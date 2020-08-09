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Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!

Kurban Bayramı'na özel 5 bankadan geri ödemesiz Kurban Bayram kredisi verilecek. İşte özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları.

09 Ağustos 2020 Pazar 01:16
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
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Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşların bayramda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankalar bayram kredilerini duyurmaya başladılar. 5 banka düşük faizlerle bayram kredi kampanyasını duyurdu.

30 Ağustos Perşembe arife gününe kısa bir süre kaldı ve bayramın ilk günü 31 Temmuz 2020 Cuma gününe denk gelmektedir. 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek bayramda ihtiyaç kredi kampanyaları duyuruldu.

Garanti Bankası Kurban Bayramı kredisi

Garanti Bankası Kurban Bayramı kredi kampanyası kapsamında yüzde 0.99’dan başlayan faiz ve 60 aya varan kredi olanağı sağlıyor. Bankanın şubesine başvuruda bulunarak veya Garanti BBVA İntenet üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

TEB bayram Kurban Bayramı kredisi

TEB, yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade fırsatıyla ihtiyaç kredisi finanse ediyor. TEB bayram kredi başvuruları CEPTETEB uygulaması, intenet şubesi veya çağrı merkezi üzerinden yapılabilmektedir.

QNB Finansbank Kurban Bayramı kredisi


QNB Finansbank yüzde 0.84’ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor. Kredi başvurularını QNB Finansbank resmi web sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

ING Bank Kurban Bayramı kredisi

ING Bank, yüzde 0.79’dan başlayan faizlerle 60 aya varan vade seçeneğiyle bayram kredisi finanse ediyor. Bayram kredisi başvurularınızı ING Bank resmi web sitesinden tamamlayabilirsiniz.

Vakıfbank Kurban Bayramı kredisi

Vakıfbank, 3 ay ertelemeli yüzde 0.86 faiz oranıyla Kurban Bayramı kredisi finanse ediyor. Bankanın kredi kampanyasına başvurularınızı şube veya resmi web sayfasından yapabilirsiniz

.

Ziraat Bankası Kurban Bayramı kredisi

Ziraat Bankası yüzde 0.98 faiz oranı ve 3 ay erteleme fırsatıyla bayram kredisi finanse ediyor. Bayram kredisi başvurularınızı bankanın şubeleri veya Ziraat Bankası resmi web sayfasından yapabilirsiniz.

Halkbank Kurban Bayramı kredisi

Halkbank 3 ay geri ödemesiz bayram kredisi için yüzde 0.98 faiz uygulamaktadır. Bankanın kredi başvurusunu yapabilmek için banka şubesine gidebilir veya Halkbank resmi web sayfasından başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.08.2020 01:16
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