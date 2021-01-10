İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 10 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 23:01
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Takip Et:

Konut satın alma planı yapan vatandaşların en fazla tercih ettiği kampanyalardan olan konut kredileri belirli bir tutara kadar veriliyor. Farklı bir deyişle ev bedelinin yüzde 80, 75 veya 50’sine kadar konut kredisi veriliyor. Kalan bölüm ise peşinat olarak verilmektedir.

Peşinatsız ev satın alınır mı?

Ev satın alabilmek için peşinatı olmayan bireyler gerekli şartları taşımaları halinde konut kredisi alabiliyor. Bu türden kredi çekilebilmesi için şartların sağlanması önemlidir. Genellikle bankalara konut kredisi başvurusu yapıldığında en çok kullanılabilecek kredi tutarı yüzde 80 olarak tespit edilmiştir. Bu süreçte 100 bin TL’lik konutlarda bu oranlardan bankanın vereceği en çok tutar 80 bin TL’dir. Kalan 20 bin TL’lik bölüm ise peşinat olarak bilinmektedir.

Bu süreçte özellikle de nakit parası olmayanlar için bazı problemler yaşanabiliyor. Bu süreçte bazı yöntemler deneniyor. Bu yöntemlerden ilki satıcıyla anlaşıp ekspertiz değerinin yüksek gösterilmesidir. 100 bin TL’lik bir konut için ev satış bedelini 120 bin TL olarak göstererek evin yüzde 80’ine konut kredisi aldığınızda aslında mevcut evinizin tamamına kredi çekmiş olabilirsiniz.

Peşinatsız kredi veren bankalar hangileridir?

Peşinatsız konut kredisi finanse eden bankalar konutun tamamına finansman sağlayabilmektedir. Bu süreçte bankaya başvuruda bulunmadan önce Emlak Konut GYO’nun sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlanabilirsiniz. Yapılan projelere katılım gösterecek Emlak GYO kredi için değil, yeni ev projelerine dahil olarak ev satın alabilmek amacıyla kullanılıyor.

QNB Finansbank Peşinatsız Kredi; peşinatı olmayan bireylere ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. 180 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla bankaya başvuruda bulunduğunuzda kredi notunuz hakkında inceleme başlatılacaktır. Başvuru sahibinin çekmeye uygun olması durumunda banka en geç iki iş gücü içerisinde eksper görevlendirir ve satın alınacak konutun değerini tespit eder.

HSBC ise ek teminat gösterilmesi halinde 120 aya varan vadelerde peşinatsız konut kredisi kullandırmaktadır. Böylelikle peşinat olmadan konut sahibi olabilirsiniz.

TEB, 10 yıla varan vadelerle peşinatsız konut kredisi sunmaktadır. Ev değeri kadar konut kredisi çekebilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 11 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabirleri ve yorumları
Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır?
Genel sağlık sigortasından faydalanmak için gereken şartlar nelerdir? Sigortadan herkes yararlanabilir mi?
Altın ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 11 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 11 Ocak 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 11 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Ocak 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Ocak 2021 Pazartesi
Çeyiz parası yardımı şartları nelerdir? Devlet çeyiz yardımı için kimler nasıl başvurusu yapabilir?
Koronavirüs hastalık belirtileri nasıl başlar? ilk gün ve sonraki günlerde Covid19 belirtileri
Çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi?
Platin yatırımı hangi bankalarda var? Fiziki platin nereden satın alınır? Platin hesabı açan bankalar?
A101 9 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Ocak 2021
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 10 Ocak 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.