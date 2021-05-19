İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek

Otomobil sektörüne giriş yapanlara KOSGEB’den destek. Oto yıkama, motorcu, kaportacı dükkanı açmak isteyenlere sevindirici haber geldi. KOSGEB üzerinden başvuru yapan herkese destek veriliyor. KOSGEB üzerinden yapılacak başvurular için Nace kodları yayınlandı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:20
Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek
Takip Et:

Girişimcilik desteği sayesinde iş yeri açmak isteyenlere finansal destek geldi. KOSGEB tarafından verilen bu destek otomobil sektörüne adım atmayı kolaylaştırdı. Finansal sıkıntı çeken vatandaşlara KOSGEB sanayide işyeri açma kredisi ve desteği 15 bin TL’ye kadar verilir. Kendi iş sahibine sahip olmak isteyenler gerekli başvuruyu yapar. KOSGEB üzerinden Nace kodları belirtildi. Bu kodlar üzerinden istenilen sektörde başvuru yapılabilir.

KOSGEB Oto yıkama iş planı öneği

Finansal destek alarak sanayi de otomobil üzerine dükkan açmak isteyenler nace kodları ile uygun olan seçilir. Bunun üzerine yapılması gereken iş planı hazırlanır. Destekten yararlanmak isteyenler KOSGEB tarafından verilen 32 saatlik uygulamalı derse girmek zorundadır.

  • Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
  • Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
  • Motosiklet ile ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakım ve onarımı
  • Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

KOSGEB sanayide işyeri açmak için ne kadar destek vermektedir?

Yeni bir iş yeri açmak isteyen vatandaşlara finansal yardım KOSGEB tarafından verilirken bu duruma uyulması gereken konularda vardır. Girişimcilik eğitimi almak gerekmektedir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan vatandaşlara geri ödemesiz olacak şekilde hibe desteği verilir. Bu desteği de 2 şekilde yapılır.

KOSGEB Oto sanayi kredi destekleri ve sektörler

Bu durumda KOSGEB girişimci olan vatandaşlara vermiş olduğu hibe desteğinde geri ödeme imkanı sunar. Geri ödemeli kredi çeken iş yeri sahibi bu hibe desteğinden yararlanabilmek için verilen eğitime katılmış olmalıdır. Oto sanayi kredi başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Oto yedek parça KOSGEB desteği (150.000 TL)

Yedek parça dükkanı açmak isteyen vatandaşlar için ellerinde bulunan sermayeye göre yeterli firma ve marka ile anlaşma yapılarak destek verilir. Bu destek ise şöyle;

  • Dükkan açmak için 50 bin TL yeterlidir
  • Otomobilin bütün malzemelerin olduğu dükkan açmak isteyenler bu destekten yararlanabilir
  • 150 bin TL değerinde destek hakkında bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.05.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediYardımDestekOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması

Popüler Haberler

Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Kırmızı Kamyon dizi ismi neden değişti? Show TV Kahraman Babam ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 92. bölüm fragmanı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8
Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç'ın hayatı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Masumiyet 13. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Fox TV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.