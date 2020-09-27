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Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020

01:05 sularında basına yansıyan Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 27 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 01:05
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
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Yarı Zamanlı Çalışanların Tazminat Durumu

1475 sayılı yürürlükteki iş kanunu kapsamında kıdem tazminatı alma şartları oluşturulmuş ve ilgili 14 üncü maddeye göre, işverenin, hizmet sunum sözleşmesinin istihdam tarihinden itibaren devam etmesi halinde, işçiye her son tam yıl için 30 günlük ücret ödemekle yükümlü olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli koşullar arasında tam zamanlı çalışması gerekli değildir. Mesele şu ki, tam zamanlı çalışanlar gibi yarı zamanlı çalışanlar da gerekli koşulları sağladıkları sürece kıdem tazminatı alma hakkına sahipler. Bu kapsamda, işyerinde işe başlama tarihinden itibaren en az bir yıl işten çıkarılmış olan ve işyerinde yarı zamanlı çalışmış olsa bile kıdem tazminatını hak eden bir işçi, her bir yıllık iş karşılığı bir ayda çalıştığı gün sayısı, aynı kıdem tazminatı almaya hak kazanmalıdır. Öte yandan, ilgili 14. maddede; kıdem tazminatının hesaplanmasında nihai ücret esas alınıyorsa ve ücret sabit değilse (düzeltme, parça parça ve toplu ödeme veya yüzde yöntemi gibi), bir önceki yılın ortalama maaşı Dönem içindeki iş günü sayısına bölün. Ayrıca ödenmesi gereken ortalama maaşın da öngörülüyor. Bu bağlamda, yarı zamanlı çalışanların maaş alma hakkı olacak şekilde istifa edenler ödeme alabilirler.

Yarı zamanlı çalışanların haftalık izin durumu


Yarı zamanlı çalışanlar için bir başka ilginç konu da haftalık tatildir. Yarı zamanlı çalışanların haftalık izin durumu 4857 sayılı İş Kanunu ile açıklığa kavuşturulabilir. İlgili 13 üncü madde gereğince işyerlerinde, işçilere tatilden önce 63 üncü maddede belirtilen iş günlerinde çalışıyorlarsa, herhangi bir iş talebi olmaksızın yedi günlük süre içinde en az 24 saat istirahat verilmelidir. Aynı şekilde işverenin, tatil ücretinin ödeneceğini ve kesinti yapılmayacağını açıklamıştır. Bu maddeye göre haftalık normal çalışma süresinin 45 saat olduğu belirlendiğinden, işyerinde haftada en az 45 saat çalışan kişiler haftada 24 saat dinlenebilmektedir. Ancak yarı zamanlı çalışma durumunda, haftalık çalışma saatleri, tam zamanlı sözleşmeli işte çalışanlara göre daha az belirlenir ve tam zamanlı işin üçte ikisi ile tamamlanacak iş, yarı zamanlı çalışma olarak tanımlanır. Bu bağlamda, haftada en az 30 saat veya daha az çalışan çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar olarak kabul edilir.

45 saatten az çalışma sonucunda izin için geçerli değildir

Yarı zamanlı çalışanlar, haftalık çalışma süreleri 30 saate kadar olduğu için haftalık izin hakkına sahip değildirler, çünkü ilgili hükümler kapsamında haftalık izni kullanabilmek için 45 saat ve üzeri çalışmaları gerekmektedir. Ancak, bir işveren 30 saatten fazla çalıştırıyorsa ve bu saatler ücretli olsun ya da olmasın, yarı zamanlı çalışanlar artık yarı zamanlı çalışmadıkları için haftalık izin başvurusunda bulunabilecekler. Haftalık izin isteme durumu değişeceğinden, kişinin tam zamanlı iş sözleşmesine de dahil edilmesi gerekir. Ancak 30 saati aşan kısa süreli çalışmalarda sözleşme değiştirilemeyeceği için haftalık izin geçerli olmayacak.



Son Güncelleme: 27.09.2020 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Yarı Zamanlı çalışmaKıdem Tazminatı
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