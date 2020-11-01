Özel hastaneden doğum ücretini geri alma

Ülkemizde devlet hastanelerinde yapılan doğumlardan ücret alınmaz. Ancak özel hastaneler doğum ücreti almaktadır. Sigortalı vatandaşlar da özel hastanelerde doğum yapılması halinde ücret verir. Ancak bazı durumlarda söz konusu ücretlendirmelerde değişiklikler olabiliyor.

Doğumlarını devlet hastanesi yerine özel hastanelerde yapan aileler özel hastaneye ödenen ücret geri alınabiliyor mu merak ediyor.

Özel hastaneye ödenen parayı geri alabilir miyim?

Sağlık sektöründeki gelişmeler ve çok sayıda özel hastanenin açılması ülkemiz adına güzel bir gelişmedir. Öte yandan özel hastaneler ücretlendirmeleriyle maddi durumu daha iyi olan kişilerce tercih edilmektedir. Özellikle hamile olan anne adayları doğum sırasında rahat etmek için özel hastanelerde doğum yapmak istiyor. Özel hastaneler bu talebin karşısında birçok doğum paketiyle vatandaşlara hizmet vermektedir.

Özel hastanelerde yapılan tetkikler, testler, doğum ücreti, oda ücreti, bebeğin ilk aşısı gibi birçok konuda ücretlendirme yapmaktadır. Bu ücretlendirmeler bir paket içerisinde vatandaşlara sunulmaktadır. Doğum için özel bir hastaneyle anlaşarak hastanenin paketleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Özel hastane doğum ücreti geri alma

Özel hastanelerde doğum yapmak için anlaştığınız ücret dışında bir ücret ödenirse bu ücretin talebi için hastaneye başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında hastanede doğum yapmaktan vazgeçerseniz ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Bu konuda hastanın kanunen hakları bulunmaktadır. Ancak bunun dışında anlaşılan ücreti geri almak mümkün değildir.

SGK’lı vatandaşlar özel hastanelerde doğum yaptıktan sonra SGK tarafından belirlenmiş ücreti geri alır. Ancak özel hastanelerin kendi fiyatları bulunmaktadır. Buna göre SGK ve özel hastanenin talep ettiği ücret arasındaki farkı alamazsınız. SGK belirtiği ücreti vermektedir.

Doğum ücreti geri almak için nereye başvurulur?

Hastanelerden doğum ücretinin farkını almak için SGK Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Hastane aradaki ücreti vermezse SGK müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. Söz konusu şikâyetten sonra SGK hastaneye ödenen ücretin 5 katı kadar para cezası uygulayacaktır. Bu cezanın da ödenmemesi durumda ceza 10 katına çıkar.

Eğer SGK’dan olumsuz yanıt alınırsa hastanenin hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında özel hastaneler 100 TL ve üzeri ücretlendirmeler için fatura kesmek zorundadır. Fatura kesmeden sizden haksız kazanç elde edildiğini gördüğünüz durumda şikayette bulunulmalıdır.

Fazla ödenen muayene ücreti nasıl geri alınır?

Özel bir hastaneye teşhis için gelen ve muayene olan kişilerin fark ücretlerini alma hakları vardır. Tedavi, ameliyat ve muayene ücretlerini geri almak için ilk olarak belirlenen birimlere başvuru yapılmalıdır. Bu birimlerden sonuç alınmazsa yine SGK Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.