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Özel güvenlik ve koruma maaşları 2020 senesinde yükselişte!

2020 senesinde özel güvenlik ve koruma maaşları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik maaşları silahlı ve silahsız olmalarına göre değişiklik gösteriyor...

08 Kasım 2020 Pazar 21:10
Özel güvenlik ve koruma maaşları 2020 senesinde yükselişte!
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Ülkemizde son senelerde en çok ilgi gösterilen meslekler arasında yer alan özel güvenlik mesleğinin silahlı ve silahsız kategorilerinde aldıkları maaşlar araştırılan konular arasında yer alıyor.

Özel Güvenlik ve Koruma Maaşları Ne Kadar?

Özel güvenlik görevlisi maaşları göz önünde bulundurulan birkaç etkene göre değişmektedir. Bu etkenler arasında silahlı ve silahsız özel güven görevlisi olunması yer almaktadır. Silahlı güvenlik görevlilerinin maaşları 3.000 TL civarında olurken silahsızların maaşları 2.500 TL civarında olmaktadır. Bu rakamlar taban rakamlar olmasıyla birlikte daha yüksek miktarlarda da olabilmektedir. Firmaların ve görev yapılan kurumların durumlarına göre maaşlarda yükselme olabiliyor. Diğer yandan çalışanların lisans durumu da maaşlarını etkiliyor.

Havaalanı Özel Güvenlik Maaşı

Havaalanında görev yapmakta olan özel güvenlikler, o havaalanının güvenliğini alan şirket kapsamında görev yapabilmektedirler. Buna bağlı olarak güvenlik görevlilerin maaşları firma tarafından belirlenmektedir. İstanbul Havalimanı’nın güvenlik personelini sağlaya İGA güvenlik kapsamındaki çalışanlar 3000 TL civarında maaş almaktadırlar.

Banka ve PTT Özel Güvenlik Maaşları

PTT kapsamında güvenlik çalışanlarına 3500 ve 3700 TL arasında değişen maaşlar verildiği bilinmektedir. Diğer yandan bankalarda ise bu rakam asgari ücretten başlayarak 3000 TL bandına kadar çıkabilmektedir.

Belediye Özel Güvenlik Maaşları


Belediyelerde görev yapmakta olan özel güvenliklerin maaşlarına bakıldığında ise 3000 TL civarında ödeme yapıldığı görülmektedir. Ancak belediyenin bütçesine ve iş yoğunluğuna göre maaşlar artabilmektedir. En çok güvenlik görevlisi maaşı verdiği bilinen İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevliler 4400 TL’ye kadar maaş alabilmektedirler.

Özel Şirketlerde Güvenlik Maaşları

Özel şirketler genellikle güvenlik firmaları ile anlaşma sağlamakta ve personeller şirketlere bu firmalar tarafından görevlendirilmektedir. Buna bağlı olarak maaşlar firmadan firmaya değişmektedir.

  • Kürşat Özel Güvenlik firmasında maaşlar asgari ücret seviyesinden başlamakta ve işin zorluğuna göre artış göstermektedir.
  • Tepe Özel Güvenlik firmasında ise maaşların 2200 TL ile 3000 TL arasında değiştiği görülmektedir.
  • Anfa Güvenlik maaşları da diğer firmalar gibi 2300 TL ile 3000 TL arasında maaşlarını çalışanlarına vermektedir.

Kamuda Çalışan Özel Güvenlik Maşları

Kamuda çalışan görevliler çalışacakları kuruma KPSS puanları ile yerleşmektedirler. Kamuda çalışanların maaşları, özel firmalarda çalışanlara göre daha yüksek miktarlarda oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında çalışan kişilerin maaşlarının çalıştıkları seneye göre değiştiği biliniyor. İlk defa göreve başlayan birinin 2020 senesinde 3000 TL maaş aldığı ve seneye göre artacak şekilde ortalama 4000 TL maaş alındığı ifade ediliyor.

Özel Güvenlik Amiri Maaşları

Özel güvenlik amiri olan ve müdür olarak çalışmakta olan kişilerin maaşları ise 4500 TL ile 5500 TL arasında değişmektedir. Ekip şeflerine 3500 TL ile 4500 TL arasında değişen rakamlarda ve vardiya amirlerine ise 3000 TL ile 3500 TL arasına değişen rakamlarda maaşlar verilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:10
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Anahtar Kelimeler:
özel GüvenlikKoruma
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