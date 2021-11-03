Pazarcı 2021 maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Pazarcı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Pazarcı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Pazarcı tanımı nasıl yapılır?

Semt pazarlarında meyve, sebze ve bakliyat gibi tarım ürünlerinin satışını yapan kişi veya kişilerin yaptığı iştir.

Pazarcı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Pazarcı olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.460 TL olarak ifade edilebilir. Pazarcı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 6.800 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Pazarcı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan son ra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Pazarcı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Pazarcı olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi okur yazar olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Okur yazar olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir. Okur yazar olan bir kişi bu işi yapabilme yetisine sahiptir.

Pazarcı

ne iş yapmaktadır?

Pazarcı olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenerek belirlitmiştir. Bu görevler;

Toptancı halinden meyve ve sebzelerin alımını yapmak, Meyve ve sebzeleri kasa veya çuvallar içinde pazaryerine getirmek, Sergiyi hazırlamak, branda çekmek, ürünlerin teşhirini yapmak, sergi hazırlamak, Çürük olan ürünleri seçmek ayırmak, Meyve ve sebze çeşitleri üzerlerine fiyat etiketlerini koymak, Müşterilerin istediği ürünleri terazide tartmak, poşete koymak, Bedelini müşteriden almak, gerektiğinde para üstü vermek Eksilen, biten ürünleri sergiye tamamlamak, Pazar sonunda elinde kalan ürünlerin muhafaza edilmesi işlemlerini yapmak, Pazar bitince sergiyi, brandayı, kasaları, toplamak, aracına yerleştirmek, Kullanılan araç gereç ve malzemelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pazarcı meslek ana grubu nedir?

Pazarcı meslek alt ana grubu nedir?

Hizmet ve satış elemanlarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Satışlar ile ilgili elemanlarına mensuplarıdır.

Pazarcı meslek grubu nedir?

Sokak tezgah ve Pazar satış elemanlarına dahildirler.

Pazarcı meslek birim grubu nedir?

Büfe baraka türü dükkan sabit tezgah stant ve benzeri yerlerdeki satış elamanları ile pazarcılar birimindendirler.

Pazarcı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Pazarcı meslek kodunu bulduk, ilgili kod 5211.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Pazarcı olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Pazarcı olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.