İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi hakkındaki güncel bilgileri 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 19:50
Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi
Takip Et:

Kredi kartı borcu bulunan bireyleri kapsayan düzenlemeler yapıldığı duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun borçluları yakından ilgilendiren açıklamaları ile kart limiti 1300 TL olan bireylerin limiti 2000 TL’ye yükselecek. Buna göre asgari tutarı 1 yılda üç defa ödemeyen bireylerin kredi kartları kapatılacak.


Pandemi nedeniyle vatandaşlar ekonomik açıdan büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte kredi kartı borcu biriken bireylere limitler yeterli gelmemeye başladı. BDDK’nın yaptığı düzenlemelerle kart borcu bulunanlar limitini 2 bin TL’ye yükseltebilecek.

Kredi kartı limitleri yükseltildi

BDDK’nın yaptığı açıklamaları müteakip mal ve hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin 31.12.2020’ye kadar uygulanmamasına karar verildi. Kredi kart limitlerini değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirlenen limitler kapsamında destekler BDDK’nın yaptığı projeler kapsamında uygulanıyor.



Son Güncelleme: 21.08.2020 19:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
Star TV’de devam edecek eski diziler
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
Bölge tazminatı hangi mermurlara ödenecek? Hangi memur ne kadar bölge tazminatı alacak ?
Babildizisi Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur hakkında bilgiler
Netflix Sex Education 3. Sezon ne zaman başlayacak? Sex Education yeni sezon onayı alındı!
Halkbank 25 bin tl Esnaf Kefalet faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? Halkbank faizsiz esnaf kredi şartları
2019-2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü ( VGM ) Yüksek öğrenim burs başvuruları
Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?
VGM burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru nasıl yapılır, şartları neler ?
Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası
Cedi Osman kimdir kimdir, aslen nerelidir? Basketbol oyuncusu Cedi Osman'ın boyu kaçtır?
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 21 Ağustos 2020 Cuma
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.