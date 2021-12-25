ÖTV indirimi araç listesi yenilendi. ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde stok araç var mı? En erken tarihler

ÖTV indirimi olan araç listeleri yenilendi

ÖTV matrah düzenlenmesi sıfır binek araçlarda indirimler yaşanmıştı. ÖTV indirimi olan araçlar listesi güncellendi. En fazla satış yapan marka otomobillerin bayileri rasgele aranarak stok durumları soruldu. Bayilerin bazıları erken bir tarih verirken bazıları ise talep yoğunluğundan tarih veremeyeceklerini beyan etmektedirler.

Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ÖTV kararı sonrası 45 ÖTV oranı için matrah eşiği 85 bin TL’den 92.000 TL’ye, %50 ÖTV oranı esas alındığında matrah eşiği 130.000 TL’den 150.000 TL’ye çıkmıştı.

ÖTV indirimi olan araçlar listesi ve bayilerde güncel stoklar

-DACİA LOGAN AMBİANCE 1.5 BLUE DCİ 95 HP ÖTV öncesi – 291 bin 900 TL. ÖTV indirim sonrası – 243 bin 249 TL.

-DACİA DUSTER COMFORT 1.5 ÖTV öncesi – 269 bin 900 TL. ÖTV indirim sonrası – 247 bin 900 TL.

-DACİA DUSTER PRESTİGE 1.3 TCE 150 BG 4X4 ÖTV öncesi -296 bin 900 TL. ÖTV indirim sonrası – 224 bin 600 TL.

-DACİA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCİ 95 ÖTV öncesi – 303 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 252 bin 500 TL.

-FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS M ÖTV öncesi – 280 bin 500 TL. ÖTV indirim sonrası – 233 bin 750 TL.

-FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS OTOMATİK 5 KAPI ÖTV öncesi – 308 bin 300 TL. ÖTV indirim sonrası – 256 bin 917 TL.

-FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT ÖTV öncesi – 278 bin 900 TL ÖTV indirim sonrası – 232 bin 417 TL.

-FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP ÖTV öncesi – 159 bin 900 TL ÖTV indirim sonrası – 154 bin 500 TL.

-FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP ÖTV öncesi – 298 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 248 bin TL.

-FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE ÖTV öncesi – 288 bin 900 TL. ÖTV indirim sonrası – 240 bin 417 TL

-HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L BENZİN OTOMATİK ÖTV öncesi -312 bin 600 TL. ÖTV indirim sonrası – 260 bin 400 TL.

-HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L ECO OTOMATİK ÖTV öncesi – 318 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 265 bin TL.

-HYUNDAİ İ20 1.4 JUMP ÖTV öncesi – 161 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 156 bin TL.

-HYUNDAİ İ20 STYLE PLUS 1.0 T-GDI 48V 7 İLERİ DCT ÖTV öncesi – 283 bin 200 TL. ÖTV indirim sonrası – 236 bin TL.

-HYUNDAİ İ20 ELİTE PLUS 1.4 MPI 6 İLERİ OTOMATİK ÖTV öncesi – 285 bin 500 TL. ÖTV indirim sonrası – 237 bin 900 TL.

-HYUNDAİ KONA STYLE 1.0 T-GDI 7 İLERİ DCT ÖTV öncesi – 297 bin 250 TL. ÖTV indirim sonrası – 247 bin TL.

-HYUNDAİ BAYON ELİTE 1.4MPI 6 AT (BENZİNLİ) ÖTV öncesi – 282 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 235 bin TL.

-HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0T 7 DCT (BENZİNLİ) ÖTV öncesi – 296 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 246 bin 600 TL.

-HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0 ELİTE DCT ÖTV öncesi – 311 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 259 bin TL.

-HYUNDAİ ELANTRA STYLE COMFORT 1.6MPI CVT ÖTV öncesi – 298 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 248 bin 300 TL.

-PEUGEOT YENİ 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP ÖTV öncesi – 295 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 245 bin 800 TL.

-PEUGEOT YENİ 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDİ 130HP EAT8 ÖTV öncesi – 287 bin TL. ÖTV indirim sonrası -239 bin TL.

-PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 100HP 6MT ÖTV öncesi – 279 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 232 bin 500 TL.

-PEUGEOT 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BLUEHDİ 110HP MT ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL. ÖTV indirim sonrası - 260 bin TL.

-PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 HP EAT8 TAM OTOMATİK ÖTV öncesi – 292 bin TL. ÖTV indirim sonrası – 243 bin 300 TL.

-NİSSAN MİCRA TEKNA 1.0 IG-T 92 CVT ÖTV öncesi -285 bin 200 TL. ÖTV indirim sonrası-237 bin 600 TL

-NİSSAN JUKE TEKNA 1.0 DIG-T 115 DÜZ VİTES ÖTV öncesi – 291 bin 800 TL. ÖTV indirim sonrası – 243 bin TL.