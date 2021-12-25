Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!

Özel hastane ücretleri genel olarak muayene olunacak doktor ile unvana göre değişiyor. Aynı hastanede olunacak muayenelerde uzman doktor tarafından yapılan muayeneyle profesör tarafından yapılan muayenelerde aynı ücretler ödenmiyor, uzman doktora ödenecek ücret çok daha fazla oluyor. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastane ücretleriyle sigortasız muayene ücretleri ne kadar? Cevabı haberimizin devamında…
2021 özel hastanelerin muayene ücretleri ne kadar?
Özel hastane muayene ücretleri randevu alınan bölüme göre değişiyor. Vatandaşlarca muayene ücretlerinin sabit olduğu biliniyor. Fakat, uzman doktorla profesör arasında muayene ücretlerinde farklılıklar var. Aynı zamanda muayene sırasında kullanılan malzemelerle yapılacak işlemler farklılık gösterdiğinden dolayı ücretler bölümlere göre farklılık gösteriyor. Söz konusu ücretler bölümlere göre şöyle yapılıyor:
- Göğüs hastalıkları Muayene tutarları; 250 TL-300 TL
- Genel cerrahi Muayene tutarları; 300 TL-400 TL
- Beyin cerrahi Muayene tutarları; 250 TL-400 TL
- Kulak Burun Boğaz; 250 TL-350 TL
- Göz Hastalıkları Muayene tutarları; 200-350 TL
- Fizik tedavi Muayene tutarları; 250 TL-300 TL
- Kardiyoloji Muayene tutarları; 200 TL-250 TL
- Üroloji; 200 TL-300 TL
- Plastik cerrah Muayene tutarları; 200 TL-400 TL
- Dermatoloji Muayene tutarları; 200 TL-400 TL
Özel hastanelerin sigortasız hasta muayene ücretleri 2021
Sigortası bulunmayan kişiler özel hastaneye giderek muayene olmayı istedikleri zaman sigortalı hastalara göre daha fazla ücret ödüyorlar. Özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’yla yaptıkları anlaşma sonrasında anlaşmalı hastaların muayenelerinde belli bir yüzdelik kısım sigorta tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kuramı dahilinde alınmakta olan muayene ücretleri 70 TL’ye dek çıkabiliyorken Sosyal Güvenlik Kurumu dahilinde bulunmayan hastaların muayene ücretleriyse 200 ile 300 TL’ye dek hastaneler tarafından belirlenen fiyatlara göre değişiyor. Hastaneler ile şehirlere göre muayene ücretlendirmesi şöyledir;
- Acıbadem İstanbul 450 TL-600 TL.
- Medicana Hastaneleri Muayene tutarları: 400 TL-650 TL
- Özel Konya Farabi Hastanesi Muayene tutarları 200 TL-350 TL
- Liv Hospital Samsun; 500 TL-700 TL
- Samsun Medical Park; 200 TL-300 TL
- Özel Deva Hastanesi: 250 TL-400 TL
- Özel Akademi Hastanesi Muayene tutarları: 200 TL-400 TL
- İzmir Özel Ata Sağlık; 150 TL-350 TL
- Konya Özel Medova Hastanesi; 250 TL-500 TL
- Kayseri Özel Tekden; 250 TL-400 TL
- Özel Erciyes Kartal Hastanesi; 250 TL-500 TL
- Özel Antalya Yaşam; 250 TL-500 TL
- Memorial Hastanesi; 350 TL-600 TL
- Özel Avıcenna Hastanesi; 115 TL-200 TL
- Özel Avıcenna Hastanesi; 150 TL-300 TL
- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene tutarları 150 TL-300 TL
- Özel Levent Hastanesi; 200 TL-500 TL
- Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi; 250 TL-400 TL
- İstanbul Özel Eren Hastanesi; 200 TL-500 TL
- Florence Nıghtıngale; 300 TL-500 TL
- Intenational Hospital; 250 TL-500 TL
- İstanbul Medipol; 160 TL-300 TL
- Özel İstanbul Tıp Merkezi; 250 TL-600 TL
- Memorial Hastanesi; 180 TL-300 TL
- Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri; 200 TL-450 TL
- Çağıner Hastanesi; 180 TL-350 TL
- Delta Hospital; 300 TL-550 TL
- Ersoy Hastanesi; 250 TL-470 TL
- Doğan Hastanesi; 150 TL-400 TL
- Özel Balat Hastanesi; 280 TL-590 TL
- Medical Park; 170 TL-390 TL
- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri 150 TL-250 TL fiyatları aralığında değişiklik gösteriyor.
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri
Sigortasız olan ve muayene olabilmek adına devlet hastanelerine gidecek sigortasız kişilerin Genel Sağlık Sigortası primi kapsamında 107,33 TL alınıyor. Sigortası olmayan hastaların muayeneleri için devlet hastaneleri genellikle 50 TL ödeme alıyor. Fakat, aynı özel hastanelerdeki gibi devlet hastanelerinde de muayene olunacak bölüme göre ücret farklılığı oluyor;
- Üroloji muayene Tutarı; 50 TL ile 100 TL
- Kadın Hastalıkları muayene ücreti; 50 TL ile 70 TL
- Göz Hastalıkları; 50 TL ile 80 TL
- Plastik cerrahi; 50 TL ile 150 TL
- Ortopedi; 50 TL ile 100 TL
- Nöroloji; 50 TL ile 75 TL
Özel hastanelerde profesör muayenesi ücreti
- Devlet hastanelerinin muayene ücretleri: 6 TL
- Eğitim ve araştırma hastanelerinin profesör muayene ücreti: 7 TL
- Üniversite hastanelerinin profesör ücreti: 8 TL
- İlaç masrafı olarak emekli kişilerden yüzde 10, çalışanlar kişilerden yüzde 20 kesinti yapılır.
- Reçeteler için 3 TL, 3 kutu sonrasında yazılacak olan ilaçlar için her bir tanesi için 1 TL
- Özel hastanelerde maksimum yüzde 200 nispetinde fark,
- Protez ile vücut dışında kullanılan protezlerde yüzde 10, yüzde 20 oranlarında tutar talebi yapılıyor.
Özel hastanelerde profesör, doçent ve uzman doktor muayenesi ücrti
- Uzman doktor: 150 TL ile 250 TL
- Doçent Doktor: 250 TL ile 400 TL
- Profesör: 350 TL ile 700 TL
Hastanelere göre ücret ortalaması;
- Medicana Hastaneleri: 550 TL ile 600 TL
- Acıbadem İstanbul; 750 TL ile 900 TL
- Liv Hospital Samsun; 800 TL ile 950 TL
- İstanbul Medipol; 400 TL ile 1.100 TL
- Memorial Hastanesi; 400 TL ile 800 TL