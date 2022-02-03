Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını desteklerinde vatandaşlara verilen 10.000 TL kredi imkanından yararlanamayan kişi ve kişilere bankalarda 3.000 TL tutarında kredi verilecek.

Pandemi döneminde 10.000 TL kredi alamayanlara müjde: 3.000 TL krediye onay verilecek!

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sunulan 10 bin TL kredi ihtiyacını alamayanlar, bu durumu düzeltebilmek için çok sayıda başvuruda bulundu. Vatandaşlar bu imkanların kendilerine sunulması için kredi başvurusu yapmaya devam ediyorlar.

10 bin TL kredi başvurusu kabul edilmeyenlere 3 bin TL kredi imkanı!

2020 yılında corona virüs salgınlarında söz konusu konu için çok sayıda şikayet alındı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kapsamında 5-10 bin TL gibi düşük faiz oranları ile vatandaşlara kredi imkânı geldi. Geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşlara kredi imkânı konu oldu. Maalesef bazı vatandaşlar başvursa bile kredi alamadılar. Bu durum karşısında vatandaşlar 10 bin TL kredi başvurusunda bulunsa da 3 bin TL ödendiği ifade edilen HKT’ye bazı başvurular yapıldı. Bu sorun için çözüm arandı.

Pandemi sürecinde vatandaşlara destek!

Koronavirüs salgını ilk çıktığı zamanlarda vatandaşlara 10 bin TL kredi imkanı verildi. Vatandaşlara yaşadıkları bu zorlu süreçte 10 bin TL krediyi almak için bankalara başvuruda bulunsalar da bazıları alamadı. Kamu Başmüfettişi Şeref Malkoç yönetiminde düzenlenen toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Ortak Komisyonu 2020 yılı için belirlenen rapora göre değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen soruların cevapları verildi.