Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?

Özel bir hastanede muayene olmak isteyen vatandaşlar, ne kadar ödeyeceklerini merak ediyor. Özel hastanelerde ücretler genellikle görmek istediğiniz doktora bağlı olarak konuya göre değişir. Hastanede bir uzmanla görüştüğünde aynı miktarı teklif ettiğinizde, uzmana ödediğinizden daha yüksek bir ücret ödeyebilirsiniz.

Klinik ve tıbbi koşulları değerlendiren hastalar ayrıca SGK hastane maliyetlerini ve sigortasız muayene maliyetlerini de araştırmaya başlamış durumda.

Özel hastane muayene ücretleri

Özel bir hastaneye gittiğinizde ödemeniz gereken miktar, başvurduğunuz bölüme bağlıdır. Vatandaşlar muayene ücretinin sabit olduğunu bilirler. Bununla birlikte, profesyoneller uzman ve profesör için muayene ücretleri farklı olduğundan, kullanılan malzemeler ve prosedürler farklıdır, bu nedenle her bölüm için ücretler belirlenir. Bu şu şekildedir:

Göğüs hastalıkları; 250-300 TL

Genel cerrahi; 300-400 TL

Beyin cerrahi; 250-400 TL

Kulak Burun Boğaz; 250-350 TL

Göz Hastalıkları; 200-350 TL

Fizik tedavi; 250-300 TL

Kardiyoloji; 200-250 TL

Üroloji; 200-300 TL

Plastik cerrahi; 200-400 TL

Dermatoloji; 200-400 TL

Gördüğünüz gibi, maliyet departmana göre değişiyor. Sunduğumuz fiyatlar ortalama fiyatlardır. Bunun nedeni, hastane muayene maliyetlerinin hastalar için her zaman farklı olması ve sigortalı olmamasıdır.

Özel hastanelerde sigortasız muayene ücretleri

Sigortasız vatandaşlar özel hastanelerde doktor görmek istediklerinde sigortalılardan daha fazla ödeme yapıyorlar. Özel hastane ile SGK arasındaki sözleşmeye ek olarak, sigorta sözleşmeli hastalarla ilgili çeşitli çalışmaları kapsamaktadır. SGK muayene ücretleri 70 TL'ye kadar çıkmaktadır ancak SGK tarafından karşılanmayan masraflar hastane tarafından belirlenen 200-300 TL'ye kadar olan ücrete bağlı olacaktır. Hastane ve şehirler için muayene ücretleri aşağıdaki gibidir.

Acıbadem İstanbul 450-600 TL muayene ücreti talep edilmektedir.

Medicana Hastaneleri: 400-650 TL

Özel Konya Farabi Hastanesi 200-350 TL

Liv Hospital Samsun; 500-700 TL

Samsun Medical Park; 200-300 TL

Özel Deva Hastanesi: 250-400 TL

Özel Akademi Hastanesi: 200-400 TL

İzmir Özel Ata Sağlık; 150-350 TL

Konya Özel Medova Hastanesi; 250-500 TL

Kayseri Özel Tekden; 250-400 TL

Özel Erciyes Kartal Hastanesi; 250-500 TL

Özel Antalya Yaşam; 250-500 TL

Memorial Hastanesi; 350-600 TL

Özel Avıcenna Hastanesi; 115-200 TL

Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150-250 TL arasında değişmektedir.

Hastane muayene ücreti sorgulama işlemleri Sağlık Hizmetleri Sunucuları Uygulaması‘nın vermiş olduğu hizmet olan İlave Ücret Hesaplama sayfası aracılığıyla hastane ve hastalık bölümüne göre SGK anlaşmaları bulunan ya da bulunmayan hastaneleri sorgulatabilir ve doktor bilgilerine erişebilirsiniz.

SGK özel hastane muayene ücretleri

Özel Avıcenna Hastanesi; 150-300 TL

Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150-300 TL

Özel Levent Hastanesi; 200-500 TL

Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi; 250-400 TL

İstanbul Özel Eren Hastanesi; 200-500 TL

Florence Nıghtıngale; 300-500 TL

Intenational Hospital; 250-500 TL

İstanbul Medipol; 160-300 TL

Özel İstanbul Tıp Merkezi; 250-600 TL

Memorial Hastanesi; 180-300 TL

Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri; 200-450 TL

Çağıner Hastanesi; 180-350 TL

Delta Hospital; 300-550 TL

Ersoy Hastanesi; 250-470 TL

Doğan Hastanesi; 150-400 TL

Özel Balat Hastanesi; 280-590 TL

Medical Park; 170-390 TL

Hastane tarafından sigortalı olmayan vatandaşlardan alınan fonlar SGK sözleşmesi kapsamında karşılanacak. SGK sözleşmesi olmayan hastaneler, sigortalı olsalar bile aynı tutarı ödeyecek, ancak SGK niteliklerinden yararlanacak ve uygun ücretleri özel bir hastanede ödeyebilecek. SGK için hangi hastanelerin ve bölümlerin uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Genel olarak, SGK özel hastane için muayene ücretleri:

Profesör özel muayene ücretleri

Doktorlar, konuya bağlı olarak hastane bölümleri ayrılır. Bir uzman, doçent veya profesör olarak, doktorunuzun sizi uzmanlık ve bilgi alanınıza göre sınıflandırmasını isteyebilirsiniz. Ancak, profesör muayene olmak isteyenler, diğer doktorlara ödediği ücretlerden daha fazlasını ödüyorlar. Özel hastanelerdeki profesörlerin muayene ücreti aşağıdadır.

Medicana Hastaneleri: 550-600 TL

Acıbadem İstanbul; 750-900 TL

Liv Hospital Samsun; 800-950 TL

İstanbul Medipol; 400-1.100 TL

Memorial Hastanesi; 400-800 TL

Bu, özel hastanelerdeki profesörler için ortalama rakamdır. Seçtiğiniz hastanede bir profesör görmek istiyorsanız, en iyisi önceden bilgiye sahip olmanızdır.

SGK anlaşmalı özel hastaneler fark ücreti ne kadar?

Özel hastanelerde tedavi görenlerden alınacak azami ücret 15 TL'dir. Ayrıca bazı hastaneler SGK tarafından belirlenen oranın iki katına kadar ücret alabilmektedir. Misal; Özel hastaneye giderseniz muayene bedeli 200 TL, hastane 200 TL çünkü SGK sözleşmeli ve kalan 15 TL SGK özel hastaneler arasındaki fark ücretidir.

SGK özel hastane masraflarını karşılar mı?

Sözleşmeye bağlı olarak SGK sözleşmesi olan hastanelerde ödenen muayene ücretlerinin yüzdesinde indirim yapılır. Hasta muayene ve yapılan anlaşmanın dışındaki ücretleri kendisi öder. İstediğiniz hastaneyle iletişime geçerek bu sorun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Devlet hastanesi muayene ücreti 2021

Sigortasız olup devlet hastanesine giden sigortasız vatandaşlar için brüt sağlık sigortası 107,33 TL olacak. Bu arada, genel sağlık sigortası primi ödemesini yapan ve muayene olanlar için, sigortacı sigortalı bir hastadan alınmakta olan muayene ücreti alınır. Devlet hastaneleri, sigortasız hastaların muayenesi için ortalama 50 TL talep ediyor. Ancak özel hastanelerde olduğu gibi fiyatlar bir devlet hastanesinde incelenen bölüme göre değişmektedir.

Üroloji: Tutarı; 50-100 TL

Kadın Hastalıkları; 50-70 TL

Göz Hastalıkları; 50-80 TL

Plastik cerrahi; 50-150 TL

Ortopedi; 50-100 TL

Nöroloji; 50-75 TL

Devlet hastanelerinde ödenen ücretler bu şekilde değişebilir.