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Pandemi sürecinde işten çıkarılanlar için devletten maaş yardımı yapılıyor!

Pandemi sürecinde işten çıkarılanlar için devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Son olarak işten çıkarılan ve diğer işsizlik fonlarından faydalanmayan vatandaşlar için devlet tarafından işten çıkarılma maaşı bağlanacak...

20 Kasım 2020 Cuma 23:17
Pandemi sürecinde işten çıkarılanlar için devletten maaş yardımı yapılıyor!
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Ülkemizde ve dünyada olumsuz etkisini pek çok alanda gösteren Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Aynı zamanda ekonomi alanında pek çok kişinin olumsuz sonuçlarla karşılaşmasına neden olan bu virüs nedeniyle işten çıkarılanlara da destekler veriliyor. Bu zorlu süreçte ekonomik olarak sorun yaşayan iş verenler çalışanları ile ilişkilerini kesmeye başladı. Devlet tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte, pandemi sürecinde işten çıkarılmış olan vatandaşlara maaş yardımı yapılmaya başlandı.

İşten çıkarılanların ve ücretsiz izne çıkarılanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına AKP yeni bir ekonomik tedbir paketi sundu. Görüşmeler neticesinde kısa bir süre içinde kanun haline gelecek olan pakette işini kaybedenler için önemli maddelerin yer aldığı görülüyor. Buna göre ücretsiz izne çıkan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve aynı zamanda işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğinden de yararlanamayan çalışanlar için nakdi ücret verileceği ifade edildi. Aylık 1177 TL miktarında verilecek olan maaş ile kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

İşsizlik Maaşı Başvuruları


Pandemi sürecinin başından bu zamana kadar işsizlik oranında giderek artan bir grafik gözlemleniyor. Buna bağlı olarak pek çok iş yeri kepenkleri indiriyor. Çalıştığı yer ile ilişkisi kesilenler için ise işsizlik maaşı veriliyor.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için kişilerin yasa kapsamında tespit edilen koşullara uyum sağlaması gerekmektedir. Şartlara uyum sağlayanların İŞKUR ve E-devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ise işsizlik maaşı bağlanabiliyor. Aşağıdaki kısımda İşsizlik Maaşına başvuruda bulunabilmesi için sağlanması gereken koşullar yer almaktadır.

  • Korona virüs nedeniyle kendi isteği dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a ya da e-devletten başvuru yapılması gerekir.

İşsizlik Maaşı Süresi Hesaplama

  • 600 gün sigortalı olarak çalışan işsiz kalmış kişilere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışan işsiz kalmış kişilere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsiz kalmış kişilere ise 300 gün süresince işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

2020 Güncel İşsizlik Maaşı

2020 senesinde işsizlik maaşı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 2020 senesinde en düşük işsizlik maaşı 1.177 TL olmaktadır. En fazla ise 2.354 TL olarak ödenmektedir.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Açıklamaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğine yönelik bir açıklamada bulundu. İşsizlik sigorta fonunun yüzde 2 işveren, yüzde 1 işçi ve yüzde 1 devlet ile oluşturulan bir fon olduğunu aktardı. Brüt yüzde 60 ve net yüzde 75 ile ödenecek maaşların 1752 TL ile 4380 TL arasında değişeceğini bildirdi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 23:17
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