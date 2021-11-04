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Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Pazarlamacı (telefonla) ne kadar maaş alır, iş ilanlarına nereden ulaşılır gibi detaylı bilgiler haberimizde...

04 Kasım 2021 Perşembe 01:08
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Pazarlamacı (telefonla) ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Pazarlamacı (telefonla) iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Pazarlamacı (telefonla) tanımı nasıl yapılır?

Şirketin sorumluluğunda olan ürün ve hizmetleri, portföy de yer alan ya da yeni kazanılacak olan müşterilere tanıtmak amacıyla projeler hazırlayan, hedef strateji doğrultusunda hizmet veren, müşteriyi şirkete kazandırmak için satış faaliyetleri yürüten kişi ve ya kişilere verilen mesleki unvandır.

Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Pazarlamacı (telefonla)  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.570 TL olarak ifade edilebilir. Pazarlamacı (telefonla)  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 8.780 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Pazarlamacı (telefonla)   olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Pazarlamacı (telefonla)  iş ilanları için tıklayınız...

Pazarlamacı (telefonla) hizmet olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Pazarlamacı (telefonla) çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ortaöğretim yani lise ve denginde bir okuldan mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Önemli olan gereken eğitim seviyesinde mezun olmuş olmaktır.

Pazarlamacı (telefonla) ne iş yapmaktadır?

Pazarlamacı (telefonla) olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler ;

  1. Pazar ve ürün araştırması yapmak
  2. Araştırma sonrasında elde ettiği bilgi ve verileri raporlamak, kayıt altında tutmak,
  3. Şirketin ürün ya da hizmetini hedef kitle doğrultusunda pazarlamak ve satmak
  4. Doğru satış ve pazarlama stratejileri belirlemek,
  5. Ürün ya da hizmeti tanıtma amaçlı, broşür, ilan vb. yazılı reklam bastırmak
  6. Müşterilere ürün/hizmet tanıtımının doğru yapılabilmesi için ev ve iş yeri adreslerini ziyaret etmek, ziyaret edilmesini sağlamak,
  7. Ürün ve hizmetin statüsüne göre piyasa araştırması yapmak,
  8. Pazar alanı araştırmak
  9. Mesleki seminer ve eğitimlere katılım göstermek,
  10. Satış ve pazarlama ile ilgili güncel trendleri takip etmek.

Pazarlamacı (telefonla) meslek ana grubu nedir?

Hizmet ve satış  elemanlarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Pazarlamacı (telefonla) meslek alt ana grubu nedir?

Satışlar ile ilgili elemanlarına mensuplarıdır.

Pazarlamacı (telefonla)  meslek grubu nedir?

Diğer satış elemanlarına dahildirler.

Pazarlamacı (telefonla)  meslek birim grubu nedir?

Kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanları  birimindendirler.

Pazarlamacı (telefonla)  meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Pazarlamacı (telefonla)  meslek kodunu bulduk, ilgili kod 5243.02 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Pazarlamacı (telefonla)  olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Pazarlamacı (telefonla)  olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 04.11.2021 01:08
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PazarlamacıTelefonilepazarlamaIşkur
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