözleşme:TBC
Son Güncelleme: 03.06.2021 12:35