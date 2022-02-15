Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?

Özel bir hastanede muayene olmak isteyen vatandaşlar, ne kadar ödeyeceklerini merak ediyor. Özel hastanelerde ücretler genellikle görmek istediğiniz doktora bağlı olarak konuya göre değişir. Hastanede bir uzmanla görüştüğünde aynı miktarı teklif ettiğinizde, uzmana ödediğinizden daha yüksek bir ücret ödeyebilirsiniz.
Klinik ve tıbbi koşulları değerlendiren hastalar ayrıca SGK hastane maliyetlerini ve sigortasız muayene maliyetlerini de araştırmaya başlamış durumda.
Özel hastane muayene ücretleri
Özel bir hastaneye gittiğinizde ödemeniz gereken miktar, başvurduğunuz bölüme bağlıdır. Vatandaşlar muayene ücretinin sabit olduğunu bilirler. Bununla birlikte, profesyoneller uzman ve profesör için muayene ücretleri farklı olduğundan, kullanılan malzemeler ve prosedürler farklıdır, bu nedenle her bölüm için ücretler belirlenir. Bu şu şekildedir:
- Göğüs hastalıkları; 250-300 TL
- Genel cerrahi; 300-400 TL
- Beyin cerrahi; 250-400 TL
- Kulak Burun Boğaz; 250-350 TL
- Göz Hastalıkları; 200-350 TL
- Fizik tedavi; 250-300 TL
- Kardiyoloji; 200-250 TL
- Üroloji; 200-300 TL
- Plastik cerrahi; 200-400 TL
- Dermatoloji; 200-400 TL
Gördüğünüz gibi, maliyet departmana göre değişiyor. Sunduğumuz fiyatlar ortalama fiyatlardır. Bunun nedeni, hastane muayene maliyetlerinin hastalar için her zaman farklı olması ve sigortalı olmamasıdır.
Özel hastanelerde sigortasız muayene ücretleri
Sigortasız vatandaşlar özel hastanelerde doktor görmek istediklerinde sigortalılardan daha fazla ödeme yapıyorlar. Özel hastane ile SGK arasındaki sözleşmeye ek olarak, sigorta sözleşmeli hastalarla ilgili çeşitli çalışmaları kapsamaktadır. SGK muayene ücretleri 70 TL'ye kadar çıkmaktadır ancak SGK tarafından karşılanmayan masraflar hastane tarafından belirlenen 200-300 TL'ye kadar olan ücrete bağlı olacaktır. Hastane ve şehirler için muayene ücretleri aşağıdaki gibidir.
- Acıbadem İstanbul 450-600 TL muayene ücreti talep edilmektedir.
- Medicana Hastaneleri: 400-650 TL
- Özel Konya Farabi Hastanesi 200-350 TL
- Liv Hospital Samsun; 500-700 TL
- Samsun Medical Park; 200-300 TL
- Özel Deva Hastanesi: 250-400 TL
- Özel Akademi Hastanesi: 200-400 TL
- İzmir Özel Ata Sağlık; 150-350 TL
- Konya Özel Medova Hastanesi; 250-500 TL
- Kayseri Özel Tekden; 250-400 TL
- Özel Erciyes Kartal Hastanesi; 250-500 TL
- Özel Antalya Yaşam; 250-500 TL
- Memorial Hastanesi; 350-600 TL
- Özel Avıcenna Hastanesi; 115-200 TL
- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150-250 TL arasında değişmektedir.
Hastane muayene ücreti sorgulama işlemleri Sağlık Hizmetleri Sunucuları Uygulaması‘nın vermiş olduğu hizmet olan İlave Ücret Hesaplama sayfası aracılığıyla hastane ve hastalık bölümüne göre SGK anlaşmaları bulunan ya da bulunmayan hastaneleri sorgulatabilir ve doktor bilgilerine erişebilirsiniz.
SGK özel hastane muayene ücretleri
- Özel Avıcenna Hastanesi; 150-300 TL
- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150-300 TL
- Özel Levent Hastanesi; 200-500 TL
- Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi; 250-400 TL
- İstanbul Özel Eren Hastanesi; 200-500 TL
- Florence Nıghtıngale; 300-500 TL
- Intenational Hospital; 250-500 TL
- İstanbul Medipol; 160-300 TL
- Özel İstanbul Tıp Merkezi; 250-600 TL
- Memorial Hastanesi; 180-300 TL
- Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri; 200-450 TL
- Çağıner Hastanesi; 180-350 TL
- Delta Hospital; 300-550 TL
- Ersoy Hastanesi; 250-470 TL
- Doğan Hastanesi; 150-400 TL
- Özel Balat Hastanesi; 280-590 TL
- Medical Park; 170-390 TL
Profesör özel muayene ücretleri
Doktorlar, konuya bağlı olarak hastane bölümleri ayrılır. Bir uzman, doçent veya profesör olarak, doktorunuzun sizi uzmanlık ve bilgi alanınıza göre sınıflandırmasını isteyebilirsiniz. Ancak, profesör muayene olmak isteyenler, diğer doktorlara ödediği ücretlerden daha fazlasını ödüyorlar. Özel hastanelerdeki profesörlerin muayene ücreti aşağıdadır.
- Medicana Hastaneleri: 550-600 TL
- Acıbadem İstanbul; 750-900 TL
- Liv Hospital Samsun; 800-950 TL
- İstanbul Medipol; 400-1.100 TL
- Memorial Hastanesi; 400-800 TL
Bu, özel hastanelerdeki profesörler için ortalama rakamdır. Seçtiğiniz hastanede bir profesör görmek istiyorsanız, en iyisi önceden bilgiye sahip olmanızdır.
SGK anlaşmalı özel hastaneler fark ücreti ne kadar?
Özel hastanelerde tedavi görenlerden alınacak azami ücret 15 TL'dir. Ayrıca bazı hastaneler SGK tarafından belirlenen oranın iki katına kadar ücret alabilmektedir. Misal; Özel hastaneye giderseniz muayene bedeli 200 TL, hastane 200 TL çünkü SGK sözleşmeli ve kalan 15 TL SGK özel hastaneler arasındaki fark ücretidir.
SGK özel hastane masraflarını karşılar mı?
Sözleşmeye bağlı olarak SGK sözleşmesi olan hastanelerde ödenen muayene ücretlerinin yüzdesinde indirim yapılır. Hasta muayene ve yapılan anlaşmanın dışındaki ücretleri kendisi öder. İstediğiniz hastaneyle iletişime geçerek bu sorun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Devlet hastanesi muayene ücreti 2021
Sigortasız olup devlet hastanesine giden sigortasız vatandaşlar için brüt sağlık sigortası 107,33 TL olacak. Bu arada, genel sağlık sigortası primi ödemesini yapan ve muayene olanlar için, sigortacı sigortalı bir hastadan alınmakta olan muayene ücreti alınır. Devlet hastaneleri, sigortasız hastaların muayenesi için ortalama 50 TL talep ediyor. Ancak özel hastanelerde olduğu gibi fiyatlar bir devlet hastanesinde incelenen bölüme göre değişmektedir.
- Üroloji: Tutarı; 50-100 TL
- Kadın Hastalıkları; 50-70 TL
- Göz Hastalıkları; 50-80 TL
- Plastik cerrahi; 50-150 TL
- Ortopedi; 50-100 TL
- Nöroloji; 50-75 TL
Devlet hastanelerinde ödenen ücretler bu şekilde değişebilir.