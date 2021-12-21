Pazar Tezgahı açmak için gereken şartlar nelerdir?

Pazarlama endüstrisi en popüler iş fikirlerinden biridir. Pazarda sebze, meyve ve giyim tezgahları açarak para kazanabilirsiniz. Belediye binasından veya pazardan tezgah ayarlayarak açık veya kapalı yerlerde satabilirsiniz. Pazar tezgahı nasıl açılır?

Pazar tezgahı

İster açık piyasada ister kapalı piyasada işlem yapıyor olun, belirli yasal koşulları sağlamanız gerekir. Bu şartlardan ilki belediyeden yasal izin almaktır. Gerekli belge ve belgeleri temin edip ibraz etmeniz ve belediyeden izin almanız gerekmektedir. Şartları sağlıyorsanız tezgah kiralayıp piyasada satabilirsiniz. Ancak bunlar tek başına mevzuatı tamamlamak için yeterli değildir. Satabilecek olanlar da gerekli şartlara sahip olması gerekiyor. Bu şartlar şu şekildedir;

Belediye tarafından izin verilen sebze, meyve veya diğer yiyecek veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile ilgilenmek gerekiyor. Esnaf Odasına kayıtlı olmak ,vergi mükellefi olunması gerekir. Başvuru tarihinden bir yıl önce belediyenin tahsisin iptali/iptal kararının alınmaması,Üretici olan satıcılar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tutulan kayıtlarla ilgili bir sisteme kayıt yaptırmak zorundadır.

Kiralık Pazar yeri için gereken belgeler

Pazar yeri kiralamak için gereken evrakları belediyeye vermeniz gerekmektedir. Bu belgeler şu şekildedir;

T.C. kimlik kartınızın aslı ve fotokopisi

Vergi levhasının 2 tane fotokopisi

Esnaf odası kayıt belgesi

Pazar yeri için düzenlenen talep dilekçesi

Pazar yerini kiralayacak olan kişiye ait ikametgah adresi

Kiralayacağınız pazar yeri kira kontratı

Gıda satışı yapıyorsanız portör muayene kartı

Ticari sicil gazetesi ve imza sirküleri

Vergi Dairesi

Basit usul vergi sistemine pazarcılar da dahildir. Bu vergi sistemine ilişkin belgeleri Vergi Dairesi’ne vermeniz gerekir. Bu evraklar şu şekildedir;

İşe Başlama Beyannamesi

Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

Varsa ticari faaliyette kullandığınız araç ve araca ait noter satışı, fatura

Pazar tezgahının kira kontratı ve pazar yerinin sizin olduğunu gösteren belediyeden alınan emlak değer belgesi

Tezgah kiralama ( Pazar )

Pazar tezgahını kiralamak için gereken ücret 400 TL ile 5 bin TL arasında değişir. Pazar tezgahı fiyatları küçük ilçeler için 5 bin TL ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Büyük illerde ise bu fiyatlar daha fazladır. Bu fiyatlar 20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişim göstermektedir.

Tezgah kiralama ( Sosyete pazarı )

Hemen hemen birçok şehirde sosyete pazarları yer almaktadır. Sosyete pazarında tezgahları kiralayarak ürün satışı gerçekleştirebilirsiniz. Hafta içi sosyete pazarında satış için kiralan tezgahların fiyatı 150 TL ile 700 TL arasında değişir.

Hafta sonu ise sosyete pazarında yer alan tezgahların kirası 200 TL ile Bin TL aralığındadır.

Pazar yeri kiraya verme

Kiralama işleminin ilk şartı, ait olduğu belediyeye başvurarak sağlanır, yani tezgah sahibi olanlar pazarlama yapamayacaklardır. Pazarda satış yapamayanlar için tezgahlarını belediyenin belirlediği ücretler karşılığında esnafa kiralayabilir. Ancak belediyenin belirlediği fiyattan başka kira tutarı olamaz, kiraya kendiniz karar veremezsiniz veya belediyenin belirlediği kiradan daha yüksek kira veremezsiniz. Kira bedelini belirleyen unsurlar belediye tarafından belirlenmekte olup, çarşının bulunduğu alana ve çarşı tezgahlarının yeri ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Kiralama pazarındaki insanlara bakıldığında, bir AVM'de dükkan alıp satan insanlara göre bir avantajı var. Çünkü marketi olan bir kişi, kiraladığı tezgahtan 5-6 yıl içerisinde masraf ve giderlerini karşılayabilir. Bunun için gereken şartlar şu şekildedir;

Belediyenin belirlediği saatlerde mal kabulü yapılır.

Tezgah dışında mal tanıtımı ya da mal satışı gerçekleşememektedir.

Tezgahın başında satın alan kişinin durması gerekiyor.

Belediyenin temin ettiği tanıtım levhası görünür bir yere konmalıdır.

Pazarcılık vergisi ve pazarcılık kazançları

Pazarcılık vergisi, basit yöntem vergisi üzerinden hesaplanarak belirlenir. Belirlenen vergi ödemesine göre. Pazarlama mevzuatı aracılığıyla basit bir piyasa vergisi yöntemi ile gerekli koşulları kontrol edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Satılan ürüne, ürünün satıldığı pazar alanına, ürünün maliyetine ve satış oranına göre değişmektedir. Ancak başlangıçta kaba bir rakam verirsek; pazarlamacıların günde ortalama 150 TL – 2.000 TL kazandığını söyleyebiliriz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16358&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Pazarda tezgah kiralama ücreti

Pazarda tezgah kiralama için 2 metrelik alanda olan tezgah için belirlenen fiyat 300 TL’dir. 4 metre olan tezgahın fiyatı ise 500 TL’dir. 6 Metrelik alanda bulunan tezgahın kiralık ücreti 700 TL’dir. Ön ve arkayı kapatan tezgahların kiralık ücreti bin TL’dir. Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Tezgahların kiralık ücretleri şehir ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.