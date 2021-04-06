Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri

Paribu’da yaşanan sorunlardan dolayı insanlar bir süre para çekme işlemi gerçekleştiremedi. İnsanlar Paribu’ya ne olduğunu merak etti. Paribu’nun çökmedi ama para çekme ve para yatırma işlemlerinde sıkıntı oluştu. Bu sıkıntının ne zaman geçeceği merak edilmektedir.
Akşam saatlerinde sıkıntılar başlamıştı. Sabah, para çekmek isteyen vatandaşlar para çekme işlemini gerçekleştiremedi. İnsanlar sosyal medya hesapları üzerinden şikayet etmeye başladı. Paribu’ya mail atabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Şu anlık paribu çökmedi diyebiliriz.
Son Güncelleme: 06.04.2021 13:47