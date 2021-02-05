Peşinat ödemeden ev sahibi olmak için yöntemler

Ev almak birçok insanın hayallerinden biri. Günümüzde de birçok insan ev alabilmek için çalışıyor, çabalıyor. Emlak fiyatlarının yükselmesi, faizlerin artması ve buna benzer sebeplerden insanların ev alması daha da zorlaşıyor. Özellikle büyük şehirlerden ev almak, artan maliyetler sebebiyle daha da zor hatta imkansız hala geliyor. Bu durum yatırım için birikimi olmayanları daha da zora sokuyor.

Yatırımı olmayanlar kredi çekmek istediğinde almak istedikleri evin ederinin yüzde 75’i kadar konut kredisi kullanabiliyor. Kalan yüzde 25’i için ise peşin ödeme yapılması zorunlu tutuluyor. Tüm bu sebeplerden de ev sahibi olmak isteyen insanların en çok sorduğu sorulardan biri nasıl peşinatsız ev alabilirim oluyor. Bazen, illegal olarak, kredi çekilirken evin değeri daha yüksek gösterilerek kredinin daha yüksek çıkması için uğraşılıyor. Bu sebepten elinde nakit birikimi olmayan, peşinat veremeyecek insanlar için de güvenilir birkaç yöntem bulunuyor.

KREDİ ÇEKEREK NASIL PEŞİNATSIZ EV ALINIR

İPOTEK YÖNTEMİ İLE NASIL PEŞİNATSIZ EV ALINIR

Ev sahibi olmak isteyenlere, konut kredisinden yararlanarak peşinatsız ev sahibi olmak için bir takım yollar mevcut. Bahsettiğimiz gibi evin ederinin yüzde 75’i kadar kredi veriliyor. Elinde nakit parası olmayanlar için de yüzde 25’lik kısım için ihtiyaç kredisi çekilerek, bu kredi peşinat için kullanılıyor. Bu şekilde ev sahibi olmak isteyenler ödemede sorunlar yaşayabiliyor. Elinde nakit parası bulunmayan kişilerin tercih ettiği bu yöntemde, kişiler hem konut hem de ihtiyaç kredisini ödemede zorlanabiliyor.

Kredi ile peşinat ödemeden ev almak isteyenlerin tercih edebileceği bir yöntem daha bulunuyor. İpotek yöntemi ile, satın alınmak istenen evin ederinin tamamı için kredi verilebiliyor. Bu yöntemle, peşinat ödemeye gerek kalmıyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler farklı bir gayrimenkule sahip olmaları durumunda bu gayrimenkule ipotek uygulatarak, istedikleri evin tamamı için konut kredisi alabiliyor. Kredi ödemesi yapıldıktan sonra da gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılıyor.

Hem kredi çekip hem de peşinat ödemeden ev sahibi olmanın başka bir yolu daha mevcut. İnşaat şirketlerinin büyük konut projelerine imza atmasıyla, bankalar ile özel sözleşmeler imzalanabiliyor. Bu sayede de imzalanan konut projelerinden ev almak isteyenlere özel faiz oranları, taksit veya peşinat ödememe gibi seçenekler sunulabiliyor. Bu sayede çok daha uygun fiyatlara ev sahibi olma imkanı sağlanıyor.