Peşinatsız senet ile beyaz eşya alınabilecek yerler?

Vatandaşlar tarafından peşinatsız beyaz eşya nasıl alınır, nereden alınır, şartları nelerdir gibi sorular sorulmaya başladı. Peşinatsız senetle beyaz eşya nasıl alınır? İşte sizler için peşinatsız senetle beyaz eşya satan firmaların tüm detaylarını ele aldık...

Peşinat ödemesi olmadan senetle beyaz eşya satışı yapan şirketler, belirli teminatlar ile birlikte elden ödeme fırsatı da sunmaktadırlar. Peşinatsız senetle beyaz eşya alışverişi yapılabilecek firmalar listesi şu şekildedir :

EVKUR

Öz Şanal

Mutlu Evim

Fors AVM

Beko

Arçelik

Genellikle bu firmalardan satın alınan ürünler, senet ile geri ödeme planı sunmaktadır. Mağazaya göre değişikmekte olan bu ödeme şekilleri, müşterilerin ödeme profillerine ve gelir durumları baz alınarak belirlenmektedir.

Mağazalardan beyaz eşyanın yanında küçük ev aletlerinin de taksitli olarak alınması mümkündür. Peşinat koşulu bulunmamasına rağmen müşterilerin bir ödeme yapması halinde taksitlendirmeler düşük faiz uygulamaları ile sunulabilmektedir.

Tüm mağazalar için faiz uygulaması bulunmamakla birlikte, ortak olarak ödeme gecikme payı da eklenmektedir. Belirlenen ödeme tarihlerinde ödeme yapılmaması durumunda başlangıçta yapılan açıklama ile bir pay uygulanmaktadır.

Peşinat olmadan beyaz eşya satın almak

Peşinat ödemeden beyaz eşya almak, belirli mağazaların sunduğu imkanlar ile mümkün olmaktadır. Şu avantajlar ile peşinatsız taksitli alışveriş yapılabilmektedir:

Herhangi bir ön peşinat ödemesi talep edilmez ancak müşterinin isteğine göre belirli bir miktarda ödeme yapılabilmektedir.

Genel olarak vade farkı uygulaması bulunmasa da mağaza özeline göre yapılan ekstra ödemeler yer alabilmektedir.

Herhangi bir kefil veya ipotek işlemi olmadan alışveriş yapmak mümkündür.

Senet ile alışveriş yapıldığı için hem müşterilerin hem de satıcıların hakları güvence altında olmaktadır.

Bu koşulların yanında mağazaların kampanyalarına ve müşteri profillerine göre şartlara ekleme yapılabilmektedir. Bu koşullar içerisinde 6 aylık SGK prim ödemesi bulunduğu için yeni işe başlayanlara yönelik çeşitli kriterler sunulabilmektedir.

EVKUR sistemi ile senetli alışveriş nasıl yapılır?

Peşinat ödemeden EVKUR üzerinden alışveriş yapmak, kredi kullanmak istemeyen vatandaşlar için farklı imkanlar sunmaktadır. EVKUR mağazalarından herhangi birisinde satın alınacak ürünlerin, taksitle satın alınması belirli koşullar üzerinden mümkün olmaktadır.

Senetle alışveriş yapmak, sözleşmeli ödeme kategorisinde yer almaktadır. Ödeme yapılacak zaman dilimleri, ödeme miktarları, taksit sayıları gibi maddeleri içeren bu sözleşmelerin imzalanması ile ürün satışı işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ürün almak isteyenlerin sadece şubeler üzerinden işlem yapmasına gerek olmamaktadır. EVKUR resmi sitesi üzerinden de istenen eşyalar seçilerek sözleşme doldurulması ile mümkün olmaktadır.

İntenetten alışveriş yapmak için EVKUR sistemi üzerine üyelik açılışının yapılması ve onaylanması gerekmektedir. Taksit ve ödeme seçeneklerinin onaylanması sonrasında istenen EVKUR adresine ürün teslimatı yapılabilmektedir.

Ürün satışı ile ilgili işlemlerin tamamlanması için ilgili EVKUR şubesine gidilerek imza süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Burada bilgilerin doğruluğu teyit edilerek işlemler tamamlanmaktadır.

Taksit ödemeleri, ürün satışının sonrasında bir ay içerisinde başlatılmaktadır. Hangi tarihte ödeme yapılacağına müşterilerin karar vermesi sağlanmaktadır. Ayın sabit günlerinde ödemeler tamamlanarak senetler müşterilere teslim edilmektedir.

Öz Şanal ile senetli beyaz eşya almak

Öz Şanal mağazasından peşinatsız alışveriş yapmak hem intenet sitesi üzerinden hem de şubelerden mümkün olmaktadır. İntenet üzerinden ürün alınması durumunda şubelerden birisiyle de görüşülmesi ve güvenlik bilgilerinin doğrulanması gerekmektedir.

İntenetten yapılan alışverişlerde anlaşmalı alışveriş süreçleri şu şekildedir :

Öz Şanal web sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulmalıdır.

Üyelik kaydı ile belirlenen kullanıcı adı ve şifrenin yanında ödeme süreçlerine ilişkin, gelir durumu gibi bilgilerinin de girilmesi istenmektedir.

Bilgilerin doğruluğu amacıyla ürün teslimatından öncesinde sistem üzerinden onay durumu belirlenmektedir.

Peşinatsız senetle beyaz eşya alınabilecek firmalar içerisinde bulunan Öz Şanal firması intenet üzerinden alışverişleri teşvik etmektedir. Bu nedenle intenetten ürün alımına yönelik kampanyalar sunduğu bilinmektedir.

İntenetten ürün alışverisinde en önemli olan konu güvenliktir. Üyelik bilgilerinin başka kimselerle paylaşılmaması bu nedenle önemli olmaktadır. Aksi halde üyelik hesabı üzerinden yapılan alışverişlerin engellenmesi mümkün olmamaktadır.

İntenet alışverişlerinin gerçekleştirildiği her web sitesinde olduğu gibi bu sistemin de mağazanın gerçek sitesi olduğundan emin olunması gerekmektedir. Bu nedenle www.ozsanal.com adresinin dışındaki sitelerin kullanılmamasına özen gösterilmesi önemli olmaktadır.

Mutlu Evim ile senetli alışveriş

Mutlu Evim üzerinden peşinatsız ürün alımı, sadece gelir durumunu beyan edip onay alan müşterilere yönelik olmaktadır. Bunun için E-devlet sistemi üzerinden en az 6 aylık SGK prim ödemelerinin dökümün alınması gerekmektedir.

Mutlu Evim ile alışveriş yapmak isteyen kişilerin 6 aydan daha az bir süredir çalışması durumunda taksitli bir satışa olanak sunulmaktadır. Fakat nakit veya kredi kartı ile ödeme şekli kullanılabilmektedir.

Senetle alışveriş onayının verildiği koşullar şu şekildedir :

Ürün alımı yapacak kişinin 26 yaşından küçük olması durumunda kefil göstermesi zorunlu tutulmaktadır.

Mülk güvencesi veya SGK prim dökümü anlaşma sırasında beyan edilmesi gereken konulardır. Beyan edilememesi durumunda senetle alışverişe izin verilmemektedir.

İcra takibi bulunan kişilerin tespit edilmesi durumunda anlaşmaları iptal edilmekte ve gerekli yasal işlem başlatılmaktadır.

Maksimum 2 ay üst üste taksitlerin ödenmemesi durumunda ücret tahsilatı için yasal süreçlere başvurulmaktadır.

Fors AVM ile senetli alışveriş şartları

Fors AVM üzerinden senetle alışveriş kriterleri, mağazanın ve müşterinin haklarının güvence altında tutulması amacıyla yapılmaktadır. Ücret tahsilatında herhangi bir sorun yaşanmaması adına şu kriterlerin sağlanarak başvuru yapılması gerekmektedir:

18 yaşını doldurmuş olmak, nüfus cüzdanı ile belgelenmektedir.

T.C vatandaşı olmak zorunlu tutulmaktadır.

Önceki kredi kullanımlarına bağlı olarak olumsuz sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir.

55 yaş üzeri müşteriler için senetle alışveriş olanakları sunulmamaktadır.

Senetle alışveriş yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bu şartları sağlamaları gerekmektedir. Gerekli kriterlerin karşılanması durumunda müşterilerin sadece nakit işlemler veya kredi kartı ile yapılan işlemler üzerinden alışveriş yapmalarına imkan sağlanmaktadır.

Senet ile yapılan alışverişlerde resmi kayıtlar tutulması nedeniyle herhangi bir usulsüzlük söz konusu olmamaktadır. Ancak bir mağduriyet yaşanmaması için mağazalar kendi özel koşullarını da bu şekilde belirleyebilmektedirler.

Arçelik'ten senetli alışveriş yapılabilir mi?

Arçelik mağazalarından senetle beyaz eşya alışverişi, belirli koşulların sağlanması durumunda hiçbir peşinat ödemesine ihtiyaç durulmadan yapılabilmektedir. Bu alışverişlerde belirlenen koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:

18 yaşından küçük olmayan müşteriler için senetle alışveriş olanağı mevcuttur.

Alışveriş yapacak kişilerin aktif bir şekilde çalışmaları ve bu çalışma sürecinin en düşük 6 ay öncesinde başlaması gerekmektedir.

Kişilerin çalışmaması durumunda, kefil veya ipotek gösterimi zorunluolmaktadır. Bu işlemler yasal çerçevede yapılmaktadır.

İntenetten yapılacak alışverişlerde de aynı durumlar geçerli olmaktadır.

Arçelik gibi beyaz eşyanın senetle alınmasının mümkün olduğu Beko mağazalarında da aynı koşullar geçerli olmaktadır. Bu koşulların sağlanmaması durumunda taksitli ödemeler kabul edilmemektedir.

Her iki mağazada da emekli maaşını beyan eden kişilerin herhangi bir icra takipleri bulunmaması durumunda senetle alışveriş yapmalarına izin verilmektedir. Bu alışverişlerde gelir durumu beyan edilirse kefil göstermeye gerek yoktur.

Peşinatsız senetle beyaz eşya alınabilecek firmalar içerisinde bulunan Arçelik ve Beko mağazalarından diğer küçük ev aletleri veya teknolojik cihazların da alınması aynı koşullar dahilinde mümkün olmaktadır.

Televizyon veya mutfak gereçleri gibi ürünlerin alınması durumunda de taksitlendirmeler, müşterilerin ödeme durumlarına göre belirlenmektedir. Müşteriler ve firma yetkililerinin şartları dahilinde geri ödeme planları düzenlenmektedir.