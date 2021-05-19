Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek

Girişimcilik desteği sayesinde iş yeri açmak isteyenlere finansal destek geldi. KOSGEB tarafından verilen bu destek otomobil sektörüne adım atmayı kolaylaştırdı. Finansal sıkıntı çeken vatandaşlara KOSGEB sanayide işyeri açma kredisi ve desteği 15 bin TL’ye kadar verilir. Kendi iş sahibine sahip olmak isteyenler gerekli başvuruyu yapar. KOSGEB üzerinden Nace kodları belirtildi. Bu kodlar üzerinden istenilen sektörde başvuru yapılabilir.

KOSGEB Oto yıkama iş planı öneği

Finansal destek alarak sanayi de otomobil üzerine dükkan açmak isteyenler nace kodları ile uygun olan seçilir. Bunun üzerine yapılması gereken iş planı hazırlanır. Destekten yararlanmak isteyenler KOSGEB tarafından verilen 32 saatlik uygulamalı derse girmek zorundadır.

Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti

Motosiklet ile ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakım ve onarımı

Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

KOSGEB sanayide işyeri açmak için ne kadar destek vermektedir?

KOSGEB Oto sanayi kredi destekleri ve sektörler

Yeni bir iş yeri açmak isteyen vatandaşlara finansalKOSGEB tarafından verilirken bu duruma uyulması gereken konularda vardır. Girişimcilik eğitimi almak gerekmektedir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan vatandaşlara geri ödemesiz olacak şekilde hibe desteği verilir. Bu desteği de 2 şekilde yapılır.

Bu durumda KOSGEB girişimci olan vatandaşlara vermiş olduğu hibe desteğinde geri ödeme imkanı sunar. Geri ödemeli kredi çeken iş yeri sahibi bu hibe desteğinden yararlanabilmek için verilen eğitime katılmış olmalıdır. Oto sanayi kredi başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Oto yedek parça KOSGEB desteği (150.000 TL)

Yedek parça dükkanı açmak isteyen vatandaşlar için ellerinde bulunan sermayeye göre yeterli firma ve marka ile anlaşma yapılarak destek verilir. Bu destek ise şöyle;