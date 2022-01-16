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Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oyuncak, kozmetik ve pek çok esnaf için 3 bin TL hibe desteği verileceği açıklandı. Ardından pek çok vatandaş 3 bin TL hibe desteği başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt aradı. İşte detaylar...

16 Ocak 2022 Pazar 18:12
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
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Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Vatandaşların dikkatle takip ettiği Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında beklenen müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satanlara 3 bin TL hibe desteği için başvuru nasıl gerçekleştirilir?

Bir çok sektörden esnaf için müjdeli haber verildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan verilecek hibe desteğiyle ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı;

Ardından  vatandaşlar 3 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağını araştırmaya başladı. 3 bin TL hibe desteğine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını merak ediyor. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden yapılmaktadır.

3 bin TL hiba başvurusu için tıklayınız

Öncelikle, 3 bin TL hibe desteğine başvurmak için e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.


Son Güncelleme: 16.01.2022 18:12
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HibeDestek
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