İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?

Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 21.09.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:04
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Takip Et:

Son zamanlarda en çok tercih edilen girişimlerden biri otomobil ekspertiz dükkanı açmaktır. Birçok kişi tarafından açılmak istenen ekspertiz dükkanı, son yılların en çok talep edilen iş kolu olarak göze çarpmaktadır.

Kendi iş yerini açarak kendi işinde çalışmak isteyen kişiler, son zamanlarda otomobil ekspertizi açmaya başlamıştır. Bu dükkanı açmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi ve bazı belgeleri alması gerekir.

Oto ekspertiz dükkanı açmak için sebep nedir?

Son yıllara bakıldığında ülkemizde otomobil satışları gün geçtikçe artmaktadır. İkinci el otomobil alışverişlerinin artması ile birlikte araçların ekspertiz rapor almaları da çoğalmaktadır. Ayda 500.000 ile 600.000 arasında satılan ikinci el araçların kontrolleri için oto ekspertizleri önemli rol oynamaktadır. Araba alacak kişiler beğendikleri araçları oto ekspertize götürerek araç hakkında gerekli bilgileri alma şansları vardır. Oto ekspertiz araba alışverişlerinde son yıllarda oldukça kullanılmaya başlandı. Bu da kişileri oto ekspertiz dükkanı açmaya itti. Türkiye’de satılan araçların %70’i oto ekspertize götürüldükten sonra satılıyor veya alınıyor.

Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler

Oto ekspertiz dükkanı açmak isteyenlerin bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili kurumlara teslim etmesi istenir. Gerekli belgelere ulaşmak isteyen girişimciler, bulundukları belediyenin resmi intenet sayfasına giriş yaparak gerekli belgelere ulaşabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeleri elinde bulunduran kişiler, iş yerini açtıktan sonra vergi işlemlerini de hallettikten sonra oto ekspertiz olarak dükkanını açmaya başlayabilmektedir.

Oto ekspertiz hizmeti sunmanın maliyeti ne kadardır?


Oto ekspertiz açmak isteyenler, iki seçenek halinde kendi dükkanlarını açabilirler. Girişimciler bir oto ekspertiz firmasının bayiliğini alarak bu işe başlayacağı gibi kendi oto ekspertiz dükkanlarını da açabilirler. Kendi dükkanını açacak kişilerin gerekli makineler ve iş tecrübesine ulaşmış olması gerekir.

Bayilik için kişiler görüştüğü firmalar ile 150.000 TL ile 400.000 TL arasında anlaşma sağlayarak merkezlerini kurabilirler. Bu ücret kendi dükkanını açmak isteyenler için de hemen hemen aynıdır.

Gerekli makine ve aletleri bulunduran ve araçların sığacağı bir dükkanı tutan herkes makinelerin kurulumunun ardından işe başlayabilir.

Artan araç alım satımının doğurduğu yeni bir iş kolu olan oto ekspertiz dükkanını açmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur fiyattır. Diğer firmalar ile rekabet içinde bulunacak olan girişiciler, fiyat çizgilerini diğer firmalara göre belirlemelidir.

Eskiden olduğu gibi alacağı aracı tamirciye götürmeyen kişiler, oto ekspertize giderek hasarı veya boyası belgelenmiş araçları gönül rahatlığıyla almaktadır. Bu dükkanlar sayesinde kişiler alacağı arabaların hasarlarını bilerek almaktadır.



Son Güncelleme: 21.09.2020 13:04
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
2020 dul ve yetim aylığına zam! Güncel dul maaşı ne kadar oldu? Dul maaşı miktarı ve dul maaşı alma şartları
Yıllık İzin ve yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 25 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
2019 MSÜ Tercihleri İçin Son Gün Tarihi Ne Zaman?
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.