Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?

Geçişlik harcı, pasaportların kullanılmaya devam edilebilmesi için belirli zaman aralıklarında bir ödenmesi gereken ücrete denmektedir. 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ya da 4-10 senede bir ödenebilecek olan bu ücretler geçerlilik süresine göre değişmektedir. Geçişlik harcı ödenmesi mecburi olduğu gibi 2020 senesinde 137 TL’den başlayarak 657 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Geçişlik Harcı Nedir?

Geçişlik harcı devlet tarafından pasaportlar için belirli zamanlarda bir ödenmesi gereken ücrettir. Pasaport aidatı olarak nitelendirilebilecek olan bu ücretlerin zamanında ödenmesi önem arz etmektedir.

Geçişlik Harcı Ne Kadar?

6 aylık 137,50 TL

1 senelik 201,30 TL

2 senelik 27,80 TL,

3 senelik 465,50 TL,

4-10 senelik 657,40 TL

Geçişlik Harcı Nereye Ödenir?

Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanım sürelerine göre sıralanmış olan harç ücretleri yer almaktadır.

Geçişlik harcı Maliye Bakanlığı’na bağlı olan mal müdürlüklerine, defterdarlıklara ve vergi dairelerine ödenebilir. Bu ödeme sırasında kişilerin kimlik belgeleri ile gitmeleri yeterli olmaktadır. Ödemeler aynı zamanda bankalar üzerinden de yapılabilmektedir. Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan bankalar üzerinden kolaylıkla ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

Geçişlik Harcı Ödeme

Belirtildiği gibi harç ödemeleri yapılabilmektedir. Ödeme sırasında kişilerin yanında kimlik belgelerinin olması lazımdır. Ödeme sonrasında verilen dekont üzerinde kişilerin TC numaraları ile isim soy isimlerinin yazması gerekmektedir. Aksi halde problem yaşanabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise harcın ödenmesi sırasında defter bedeli ödenmesi halinde bu ödemenin de dekonta yansıtılmasıdır.