Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları

En yaygın iş imkanları arasında yer alan pazarda tezgah açmanın püf noktaları merak konusu oldu. Çeşitli sebzelerin, meyvelerin ve kıyafetlerin satılabileceği Pazar tezgahlarının nasıl kullanılabileceği, nasıl satın alınabileceğine dair araştırmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Pazar tezgahı nasıl açılır?

Kırsal bölgelerde yaşayan insanların çoğunun uğraştığı mesleklerden biri olan pazarcılık, günümüzün gözde mesleklerinden birisi. Pazar tezgahı açmak isteyen vatandaşlar ise en kolay yolunun ne olduğu konusunda bir fikir edinmeye çalışmakta. Güler yüzlü, saygılı, samimi pazarcıların genelde daha başarılı olduğu mesleğin püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. Belediyeler tarafından alınan izinler doğrultusunda açılan açık ve kapalı pazarların düzenlerinin nasıl belirlendiği merak konusu. Pazar tezgahı kurmak isteyen vatandaşların belediyelere giderek buralardan izin alması gerekmektedir.

Pazar satış yerleri nasıl işletilir?

Pazar satın yerlerinin işletilmesi belediye encümeni tarafından belirlenmektedir. Açık pazarlarda yer alan satış yerleri ise tahsis yoluyla işletilmektedir. Kapalı pazarlarda bulunan satış yerleri hak tesisi yöntemiyle beraber kiralamayla da belirlenmektedir. Tahsis işlemi sırasında belediye sınırlarında yer alan diğer pazarlarda satış yerleri açmamış olan kişilere öncelik verilmektedir. Sınırlı hak tesisi işleminde de çevrede bulunan belediye sınırları içerisinde ikamet etmekte olan kişilere öncelik verilmektedir.

Belediyeden pazar tezgahı kiralamak

Pazarda satış yapmak isteyenlerin önceliklerinden birisi de tezgah kiralamak olmalıdır. Bu gerekçeler arasında esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak, vergi mükellefi olmak, başvuru tarihinden önceki yıl belediye tarafından tahsis iptal sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak, üretici olarak görev alan satılıcıların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yer alan kayıtlarla ilgili sisteme kayıt olması gereklidir. Aynı zamanda Sebze, meyve veya belediye tarafından onaylanmış diğer gıda ve ihtiyaç gereçlerinin satışıyla ilgilenmek gerekmektedir.

Pazar tezgahı açma fiyatları

Pazar tezgahı satın almak veya kiralamak üzere gereken fiyatlar arasında büyük bir fark mevcuttur. Pazar tezgahı kiralama ücreti 400 ile 5.000 lira arası olarak belirlenmiştir. Satılık olan Pazar tezgahları ise küçük çaplı pazarlar veya ilçelerde 5.000 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Büyükşehirlerde bulunan tezgah satın alım fiyatları ise ortalama olarak 20.000 ile 200.000 TL arası olmaktadır. Pazar yerini satın almak veya kiralamak tamamen kişinin kendi kararına bağlıdır.

Pazar yeri mülk sahibi olabilmek için gerekli evraklar