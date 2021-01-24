Oto ekspertiz merkezi açma şartları, gerekli makine ve ekipmanlar nelerdir?

Oto test merkezi adı verilen oto ekspertizlerin nasıl açılacağı iş sahipleri tarafından merak ediliyor. Oto test merkezi açabilmek için belirlenen yasal şartlar ve bu şartların nasıl sağlanacağı merak edilirken aynı zamanda oto ekspertiz açabilmek için gerekli makine ve ekipmanların ne olduğu merak ediliyor.

Oto ekspertiz merkezi açma şartları nelerdir?

Oto ekspertizinin bulunduğu şehrin sanayi bölgesinde olması zorunludur. Sanayi bölgesi dışında oto merkez açılışlarına izin verilmeyecektir.

Oto merkezlerinin dükkan genişliği en az 90 metrekare olmak zorundadır. İşletme için ruhsat almak isteyen kişilerin 90 metrekare altında olan dükkanlara ruhsat verilmeyecektir.

Oto test merkezi açmak için gerekli makine ve ekipmanlar nelerdir?

Yanal kayma test cihazı gerekmektedir.

İhtiyaç duyulan test cihazlarından bir tanesi süspansiyon cihazıdır.

Fren test cihazı alınmalıdır.

Merkezde dinamometre olmalıdır.

Merkez açacaklar boşluk ve arıza test cihazı almalıdır.

Akü test cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.

Lastiklerin basıncını ölçen alet gerekmektedir.

Oto merkezinde boya kalınlık ölçme cihazı bulunmalıdır.

Takım arabası ihtiyaç duyulan araçlardan bir tanesidir.

Oto test merkezinde zorunlu olması gereken şartlar nelerdir?

Merkezde lavabolar yer almalıdır. Özellikle bunların temizliği konusunda da müşteri memnuniyeti için dikkatli olunmalıdır.

Kıyafetlerin değişimi için kıyafet kabini olmalıdır.

Müşterilerin bekleyebileceği odalar ve kabinler olmalıdır. Bu şekilde işlemleri tamamlanıncaya kadar konforlu ve güvenli beklemeleri için ortam oluşturulmuş olur.

Tahsilat masası merkezlerde olması gereken ekipmanlardan bir tanesidir.

Oto test merkezlerinde yönetim ofisi olmalıdır. Burada merkezin idari ve muhasebe işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yürütülebilir.

Oto test merkezi açmak için gereken eğitimler ve sertifikalar nedir? Nerelerden alınır?

Oto test merkezleri açmak isteyen kişiler ilk olarak teorik ve uygulamaları olmak üzere belirli sınavlardan geçirilmektedir. Geçmişte tecrübesi olmasına rağmen hiçbir işletme açmayan kişilerin dükkan açabilmek için eğitimleri tamamlayarak sertifikaları almak zorundadır.

İlk olarak eğitim verilen adaylar eğitimleri sonrasında teorik sınava alınırlar. Teorik sınavda başarı elde eden adaylar daha sonrasında uygulamaları sınava alınacaklar. Uygulamalı sınavda başarılı olanlara ise verilen sertifika ülke içerisinde ve yurt dışında geçerli olacaktır.

Oto test merkezi açabilmek için maliyet nedir?

Oto test merkezi açabilmek için ve gerekli ekipmanların alınabilmesi için en az 200.000 – 500.000 TL yatırım yapılması gerekmektedir. Belirlenen tutarlar alındığı takdirde 20 gün içerisinde iş yeri açılarak hizmete başlanabilir. Yapılan yatırımlar sonrasında şartları sağlayan kişiler eğitim ve sınavları tamamlamaları durumlarda hizmet vermeye başlayabilirler.