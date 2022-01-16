Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Vatandaşların dikkatle takip ettiği Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında beklenen müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satanlara 3 bin TL hibe desteği için başvuru nasıl gerçekleştirilir?
Bir çok sektörden esnaf için müjdeli haber verildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan verilecek hibe desteğiyle ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı;
3 bin TL hiba başvurusu için tıklayınız
Öncelikle, 3 bin TL hibe desteğine başvurmak için e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.