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oto ekspertiz dükkanı açmak maliyeti ne kadardır? 2021 oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler

Birçok kişinin merak ettiği oto ekspertiz dükkanı açmak maliyeti ne kadardır? oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 18-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 13:12
oto ekspertiz dükkanı açmak maliyeti ne kadardır? 2021 oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler
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Son zamanlarda en çok tercih edilen girişimlerden biri otomobil ekspertiz dükkanı açmaktır. Birçok kişi tarafından açılmak istenen ekspertiz dükkanı, son yılların en çok talep edilen iş kolu olarak göze çarpmaktadır.

Kendi iş yerini açarak kendi işinde çalışmak isteyen kişiler, son zamanlarda otomobil ekspertizi açmaya başlamıştır. Bu dükkanı açmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi ve bazı belgeleri alması gerekir.

Oto ekspertiz dükkanı açmak için sebep nedir?

Son yıllara bakıldığında ülkemizde otomobil satışları gün geçtikçe artmaktadır. İkinci el otomobil alışverişlerinin artması ile birlikte araçların ekspertiz rapor almaları da çoğalmaktadır. Ayda 500.000 ile 600.000 arasında satılan ikinci el araçların kontrolleri için oto ekspertizleri önemli rol oynamaktadır. Araba alacak kişiler beğendikleri araçları oto ekspertize götürerek araç hakkında gerekli bilgileri alma şansları vardır. Oto ekspertiz araba alışverişlerinde son yıllarda oldukça kullanılmaya başlandı. Bu da kişileri oto ekspertiz dükkanı açmaya itti. Türkiye’de satılan araçların %70’i oto ekspertize götürüldükten sonra satılıyor veya alınıyor.

Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler

Oto ekspertiz dükkanı açmak isteyenlerin bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili kurumlara teslim etmesi istenir. Gerekli belgelere ulaşmak isteyen girişimciler, bulundukları belediyenin resmi intenet sayfasına giriş yaparak gerekli belgelere ulaşabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeleri elinde bulunduran kişiler, iş yerini açtıktan sonra vergi işlemlerini de hallettikten sonra oto ekspertiz olarak dükkanını açmaya başlayabilmektedir.

Oto ekspertiz hizmeti sunmanın maliyeti ne kadardır?

Oto ekspertiz açmak isteyenler, iki seçenek halinde kendi dükkanlarını açabilirler. Girişimciler bir oto ekspertiz firmasının bayiliğini alarak bu işe başlayacağı gibi kendi oto ekspertiz dükkanlarını da açabilirler. Kendi dükkanını açacak kişilerin gerekli makineler ve iş tecrübesine ulaşmış olması gerekir.

Bayilik için kişiler görüştüğü firmalar ile 150.000 TL ile 400.000 TL arasında anlaşma sağlayarak merkezlerini kurabilirler. Bu ücret kendi dükkanını açmak isteyenler için de hemen hemen aynıdır.

Gerekli makine ve aletleri bulunduran ve araçların sığacağı bir dükkanı tutan herkes makinelerin kurulumunun ardından işe başlayabilir.

Artan araç alım satımının doğurduğu yeni bir iş kolu olan oto ekspertiz dükkanını açmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur fiyattır. Diğer firmalar ile rekabet içinde bulunacak olan girişiciler, fiyat çizgilerini diğer firmalara göre belirlemelidir.

Eskiden olduğu gibi alacağı aracı tamirciye götürmeyen kişiler, oto ekspertize giderek hasarı veya boyası belgelenmiş araçları gönül rahatlığıyla almaktadır. Bu dükkanlar sayesinde kişiler alacağı arabaların hasarlarını bilerek almaktadır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 13:12
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