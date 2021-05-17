Son günlerde borsada birçok firma halka arz edilmektedir. Penta Teknoloji, son olarak borsada işlem gören firmalardan biri oldu. 2021 yılında halka arz edilen Penta Teknoloji, borsaya değer kaybıyla başladı. Bu yıl içerisinde borsaya giren Penta Teknoloji, ilk işlem gününde değer kaybetti.

Penta Teknoloji, 2021 yılında borsada halka arz edilen 12. Firma oldu. Penta Teknoloji, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Penta Teknoloji, bugün işleme çıktı ve ilk işlem gününde değer kaybı yaşadı.

Penta Teknoloji, başlangıçta 32 liradan işlem gördü. İşlem görmeye başladığı andan itibaren %0,5 oranında düştü. Toplamda 588 milyon halka arz edildi. Toplamda 18,4 milyon tane hisse halka arz edildi.