Özel Bankalardan araç alacaklara uygun taşıt kredisi!

Özel bankalar taşıt kredileri vermeye devam ederken pek çok vatandaş en büyük özel bankalardan olan İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank’ın taşıt kredilerini araştırmaya başladı.

İş Bankası 0 kilometre taşıt kredisi

İş Bankası tarafından verilen taşıt kredisi sıfır kilometre araçlar için en az 5.000 TL olarak açıklanırken vade sayıları 3 – 60 ay aralığında oluyor. Proforma fatura değeri 120.000 TL’nin altında olan araçlar için en fazla 60 ay vade belirlenirken, 120.000 TL’den daha yüksek fiyatlara satılan araçlar için 48 ay vade seçeneği belirlenmiştir. İş Bankası tarafından verilen kredinin faiz oranı ise %0,87 olarak açıklandı.

İş Bankasından alınan kredi ile 120.000 TL’ye kadar olan araçların fatura bedelinin %70’ine kredi verilebilmektedir. Değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan araçların faturalarına ise %50’si banka tarafından karşılanabilmektedir.

190.000 TL’lik bir araç almak isteyen vatandaş 120.000 TL kredi alırsa üst limit olarak kredinin %70’i için 84.000 TL, kalan 70 Bin TL için ise %50 oranında yani 35.000 TL kredi verilmek üzere toplamda 119.000 TL kredi finansman desteği sağlanabilmektedir.

İş Bankası tarafından verilen taşıt kredisi için bankanın şartlarından bir tanesi, aracın vade süresi bitene kadar aracın kaskosunun yapılması gerektiğidir. Bu duruma ek olarak araç sahibinin vade süresince hayat sigortası yaptırması gerektiğidir. Aynı zamanda kredi çekerken vade süresi boyunca araca rehin işlemi uygulanmaktadır. Müşteri borcunu bitirene kadar rehin işlemi devam eder. Borç bittikten sonra rehin kaldırılır.

İş Bankası taşıt kredisi hesaplaması

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar* 12 Ay 25.000 TL 0,87 2.227,40 TL 26.728,80 TL 2900 TL 24 Ay 45.000 TL 0,87 2.129,42 TL 51.106,08 TL 3100 TL 36 Ay 75.000 TL 0,87 2.510,03 TL 90.361,08 TL 3350 TL 48 Ay 100.000 TL 0,87 2.659,38 TL 127.650,24 TL 3650 TL 60 Ay 120.000 TL 0,87 2.701,46 TL 162.087,60 TL 4000 TL

İş Bankası 0 kilometre taşıt kredisi için gerekli evraklar

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi

Gelir belgesi (İş Bankası maaş müşterilerinden talep edilmemektedir)

İkametgah ilmühaberi ya da son 3 aya ait bir fatura (elektrik, su veya doğalgaz)

Alınacak taşıtın proforma faturası

Taşıt kredisi başvuru formu (Matbu şekilde İş Bankası’ndan temin edilecektir)

İş Bankası kredi başvurucularından farklı evrak ve teminat talep etme hakkını da saklı tutmaktadır.

Garanti BBVA sıfır kilometre taşıt kredisi

Kredi limiti olarak en yüksek krediyi veren özel bankalardan bir tanesi olan Garanti BBVA en az 5.000 TL en fazla ise 500.000 TL kredi verebilmektedir. Fatura bedeli 120.000 TL’ye kadar olan araçlar için %70, 120.000 TL’yi aşan değerler için %50 kredi finansman desteği sağlanabilmektedir.

Fatura değeri 200.000 TL olan araç için çekilecek kredilerde 120.000 TL’lik kısım için 84.000 TL kalan 80.000 TL için ise 40.000 TL olmak üzere toplamda 124.000 TL kredi verilmektedir. Ayrıca 120.000 TL’ye kadar olan krediler için 60 ay vade seçeneği kullanılırken 120.000 TL’nin üzerinde ki krediler için 48 ay vade seçeneği bulunmaktadır.

Garanti BBVA’da araç kredisi sahibi için vade süresi dolana kadar hayat sigortası ve vade süresi dolana kadar araç kaskosu yapılmalıdır. Kredi alındıktan sonra vade süresi boyunca araca rehin işlemi uygulanır ve bu rehin işlemi borçlar bitene kadar devam eder.

Garanti BBVA sıfır kilometre araç kredisi hesaplaması

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar* 36 Ay 50.000 TL 1,19 1.786,02 TL 64.296,81 TL 2950 TL 42 Ay 65.000 TL 1,19 2.068,54 TL 86.878,54 TL 3150 TL 48 Ay 80.000 TL 1,19 2.314,04 TL 111.073,76 TL 3350 TL 54 Ay 95.000 TL 1,19 2.535,82 TL 136.933,83 TL 3550 TL 60 Ay 115.000 TL 1,19 2.866,46 TL 171.987,92 TL 3750 TL

Garanti BBVA taşıt kredisi için gerekli evraklar nelerdir?

Kimlik ya da ehliyet

Araç faturası

Gelir belgesi (Garanti BBVA maaş müşterileri için istenilmemektedir)

Adres kayıt sisteminde güncel adresi bulunmayanlar için ikametgah ilmühaberi ya da son 3 aya ait elektrik, su veya doğalgaz faturalarından biri.

Yapı Kredi Bankası sıfır kilometre araç kredisi

Sıfır kilometre araçlar için %0,90 faiz oranını kullanan Yapı Kredi 1.000 TL ile 1.000.000 TL arasında taşıt kredisi verebilmektedir. Bankanın vade seçeneği en fazla 48 aydır. Kredi taksit ödemelerinde aylık ödeme ve 3 ayda bir ödeme olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Aynı zamanda sabit taksit, artan ve azalan taksit olmak üzere 3 ödeme planı bulunur.

Yapı Kredi’de diğer bankalar gibi araç kaskosunu ve hayat sigortasını zorunlu olarak vade süresi boyunca talep etmektedir.

Yapı Kredi taşıt kredisi hesaplaması

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar* 18 Ay 30.000 TL 0,90 1.842,87 TL 33.171,62 TL 2600 TL 24 Ay 45.000 TL 0,90

51.324,88 TL 2800 TL 30 Ay 60.000 TL 0,92 2.360,37 TL 70.811,07 TL 3000 TL 36 Ay 75.000 TL 0,95 2.551,68 TL 91.860,52 TL 3200 TL 48 Ay 90.000 TL 0,95 2.444,96 TL 117.358,09 TL 3400 TL

Yapı Kredi taşıt kredisi gerekli evraklar nelerdir?

Kimlik ya da ehliyet

Gelir belgesi (Yapı Kredi maaş müşterilerinden istenmemektedir)

İkametgah ilmühaberi ya da son 3 aya ait; elektrik, doğalgaz veya su faturalarından biri

Akbank taşıt kredisi

Akbank’ta 0 kilometre taşıtlar için kredi vermektedir. Belirlenen kredi miktarı minimum 2.000 TL’ iken maksimum 200.000 TL kredi çekilmektedir. Akbank’tan alınan kredisinde 120.000 TL’nin altında olan araçlar için %70 finansman desteği sağlanırken 120.000 TL’nin üzerinde ki araçlar için %50 finansman desteği sağlanmaktadır.

Buna göre değeri 250.000 TL olan araçların, 120.000 TL’lik ilk kısım için %70 finansman desteği ile 84.000 TL, ikinci 120.000 TL’lik kısım için %50 finansman desteği ile 65.000 TL olmak üzere toplamda 139.000 TL kredi verilebilmektedir.

60 ay vade seçeneği belirlenirken ödemeler aylık veya 3 aylık olacak şekilde seçilebilir. Öte yandan aylık ödemeler sabit, artan veya azalan olmak üzere 3 farklı ödeme tipi bulunmaktadır.

Akbank taşıt kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar* 12 Ay 25.000 TL 0,89 2.230,77 TL 26.769,29 TL 3000 TL 24 Ay 50.000 TL 0,89 2.372,77 TL 56.946,53 TL 3500 TL 36 Ay 100.000 TL 0,89 3.360,54 TL 120.979,42 TL 4000 TL 48 Ay 150.000 TL 1,03 4.161,85 TL 199.768,77 TL 4500 TL 60 Ay 200.000 TL 1,10 4.846,63 TL 290.797,51 TL 5000 TL

Akbank taşıt kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

TC Vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak

Belgelenebilir gelir sahibi olmak, bunu bankaya ibraz etmek

Satın alınacak aracın proforma faturasını bankaya ibra etmek

Kullanılacak kredinin aylık hane gelirinin yüzde 50’sini aşmaması

Kimlik veya ehliyet ile banka şubesine yanınızda gelir belgesi de olacak şekilde başvurmak

Adres kayıt sisteminde güncel adresi bulunmayanlar için ikametgah ilmühaberi ya da son 3 aya ait; su, doğalgaz veya elektrik faturalarından biri de gerekmektedir.

Denizbank taşıt kredisi özellikleri

%1,16 faiz oranı ile taşıt kredisi veren Denizbank’ta en merak edilen bankalardan bir tanesidir. Ödemeler aylık veya 3 ayda bir olacak şekilde yapılabilirken aynı zamanda 3 aya kadar ödemesiz dönem şansıda vardır.

Aynı zamanda ödeme seçeneği olarak da sabit, artan veya azalan olmak üzere 3 ödeme tipi müşterilerine sunulmaktadır. Diğer bankalarda olduğu gibi 120.000 TL’ye kadar olan faturalar için %70, 120.000 TL’nin üzeri faturalara %70 finansman desteği sağlanmaktadır.

Denizbank taşıt kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar* 18 Ay 30.000 TL 1,16 1.895,69 TL 34.122,43 TL 2450 TL 24 Ay 50.000 TL 1,19 2.475,38 TL 59.409,16 TL 2650 TL 30 Ay 70.000 TL 1,21 2.894,95 TL 86.848,47 TL 2850 TL 36 Ay 90.000 TL 1,21 3.227,77 TL 116.199,69 TL 3050 TL 48 Ay 100.000 TL 1,21 2.907,49 TL 139.559,38 TL 3150 TL

Denizbank taşıt kredisi için gerekli evraklar nelerdir?