Pandemi sürecinde sanatçılara verilen maddi destek nelerdir?

Sanatçılara pandemi sürecinde yapılan yardımlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle birçok kişi işsiz kaldı. Pandemi sürecinde en çok sıkıntıyı çeken mesleklerden biride sanatçılar oldu. Çalışmaları bu süreçte tamamen durdu.

Vaka sayılarının artması, korona virüsün görülmesi nedeniyle tiyatro, sinema, opera, konser, sergi vb. gibi birçok sektörde pandemi sürecinde durduruldu. Sanatçılar maddi anlamda bu süreçte çok zor süreç geçirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde maddi sıkıntı çeken, iş yapamayan, işini kaybeden sanatçılar için yardım paketleri hazırlandı. Bütün sanatçılara aylık 1000 TL olmak üzere 3 ayda 3000 TL maddi yardım edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Müzik Hayatı’ kapsamında 20 ilde olmak üzere 405 roman müzisyenine 1000 TL yardım desteğinde bulunuldu. Yine Bakanlık kapsamında tüm kültür merkezleri, özel tiyatro ve devlet tiyatro salonlarına 15 milyon TL destek verildi.

Sanatçılara verilen yardım desteği başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan www.muziksusmasin.com sitesine giriş yapılarak destek için başvuru yapabilirsiniz. Başvuruların gerçekleştiren sanatçılar yine aynı adresten sonuçları öğrenebileceklerdir. Başvurularından olumlu sonuç alan sanatçılara 1000 TL aylık ücret ödenmektedir.

*T.C vatandaşı olmak

*Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmuş olmak

*Herhangi bir meslek birimine üye olmamak (MESAM, MÜYOBİR ve MSG meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birliklerinin geliştirdikleri projelere dahil olacaktır)

*Ses veya enstrüman sanatçısı ya da müzik sektöründe olduğuna dair bilgi, belge, referans

*18 yaşından büyük olmak

