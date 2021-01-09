Pasif gelir nedir, nasıl yapılır? 2021 Pasif gelir elde etme yöntemleri

Birçok kişi çalışmadan para kazanmanın hayalini kurar. Çalışmadan para kazanma durumuna pasif gelir denir. Az emek harcayarak ya da hiç çalışmadan gelir elde etme durumu tam olarak pasif gelir tanımına uygundur.

Pasif gelir para kazanırken az çalışmak ya da çalışmamak durumlarında durumlarını ifade eder. Pasif gelirin altın kuralı zamanı boşa harcamamaktır. İhtiyaçların karşılanması ve insanın hayatını rahatça sürdürebilmesi için para kazanması gerekir. Ancak bunun için çoğu zaman çok emek sarf edilmelidir. Son yıllarda özelikle teknolojinin de gelişmesinin sonucunda az emek harcayarak gelir elde edilebiliyor.

Pasif gelir elde etme yolları

Pasif gelir elde etmenin en kolay ve temel yolu yatırım hesaplarıdır. Yatırım hesabı açtıktan sonra yapılacak yatırımlar sonrasında zaman içerisinde para kazanılmaya başlanır. Yatırımların hangi alanda veya nasıl yapılacağı kişiye göre değişse de uzman görüşlerinin takip edilerek yatırımların yapılması önerilir.

Bunun dışında pasif gelirin en büyük öneği emekliliktir. Bir insan çok uzun yıllar çalışır ve bu çalışmanın sonunda emekli olur. Emekli olduğunda hiç emek harcamadan o kişiye para verilir. Bu durum pasif gelirin tam karşılığıdır. Pasif gelir bir iş olarak görülmemelidir. Pasif gelirgetiren bir yol da değildir. Pasif gelir devamlılık istemeyen ve çaba gösterilmemesi gereken durumlarda kullanılır. Ek gelirlerde ise devamlılık olması ve çaba gösterilmesi gerekir.

Pasif gelir elde etmenin en kolay yolları ise şu şekildedir;

Blog sitesi açmak, çevrimiçi kurslar oluşturmak, mobil uygulama geliştirmek, borsa yatırımları, kira gelirleri pasif gelir elde edilen alanlardır.

Neden pasif gelir elde edilmeli?

Pasif gelir kendi işinizin yanı sıra çaba sarf etmeden gelir elde edebileceğiniz yöntemdir. Bu şekilde ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilir veya birikim yapma imkanı elde edebilirsiniz. Birçok kişinin hayatta yapmak istediği ancak maddi durumlar nedeniyle yapamadığı hayalleri vardır. Bu hayalleri gerçekleştirmek pasif gelir elde etmekten geçiyor.