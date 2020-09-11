İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2020 Nerelerden hangi izinler alınmalı?

Eylül 11 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? Nerelerden hangi izinler alınmalı? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? Nerelerden hangi izinler alınmalı? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 13:04
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2020 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Takip Et:

Son zamanlarda en çok tercih edilen girişimlerden biri otomobil ekspertiz dükkanı açmaktır. Birçok kişi tarafından açılmak istenen ekspertiz dükkanı, son yılların en çok talep edilen iş kolu olarak göze çarpmaktadır.

Kendi iş yerini açarak kendi işinde çalışmak isteyen kişiler, son zamanlarda otomobil ekspertizi açmaya başlamıştır. Bu dükkanı açmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi ve bazı belgeleri alması gerekir.

Oto ekspertiz dükkanı açmak için sebep nedir?

Son yıllara bakıldığında ülkemizde otomobil satışları gün geçtikçe artmaktadır. İkinci el otomobil alışverişlerinin artması ile birlikte araçların ekspertiz rapor almaları da çoğalmaktadır. Ayda 500.000 ile 600.000 arasında satılan ikinci el araçların kontrolleri için oto ekspertizleri önemli rol oynamaktadır. Araba alacak kişiler beğendikleri araçları oto ekspertize götürerek araç hakkında gerekli bilgileri alma şansları vardır. Oto ekspertiz araba alışverişlerinde son yıllarda oldukça kullanılmaya başlandı. Bu da kişileri oto ekspertiz dükkanı açmaya itti. Türkiye’de satılan araçların %70’i oto ekspertize götürüldükten sonra satılıyor veya alınıyor.

Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler

Oto ekspertiz dükkanı açmak isteyenlerin bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili kurumlara teslim etmesi istenir. Gerekli belgelere ulaşmak isteyen girişimciler, bulundukları belediyenin resmi intenet sayfasına giriş yaparak gerekli belgelere ulaşabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeleri elinde bulunduran kişiler, iş yerini açtıktan sonra vergi işlemlerini de hallettikten sonra oto ekspertiz olarak dükkanını açmaya başlayabilmektedir.

Oto ekspertiz hizmeti sunmanın maliyeti ne kadardır?


Oto ekspertiz açmak isteyenler, iki seçenek halinde kendi dükkanlarını açabilirler. Girişimciler bir oto ekspertiz firmasının bayiliğini alarak bu işe başlayacağı gibi kendi oto ekspertiz dükkanlarını da açabilirler. Kendi dükkanını açacak kişilerin gerekli makineler ve iş tecrübesine ulaşmış olması gerekir.

Bayilik için kişiler görüştüğü firmalar ile 150.000 TL ile 400.000 TL arasında anlaşma sağlayarak merkezlerini kurabilirler. Bu ücret kendi dükkanını açmak isteyenler için de hemen hemen aynıdır.

Gerekli makine ve aletleri bulunduran ve araçların sığacağı bir dükkanı tutan herkes makinelerin kurulumunun ardından işe başlayabilir.

Artan araç alım satımının doğurduğu yeni bir iş kolu olan oto ekspertiz dükkanını açmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur fiyattır. Diğer firmalar ile rekabet içinde bulunacak olan girişiciler, fiyat çizgilerini diğer firmalara göre belirlemelidir.

Eskiden olduğu gibi alacağı aracı tamirciye götürmeyen kişiler, oto ekspertize giderek hasarı veya boyası belgelenmiş araçları gönül rahatlığıyla almaktadır. Bu dükkanlar sayesinde kişiler alacağı arabaların hasarlarını bilerek almaktadır.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?

Popüler Haberler

Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2020 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
2020 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 PTT emekli kredi kampanyaları
2020 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk ulaşım kısayolu ne?
Adalet Bakanlığı personel alımları hangi kadro ve branşlarda olacak?
Kısa çalışma ödeneği nedir, hesaplama nasıl yapılır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri
İnstagram çöktü mü? İnstagramda neden akış yenilenmiyor?
Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 11 Eylül 2020 Cuma
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Eylül 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.