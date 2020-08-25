Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?

Birbirinden farklı avantajları ile vatandaşların dikkatini çeken Paraf kart, Paraf kart sahibi olmak isteyenler için kart başvurusu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Paraf karta sahip olmak isteyenleri kolayca kart sahibi yapmak isteyen yetkililer, kart başvurusu için dijital ortamdan başvurular yapılarak kart sahibi olunabileceğini açıkladı.

Paraf karta nasıl başvuru yapılır?

Paraf kart sahibi olmak isteyenler Paraf’ın resmi intenet sitesine girerek kolayca başvurusunu gerçekleştirebilir. Siteye erişim sağlayan kişiler hızlı başvuru sayfasına girerek gerekli bilgileri doldurmaları halinde başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile başvuru yapabilen kişiler, ikinci işlemde ise aynı bilgilere ek olarak telefon numaralarını vererek kart sahibi olmaya hak kazanırlar. Kart sahibi olmaya hak kazanan kişilere banka tarafından ulaşılarak adres bilgisi alınır ve Paraf kartı o kişiye teslim edilir.

Paraf Gold Kart alımı

Paraf Gold Kart sahibi olmak isteyen kişiler yine intenet sitesinde başvurularını yaparken Gold Kart seçeneğini seçmeleri halinde Gold Kart sahibi olabilmektedirler. Paraf karta göre daha çok mağazada geçerli olan Gold kart, kullanıcılarına ParafParada kazandırmaktadır.

Paraf Platinum Kart özellikleri

Anlaşmalı kargo şirketlerinde ücretsiz kargo imkanı

Yurt dışı seyahat sigortası

Cumartesi günlerine özel belirli restoranlarda indirim

Belirlenen günlerde iki kat özel indirim

Altın mevduat hesaplarında uygun imkanlar

Parafly Kart almak

Platinum kart sahibi olmak isteyen müşteriler başvurularında Platinum kart seneğini seçmeleri halinde Platinum karta sahip olabilmektedirler. Platinum kartın diğer kartlara göre sağladığı avantajlar şöyledir:

Yine aynı intenet sitesi üzerinden Parafly seçeneği seçilmesi halinde sahip olunabilen kart ile birçok mağazada alışveriş yapmak mümkündür. Parafly kartın en önemli özelliği yoğun şekilde uçuşlar yapan kişilere avantajlı uçuş imkanları sağlamasıdır. Uygun uçuş imkanı sunan kartın bir başka özelliği ise yurt dışı seyahat sigortası imkanını müşterilerine tanımasıdır.

Parafree imkanlarından yararlanmak

Parafree yine Paraf kartın sunduğu bir başka kart seçeneğidir. Bu karta sahip olan kişiler şu avantajlara sahip olmaktadır:

Paraf Günüm adlı kampanya günlerinde geçerli iki kat indirime sahip olmak mümkündür.

İspark ücretsiz otopark hizmetine sahip olunur.

Alışveriş yapıldıktan sonra mevcut alışverişi taksitlendirme imkanı sunulur.

Birikimli mevduat hesabına sahip olunabilir.

Temassız ödeme imkanına sahip olunabilir.

Parafree karta sahip olan herkes, yaptığı tüm alışverişlerden para puan kazanma şansına sahiptir. HGS yüklemesi yapmak isteyen müşteriler Parafree karta sahip olmaları halinde bu yüklemeleri kolayca dijital ortam üzerinden gerçekleştirebilirler. Birbirinden farklı avantajları müşterilerine sunan Paraf kartta biriken para puanlar visa anlaşmalı firmalarda harcanabilmektedir.