İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Özel hastaneden doğum ücretini geri alma

Ülkemizde çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Özel hastanelerin kendi fiyatlandırması bulunur. Ancak özel hastanelere ödenen ücret geri alınabilir. Binlerce kişi özel hastane doğum ücreti geri alma şartlarını araştırıyor.

01 Kasım 2020 Pazar 23:24
Özel hastaneden doğum ücretini geri alma
Takip Et:

Ülkemizde devlet hastanelerinde yapılan doğumlardan ücret alınmaz. Ancak özel hastaneler doğum ücreti almaktadır. Sigortalı vatandaşlar da özel hastanelerde doğum yapılması halinde ücret verir. Ancak bazı durumlarda söz konusu ücretlendirmelerde değişiklikler olabiliyor.

Doğumlarını devlet hastanesi yerine özel hastanelerde yapan aileler özel hastaneye ödenen ücret geri alınabiliyor mu merak ediyor.

Özel hastaneye ödenen parayı geri alabilir miyim?

Sağlık sektöründeki gelişmeler ve çok sayıda özel hastanenin açılması ülkemiz adına güzel bir gelişmedir. Öte yandan özel hastaneler ücretlendirmeleriyle maddi durumu daha iyi olan kişilerce tercih edilmektedir. Özellikle hamile olan anne adayları doğum sırasında rahat etmek için özel hastanelerde doğum yapmak istiyor. Özel hastaneler bu talebin karşısında birçok doğum paketiyle vatandaşlara hizmet vermektedir.

Özel hastanelerde yapılan tetkikler, testler, doğum ücreti, oda ücreti, bebeğin ilk aşısı gibi birçok konuda ücretlendirme yapmaktadır. Bu ücretlendirmeler bir paket içerisinde vatandaşlara sunulmaktadır. Doğum için özel bir hastaneyle anlaşarak hastanenin paketleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Özel hastane doğum ücreti geri alma


Özel hastanelerde doğum yapmak için anlaştığınız ücret dışında bir ücret ödenirse bu ücretin talebi için hastaneye başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında hastanede doğum yapmaktan vazgeçerseniz ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Bu konuda hastanın kanunen hakları bulunmaktadır. Ancak bunun dışında anlaşılan ücreti geri almak mümkün değildir.

SGK’lı vatandaşlar özel hastanelerde doğum yaptıktan sonra SGK tarafından belirlenmiş ücreti geri alır. Ancak özel hastanelerin kendi fiyatları bulunmaktadır. Buna göre SGK ve özel hastanenin talep ettiği ücret arasındaki farkı alamazsınız. SGK belirtiği ücreti vermektedir.

Doğum ücreti geri almak için nereye başvurulur?

Hastanelerden doğum ücretinin farkını almak için SGK Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Hastane aradaki ücreti vermezse SGK müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. Söz konusu şikâyetten sonra SGK hastaneye ödenen ücretin 5 katı kadar para cezası uygulayacaktır. Bu cezanın da ödenmemesi durumda ceza 10 katına çıkar.

Eğer SGK’dan olumsuz yanıt alınırsa hastanenin hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında özel hastaneler 100 TL ve üzeri ücretlendirmeler için fatura kesmek zorundadır. Fatura kesmeden sizden haksız kazanç elde edildiğini gördüğünüz durumda şikayette bulunulmalıdır.

Fazla ödenen muayene ücreti nasıl geri alınır?

Özel bir hastaneye teşhis için gelen ve muayene olan kişilerin fark ücretlerini alma hakları vardır. Tedavi, ameliyat ve muayene ücretlerini geri almak için ilk olarak belirlenen birimlere başvuru yapılmalıdır. Bu birimlerden sonuç alınmazsa yine SGK Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.11.2020 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğumözel Hastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
HAARP projesi nedir? İzmir depremi için HAARP iddiaları
Survivor 2020 yeni katılan yarışmacı İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu kimdir? İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu hakkında bilgiler
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm var mı yokmu? ÇGHB 12 Nisan Pazar yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
300 koyun küçükbaş hayvan nibesi nasıl alınır? 300 koyun devlet hibesi başvuru şartları
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Çok puan kazandıran kredi kartları 2020
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.