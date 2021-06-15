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Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için faizsiz bir şekilde tam 50,000 TL’ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Otomobil devinden ise kaçırılmayacak bir kredi fırsat açıklaması yapıldı. 50,000 TL ‘ye kadar faizsiz bir şekilde kredi kullanmak artık mümkün olacak. Aynı zamanda çekmiş olduğunuz kredinizi 12 ay vade ile de kullanabileceksiniz. Peki detaylar ne şekilde? İşte ayrıntıları.

15 Haziran 2021 Salı 01:36
Otomobil almak isteyenler için faizsiz kredi imkanı 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı
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Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için faizsiz bir şekilde tam 50,000 TL’ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Otomobil devinden ise kaçırılmayacak bir kredi fırsat açıklaması yapıldı. 50,000 TL ‘ye kadar faizsiz bir şekilde kredi kullanmak artık mümkün olacak. Aynı zamanda çekmiş olduğunuz kredinizi 12 ay vade ile de kullanabileceksiniz. Çekmiş olduğunuz kredinin ikinci kampanyası ise 150,000 TL ‘ye kadar varan 0,99 faiz oranı ile birlikte kullanım hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız, otomobil almak için nakit paraları olmadığından dolayı ertelemek zorunda kalanlar ve bankaların uyguladıkları artan kredi faiz oranlarının ise gözlerini korkutanlar için kaçırılmayacak fırsata sahip cazip krediler. Birçok kişi kendi otomobilinin sahibi olma isteğini ne yazık ki artışa geçen otomobil fiyatları ve artmakta olan kredi faiz oranlarından dolayı ertelemek zorunda kalıyor. Fiat ise hafif ticari olan araçları için vatandaşın kaçırmaması gereken bir kampanyaya imzasını attı. Fiat Professional Haziran ayı içerisinde Doblo ile Fiorino, Cargo ve Combi gibi hafif olan ticari araçları için kaçırılmaması gereken kredi avantajlarını devam ettirecek.

Faiz olmadan kredi çekme imkanı

Kredi kullanımı hakkında çok önemli olan bir detay da paylaşıldı. Sıfır faiz oranı ile kredi kullanmak isteyenlerin 50 bin TL ‘ye kadar hiçbir faiz oranı olmadan kredi kullanabilmeleri mümkün olacaktır. Otomobil devlerinden bir tanesi olan Fiat ‘tan yapılan bir açıklama doğrultusunda Fiat Profesional faiz oranları kampanya kapsamında olmasından dolayı sıfırlanmıştır. Uygulanan kampanya Doblo, Fiorino ile Pratico olan modeller için geçerlidir ve 50 bin TL ‘ye kadar da tam 12 ay boyunca vadeli bir şekilde hiçbir faiz oranı olmadan kredi kullanım imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Fiat Ducato ise Haziran ayına özel olarak 150,000 TL ‘ye kadar varan ve 15 ay boyunca da vadeli olarak sadece % 0,99 faizli satın alabilme imkanı sunmaktadır.

Fiat Professional, Fiat Doblo, Fiat Pratico modelleri için de 50,000 TL’ ye kadar varan ve 12 ay boyunca da sunulan vade imkanları ile birlikte faiz oranları olmadan da kredi kullanabilme hakkını vatandaşlar için Haziran ayı süresince devam ettirecektir. Aynı zamanda Tofaş fabrikasında üretimi yapılan Fiat Fiorinolar için de ay sonuna kadar 123,900 TL ‘ den, Fiat Doblo için de ay sonuna kadar 157,900 TL’ den başlayan fiyatlar ile satışlarına devam edecek. Fiat Professional ürün ağı içerisinde bulunan en güçlü üyelerden bir tanesi olan Fiat Ducato modeller için de Haziran ayına öze olarak hazırlanan avantajlar da devamlılığını sürdürecektir. Fiat model araçlar ise fonksiyonel olması, konforlu sürüş keyfini sağlaması, yüksek performans düzeyi, güvenlik ile teknolojik özellikleri ile ön plana çıkmasından dolayı otomobil almak isteyenlerin en çok tercih ettiği markalardan bir tanesidir ve Ducato model de, kampanya kapsamında olduğu için birçok vatandaş tarafından oldukça ilgi gören bir model araçtır. 150,000 TL’ ye kadar da sadece % 0,99 faiz ile 15 ay boyunca vadeli olarak kredi kullanım imkanına sahiptir. Aynı zamanda Ducato model aracın hem sürüş keyfi, hem yüksek performans sahibi oluşu, hem fonksiyonel olması, hem de teknolojik özelliklerinin ve güvenlik özelliklerinin de eksiksiz bir şekilde olması da bu aracı diğer araçlardan ayırmaktadır ve bir adım daha öne çıkarmasını sağlamaktadır.


Son Güncelleme: 15.06.2021 01:36
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Anahtar Kelimeler:
FiatKredi ImkanıDobloFiorino
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