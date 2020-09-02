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Özel güvenlikler ne kadar maaş alır? 2020 özel güvenlik maaşları ne kadar oldu?

Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kuruma göre maaş almaktadır. Her kurum kendi nezdinde maaş ödemesi yaparken, devlet tarafından özel güvenliklere ödenecek taban maaş belirlenmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:05
Özel güvenlikler ne kadar maaş alır? 2020 özel güvenlik maaşları ne kadar oldu?
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Özel güvenlik mesleği son yılların en çok tercih edilen meslek alanlarından biri olmuştur. Özel güvenlik olarak çalışan kişiler, çalıştıkları kuruma göre değişik ücretler almaktadır. Asgari ücrete göre hesaplanan özel güvenlik maaşları, için her yıl taban ücret belirlenmektedir.

Her yıl düzenli olarak belirlenen taban ücret neticesinde özel güvenlik olarak çalışan kişilere, çalıştıkları kurumlara göre farklı maaşlar ödenmektedir. Bir özel güvenlik en az belirlenen tutar kadar maaş alabilmektedir.

Özel güvenlik görevlisi olma şartları?

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • 18 yaş ve üzerinde olmak
  • Silahlı güvenlik için en az 21 yaş ve üzerinde bulunmak
  • Sicil kaydı temiz olmalı
  • Sağlık problemi olmamalı
  • Temel eğitimleri almış olmak

Özel güvenlik görevlisi başvurusu için istenen belgeler 2020

  • Öğrenim durumu belgesi
  • Sağlık raporu
  • Sicil kaydı
  • İkametgah belgesi
  • Kimlik fotokopisi
  • Fotoğraf
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği

2020 Özel güvenlik maaşı ne kadar oldu?

Özel güvenlik olarak işe başlayan kişilere bazı durumlara göre farklı maaşlar verilmektedir. Kişilerin çalıştığı kurumlar bu konuda önem taşır. Eğer bir kişi kamu kurumunda çalışıyorsa başka, özel kurumda çalışıyorsa başka maaş almaktadır. Ayrıca kişilerin silahlı ve silahsız özel güvenlik olma durumu da maaş konusunu etkilemektedir.

Silahsız özel güvenlik maaşları 2020

Silahsız olarak görev yapan özel güvenlikler, diğer özel güvenliklere göre nispeten daha düşük maaş almaktadır. Ülkemizde 2020 yılı içerisinde silahsız özel güvenlik olarak görev alacak kişilere en az 2.324,70 TL verilmesi gerekmektedir. Devlet tarafından belirlenen maaş asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Kişilerin çocuk ve evlilik durumlarına göre aldığı maaşlar değişiklik gösterebilir.

Silahlı özel güvenlik maaşları 2020

Silahlı olarak özel güvenlik mesleğinde bulunan kişilere devlet tarafından belirlenen ücret esasında maaş verilmektedir. Devlet tarafından bu şekilde görev yapan özel güvenlikler en az 2.600 TL maaş almaktadır. Bu maaş kurumlara göre değişiklik göstermektedir.

Kadrolu güvenlik görevlisi maaşları 2020

Kadrolu olarak güvenlik görevlisi mesleğinde bulunan kişilere devlet tarafından en az 3.500 TL maaş ödenmesi kararı alınmıştır. Kamu kurumlarında kadrolu olarak çalışan özel güvenlikler bu maaştan yararlanmaktadır. Özel bir şirkette aynı şekilde kadrolu olan güvenliklere daha fazla maaş verilebilmektedir.

Belediye güvenlik maaşları 2020

Belediye bünyesinde görev alan özel güvenlik görevlilerine devlet tarafında 3.300 TL ile 3.500 TL arasında maaş verilmektedir. Bu kişilere verilen maaşlar çeşitli durumlarda değişiklik göstermektedir. Belediye bünyesinde bulunan çoğu güvenlik kadrolu elemandır.

Hastane güvenlik görevlisi maaşları 2020


Taşeronluktan sürekli işçi kadrosuna geçen hastane güvenlik görevlilerine 3.500 TL maaş verilmektedir. Bu maaş kişinin evlilik ve çocuk durumuna göre hastaneden hastaneye değişiklik göstermektedir.

Havaalanı güvenlik maaşları 2020

Havaalanında görev alan güvenlikler, özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışan kişilerdir. Bu kişilere şirket tarafından maaş ödemesi gerçekleştirilir. Havaalanından havaalanına göre değişiklik gösteren maaşlar en az asgari ücret olarak belirlenmiştir. Bazı şirketler bu maaştan daha yüksek maaş verebilmektedir.

Banka güvenlik görevlisi maaşları 2020

Bankaların bazıları özel güvenlik görevlilerine kadrolu olarak kendi bünyesinde çalıştırmaktadır. Bazı bankalar ise özel şirketler ile çalışmaktadır. Kadrolu olarak bankada çalışan güvenlik görevlileri 3.000 TL’ye yakın maaş almaktadır. Şirket aracılığıyla gelen güvenlikler asgari ücrete yakın maaş alır.

Güvenlik görevlisi emeklilik şartları 2020

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler 4A SSK bünyesinde sayılır. Bu kişiler için kadın güvenlik görevlilerinde emekli olma yaşı 58’dir. Kadın güvenlik görevlilerinin emekli olabilmesi için 7200 prim günü ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekir. Emeklilik yaşı erkekler için 60’dır. Erkeklerin ödemesi gereken prim günü sayısı ise yine 7200’dür.

Site güvenlik maaşları ne kadar 2020

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişiler site yönetimi tarafından maaş ödemesi gerçekleştirilir. Bu kişilere genellikle asgari ücret ödemesi yapılırken bazı sitelerde bu maaş 3.000 TL’yi bulmaktadır.

Okullarda özel güvenlik maaşları ne kadar 2020

İşkur tarafından geçici olarak işe alınan çoğu okul güvenliklerine 2.600 TL civarında maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir.

İBB güvenlik maaşları 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan özel güvenliklere 3.500 TL ile 4.500 TL arasında maaş ödemeleri yapılmaktadır. Belediye genellikle özel şirketler aracılığıyla güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır.

Özel güvenlik maaşları ne zaman artacak?

Özel güvenlikler için belirlenen taban maaş uygulaması 1 yıl geçerli olmaktadır. Her yıl düzenli olarak taban fiyat belirleme devlet tarafından yapılır. Özel sektörde çalışan güvenliklere yarıyılda ek zam yapılabilmektedir.

Özel güvenlik emekli maaşı ne kadar olur?

Özel güvenlik olarak emekli olmuş kişilere prim gün sayılarına ve prim ödemelerini hangi kademeden yaptıklarına göre emekli maaşı verilmektedir. Devlet tarafından alınan kararlar doğrultusunda en düşük emekli maaşı 1.500 TL olarak açıklanmıştır. En düşük seviyeden emekli olan güvenliklere bu maaş tahsis edilmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:05
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özel Güvenlik Maaşlarıözel Güvenlik
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