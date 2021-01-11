Paribu ve BtcTurk Service Unavailable ne demek? Paribu ve BtcTurk çöktü mü, neden açılmıyor?

Paribu Ve Btc Turk Para Siteleri Çöktü Mü? Niçin Açılmıyor? Service Unavailable Ne Demek?

Türkiye’de Kripto para denilince akla gelen iki isim olan Paribu ve Btc Turk’ün çöktüğü haberleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Her iki siteye girişlerde Service Unavailable hatası kullanıcıların dikkatlerini çekti. Herkes Paribu ve Btc Turk’ün çöküp çökmediğini ve niçin açılmadığını merakla araştırıyorlar.

Kripto paralar arasında liderliğini sürdüren Bitcoin’in (BTC) dakikalar içinde %16’ya varan düşüş yaşamasının ardından pekçok kripto para borsasında tıkanmalar gözlemlendi. Dünyada sayılı kripto para borsalarindan biri olan Coinbase’in sistemlerinde yoğunluk yaşanması herkesin dikkatlerini çekti. Bu durum en çok Btc Turk ve Paribu’yu etkisi altına aldı.

BTC Turk Ve Paribu’nun Sistemleri Çöktü Mü?

Türkiye’de en büyük Bitcoin ve kripto para borsaları arasında yer alan BTC Turk ve Paribu’yu hedefine alan sosyal medya paylaşımları gündem konusu oldu. Twitter uygulamasından pek çok kullanıcı Paribu ve BTC Turk etiketlerini kullanarak borsanın çöküş yaşadığını veya yaşamış oldukları mağduriyetleri paylaştılar.

Service Unavailable’nin Anlamın Ne?

Herkes sisteme girişte ekranlarına gelen 503 Service Unavailable Hatası’nın ne anlama geldiğini merakla araştırıyor. Bu ekrana gelen hata web sunucusunun kullanılabilir olmadığı durumlarda meydana gelen bir http durum kodunun hatasıdır. 503 Service Unavailable hatasını herhangi bir web tarayıcısı veya herhangi bir işletim sistemi kullanan bilgisayarda hatta bir akıllı telefon ve tablette bile karşılaşılan bir durumdur. Bu hatanın düzelmesi için sunucunun tekrardan aktif hale gelmesi beklenmelidir. Bu hatayı gidermenin bir diğer yolu ise intenet hattının yeniden başlatılarak tekrardan sisteme giriş yapılmasıdır.