Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!

Özel hastane ücretleri genel olarak muayene olunacak doktor ile unvana göre değişiyor. Aynı hastanede olunacak muayenelerde uzman doktor tarafından yapılan muayeneyle profesör tarafından yapılan muayenelerde aynı ücretler ödenmiyor, uzman doktora ödenecek ücret çok daha fazla oluyor. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastane ücretleriyle sigortasız muayene ücretleri ne kadar? Cevabı haberimizin devamında…

2021 özel hastanelerin muayene ücretleri ne kadar?

Özel hastane muayene ücretleri randevu alınan bölüme göre değişiyor. Vatandaşlarca muayene ücretlerinin sabit olduğu biliniyor. Fakat, uzman doktorla profesör arasında muayene ücretlerinde farklılıklar var. Aynı zamanda muayene sırasında kullanılan malzemelerle yapılacak işlemler farklılık gösterdiğinden dolayı ücretler bölümlere göre farklılık gösteriyor. Söz konusu ücretler bölümlere göre şöyle yapılıyor:

Göğüs hastalıkları Muayene tutarları; 250 TL-300 TL

Genel cerrahi Muayene tutarları; 300 TL-400 TL

Beyin cerrahi Muayene tutarları; 250 TL-400 TL

Kulak Burun Boğaz; 250 TL-350 TL

Göz Hastalıkları Muayene tutarları; 200-350 TL

Fizik tedavi Muayene tutarları; 250 TL-300 TL

Kardiyoloji Muayene tutarları; 200 TL-250 TL

Üroloji; 200 TL-300 TL

Plastik cerrah Muayene tutarları; 200 TL-400 TL

Dermatoloji Muayene tutarları; 200 TL-400 TL

Özel hastanelerin sigortasız hasta muayene ücretleri 2021

Yukarıda yazılı olan muayene ücretleri ortalama ücretlerdir. Muayenelerdeki ücretler hastaneye giriş yapan sigortalı ve sigortasız hastalara göre değişmektedir.

Sigortası bulunmayan kişiler özel hastaneye giderek muayene olmayı istedikleri zaman sigortalı hastalara göre daha fazla ücret ödüyorlar. Özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’yla yaptıkları anlaşma sonrasında anlaşmalı hastaların muayenelerinde belli bir yüzdelik kısım sigorta tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kuramı dahilinde alınmakta olan muayene ücretleri 70 TL’ye dek çıkabiliyorken Sosyal Güvenlik Kurumu dahilinde bulunmayan hastaların muayene ücretleriyse 200 ile 300 TL’ye dek hastaneler tarafından belirlenen fiyatlara göre değişiyor. Hastaneler ile şehirlere göre muayene ücretlendirmesi şöyledir;

Acıbadem İstanbul 450 TL-600 TL.

Medicana Hastaneleri Muayene tutarları: 400 TL-650 TL

Özel Konya Farabi Hastanesi Muayene tutarları 200 TL-350 TL

Liv Hospital Samsun; 500 TL-700 TL

Samsun Medical Park; 200 TL-300 TL

Özel Deva Hastanesi: 250 TL-400 TL

Özel Akademi Hastanesi Muayene tutarları: 200 TL-400 TL

İzmir Özel Ata Sağlık; 150 TL-350 TL

Konya Özel Medova Hastanesi; 250 TL-500 TL

Kayseri Özel Tekden; 250 TL-400 TL

Özel Erciyes Kartal Hastanesi; 250 TL-500 TL

Özel Antalya Yaşam; 250 TL-500 TL

Memorial Hastanesi; 350 TL-600 TL

Özel Avıcenna Hastanesi; 115 TL-200 TL

Özel Avıcenna Hastanesi; 150 TL-300 TL

Osmangazi Tıp Merkezi Muayene tutarları 150 TL-300 TL

Özel Levent Hastanesi; 200 TL-500 TL

Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi; 250 TL-400 TL

İstanbul Özel Eren Hastanesi; 200 TL-500 TL

Florence Nıghtıngale; 300 TL-500 TL

Intenational Hospital; 250 TL-500 TL

İstanbul Medipol; 160 TL-300 TL

Özel İstanbul Tıp Merkezi; 250 TL-600 TL

Memorial Hastanesi; 180 TL-300 TL

Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri; 200 TL-450 TL

Çağıner Hastanesi; 180 TL-350 TL

Delta Hospital; 300 TL-550 TL

Ersoy Hastanesi; 250 TL-470 TL

Doğan Hastanesi; 150 TL-400 TL

Özel Balat Hastanesi; 280 TL-590 TL

Medical Park; 170 TL-390 TL

Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150 TL-250 TL fiyatları aralığında değişiklik gösteriyor.

Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri

Sigortasız olan ve muayene olabilmek adına devlet hastanelerine gidecek sigortasız kişilerin Genel Sağlık Sigortası primi kapsamında 107,33 TL alınıyor. Sigortası olmayan hastaların muayeneleri için devlet hastaneleri genellikle 50 TL ödeme alıyor. Fakat, aynı özel hastanelerdeki gibi devlet hastanelerinde de muayene olunacak bölüme göre ücret farklılığı oluyor;

Üroloji muayene Tutarı; 50 TL ile 100 TL

Kadın Hastalıkları muayene ücreti; 50 TL ile 70 TL

Göz Hastalıkları; 50 TL ile 80 TL

Plastik cerrahi; 50 TL ile 150 TL

Ortopedi; 50 TL ile 100 TL

Nöroloji; 50 TL ile 75 TL

Özel hastanelerde profesör muayenesi ücreti

Devlet hastanelerinin muayene ücretleri: 6 TL

Eğitim ve araştırma hastanelerinin profesör muayene ücreti: 7 TL

Üniversite hastanelerinin profesör ücreti: 8 TL

İlaç masrafı olarak emekli kişilerden yüzde 10, çalışanlar kişilerden yüzde 20 kesinti yapılır.

Reçeteler için 3 TL, 3 kutu sonrasında yazılacak olan ilaçlar için her bir tanesi için 1 TL

Özel hastanelerde maksimum yüzde 200 nispetinde fark,

Protez ile vücut dışında kullanılan protezlerde yüzde 10, yüzde 20 oranlarında tutar talebi yapılıyor.

Özel hastanelerde profesör, doçent ve uzman doktor muayenesi ücrti

Uzman doktor: 150 TL ile 250 TL

Doçent Doktor: 250 TL ile 400 TL

Profesör: 350 TL ile 700 TL

Hastanelere göre ücret ortalaması;