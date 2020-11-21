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Pandemi kredi kampanyaları devam ediyor! Başvuru yapan herkese 30 bin TL kredi!

Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında pandemi nedeni ile ekonomik durumu bozulan vatandaşlara uygun faizli kredi verileceği belirtildi. Ödemelerin 12 ay sonra başlayacağı 30 Bin TL kredi için başvuru şartları ise açıklanmadı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 08:26
Pandemi kredi kampanyaları devam ediyor! Başvuru yapan herkese 30 bin TL kredi!
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Çin’de çıktıktan kısa bir süre sonra dünyaya yayılan ve etkisi devam eden Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bankalar vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Yeni bir tasarı gündeme gelirken yapılan açıklamalarda başvuru yapan herkese 30.000 TL kredi verileceği belirtildi.

12 ay ödeme olmayacak

30 bin TL kredi başvurusu yapan ve almaya hak kazanan vatandaşların krediyi almaları durumunda ödemeleri 12 ay sonra başlayacak. Düşük faiz oranları ile verilmesi planlanan kredinin milyonlarca vatandaş tarafından başvuru alması bekleniyor.


Ödemeler nedeni ile kredi çekmekten vazgeçen vatandaşlar için yapılan düzenlemeler kapsamında 30 bin TL krediyi kullanan vatandaşlar ödemelere 12 ay sonra yani kredi alındıktan tam 1 yıl sonra başlayacak.

Düşük faiz oranları

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik düzenleri bozulan vatandaşlar için verilmesi planlanan 30 bin TL kredilerin faiz oranları da normal ihtiyaç kredilerine göre daha düşük olacak açıklaması yapıldı. Kredinin başvuru şartları ve kimlerin faydalanabileceği konusunda bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde detayların paylaşılması bekleniyor.

36 ay taksit seçeneği

Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların faydalanacağı 30 bin TL kredinin ödemeleri 12 ay sonra başlayacakken aynı zamanda 36 ay vade seçeneği sunulması bekleniyor. Başvurular sonrasında ödeme konusunda vatandaşlara büyük avantajlar sunuluyor

30 Bin TL kredi başvuruları nasıl olacak?

Çıkması beklenen karar sonrasında vatandaşlar kredi başvurusunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Konu halen yeni ve görüşülen bir konu olması nedeni ile kesinlikle bulunmazken, aynı zamanda kimlerin bu kredi türünden faydalanabileceği de bilinmiyor. Ancak bankaların çalışma şartlarına bakıldığında başvuru sonrasında birkaç gün içerisinde başvuruya onay veya ret cevabının verileceği söylenebilir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 08:26
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30 Bin TL Kredi12 Ay Ertelemeli Kredi
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