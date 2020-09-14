Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?

Ülkemizde kullanılan ödeme yöntemleri kapsamında yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre Paywizard’ın kurucusu olan İlker Diker yeni bir yatırıma daha imza attı. Toplamda 15 milyon liralık değerleme ile Papara’ya yatırım yapan Diker’in bu yatırımı büyük ilgi topladı.

Paywizard, 2014 senesinde bankalara dış kaynak temin etme üzerine hizmet vermeye başlayan ve çalışmalarını entegre çözüm ortaklığı ile genişleterek büyük ilgi odağı haline gelmişti. Geçtiğimiz aylarda BDDK lisansını aldığı da öğrenilen Papara yasal olarak “Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu” haline geldi.

Paywizard Genel Müdürü İlker Diker, ne kadar yatırım yaptığı ve hisse oranını açıklamasa bile Papara’nın CEO’su olarak çalışacağını belirtti. Diğer yandan Papara’nın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Ahmed F. Karslı Papara’nın fatura ödeme, para transferi hizmetleriyle birlikte dijital cüzdan çözümleri olarak da kullanılacağını açıkladı.