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Pandemi nedeniyle ev fiyatları tavan yaptı! Ev fiyatlarında En yüksek artışın yaşandığı iller

Pandemi nedeniyle ev fiyatları tavan yaptı ve bu şehirlerde evi olanlar yaşadı. En yüksek artışın yaşandığı il Antalya oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:49
Pandemi nedeniyle ev fiyatları tavan yaptı! Ev fiyatlarında En yüksek artışın yaşandığı iller
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Pandemi nedeniyle konut fiyatları önemli seviyede artış gösterdi. Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi kampanyalarıyla ev hayali kuran vatandaşlar konut kredi kampanyalarına yöneldi. İlk beş büyükşehirdeki konut fiyatlarında artış sürüyor. Destek paketleri ile birlikte kredilerin faiz oranları geriliyor.

Hükümetin açıkladığı destek paketleriyle orta ve alt gelir grubu mensuplarıyla konut alımları kolaylaştırılmaktadır. Kamu bankaları düşük faizlerle uzun vadeli konut kredileri sağlarken fırsatçılar konut fiyatlarını artırıyor.

 2020 yılı ilk altı ayında konut fiyatlarında önemli düzeyde artışlar yaşandı. Söz konusu artış 2020 yılının 2. çeyreğinde doğrudan piyasaya yansıdı. Konut fiyatlarında yaşanan artıştaki en büyük gerekçelerden birisi kamu bankalarının sunduğu devlet destekli kredi kampanyaları oldu.

Fiyatlar yüzde 8.54 oranında artış gösterdi


Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında konut fiyatlarında yüzde 7.7 oranında gerileme yaşandığı görüldü. Bu yılın aynı dönemindeyse fiyatlarda yüzde 8.5 oranında artış yaşandı. 2019 yılının ikinci yarısı ile konut kredilerinde faiz indirimleri başladı ve pandemi nedeniyle kampanyaların tavan yapmasıyla konut fiyatları yükselişe geçmişti.

En yüksek artış Antalya’da yaşandı

En çok fiyat artışı yaşanan il Antalya oldu. Antalya’da 2020 yılının ilk 6 ayındaki konut fiyatları yüzde 11.89 oranında arttı. Bunun temel nedenleri içerisinde ise pandemi nedeniyle insanların deniz kenarında, daha küçük şehirlerde ikamet etme isteklerinden kaynaklanıyor.

Bursa’da yüzde 6.26 oranında artış yaşanırken, İstanbul’da konutların metrekare fiyatları 3 bin 850 TL, Ankara’da bin 933 TL, İzmir’de 3 bin 117 TL olarak hesaplanıyor. Antalya’da güncel konut fiyatları 2 bin 653 TL’den hesaplanırken, Bursa’da bu tutar 2 bin 241 TL olarak hesaplanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:49
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