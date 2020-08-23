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Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

20:33 sularında basına yansıyan Pet şişe nasıl değerlendirilir? Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 23 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 20:33
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
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Artan işsizlik ve aynı şekilde artan nüfus ile birlikte iş bulmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bu anlamda sıkıntılar yaşamaya başlayan insanlar yeni işler bulmaya ve maddi kazanç nasıl elde edebileceklerini araştırmaya başlıyor.

Son dönemlerde eve ek gelir sağlamak isteyen ve işi olmayan birçok kişi pet şişe toplayarak veya biriktirerek maddi kazanç elde ediyor.

Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi?

Günümüzde birçok insan sokaklarda pet şişe toplamaktadır. Geri dönüşüm için önemli bir iş olan pet şişe toplama, bunun yanı sıra aynı zamanda kazançlı da bir iştir. Son yıllarda geri dönüşüme verilen önem artmaya başladı. Bu da pet şişe toplayan insanların kazandıkları paraların artmasına sebep oldu. Bu gelir artışını gören birçok kişi ek gelir elde etmek adına pet şişe toplamaya başladı.

Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır?

Pet şişe toplayarak para kazanmayı hedefleyen kişiler önce kendi evlerine aldıkları petleri biriktirerek başlamalıdır. Ayrıca tanıdıklarından da pet şişeler toplayan kişiler bunların geri dönüşümü için para kazanabilirler.


Birçok ilimizde dışarıda pet şişe vb. ürünler toplayan insanlar vardır. Bu atıkları toplayan insanlar bunları geri dönüşüm merkezlerine götürerek oradan para alabilmektedir. Bu atıkları toplayan kişilerin götüreceği yerler geri dönüşüm merkezleri ve kumbara mantığı ile kurulmuş geri dönüşüm kutularıdır. Bu yerlere topladıkları pet şişeyi götüren kişiler karşılığında para alacaktır.

Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Pet şişe toplayarak para kazanmak isteyen kişilerin kazanacakları para topladıkları pet şişelerin büyüklüğüne ve miktarına göre değişiklik göstermektedir. Büyük şişeler diğer şişelere göre daha çok para etmektedir.

Geri dönüşüm merkezlerine gitmek istemeyen kişiler birçok yerde bulunan pet şişe kumbaralarına giderek topladıkları pet şişeleri oraya atabilir. Bu işlemin karşılığında kişilere 25 kuruştan 1 TL’ye kadar şişe başı kazanç verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 20:33
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