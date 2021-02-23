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Oses Çiğköfte bayiliği nasıl alınır?

Ülkemizde son yıllarda popülerleşen ve kültür simgesi haline gelen çiğköfte bu yoğunluğun getirisi olarak da her yer çiğ köfteci oldu. Fakat bu durumun bir sakıncası da ortaya çıktı her yerde öyle çok güvenilip çiğ köfte yenmemekte. Ayrıca bayi açmanın hiç kolay olmadığı bu dönemde izinsiz bayiliklerde var. Size bugün güvenilir bir çiğköfte markası olan Oses çiğköfteden bahsetmek isterim. Oses Çiğköfte Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Nelerdir? Sorularına cevap vereceğiz

23 Şubat 2021 Salı 16:09
Oses Çiğköfte bayiliği nasıl alınır?
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Aslında hepinizin bildiği üzere çiğköfte denilince akla Oses Çiğköfte’ gelir. Uzun zamandır bu piyasanın içinde lezzeti, kalitede ve müşteri memnuniyetiyle yer alan o ses her girişimci için ilk odak noktası oluyor.Etsiz çiğ köfte olan Oses Çiğköfte 1993 yılından beri kalıcı bir marka halindedir. O ses in bir başka özelliği de Türkiye’ nin ilk çiğköfte fabrikası olma özelliğidir. Ülkemiz genelinde her ilde birden çok bayisi bulunmaktadır.
 
Hayallerinde çig köfteciliğe yer veren her bayi ilk olarak yaptığı şey Oses Çiğköfte markasını başvurmak oluyor. Fakat bu başvurularının geçerli sayılması o kadar da kolay değil.

Oses Çiğköfte bayiliği nasıl alınır? 

Bu markadan çiğköfte almak isteyen tim girişimciler markanın web sitesinde yer alan franchising iş başvuru işlemlerini doldurmaları gerekiyor. Daha sonra şartları gerektiren girişimciler yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 
Oses Çiğköfte Bayiliği Başvuru Şartları şu şekilde sıralanmaktadır.
 
• Oses Çiğköfte bayilik başvurusu Franchise yöntemi ile başvuru alınmaktadır. Bu yapılan Franchise tamamen Oses çiğköfte tarafından karşılanıp ücretsizdir.
• Oses Çiğköfte bayiliği almak için tercih edilen dükkânın anlaşma söylenen şekilde yapılması olmalıdır.
• Başka bir şart Oses Çiğköfte dükkânı işlek bir cadde ya da yaya yolu üzerinde bulunmalı.
• Oses Çiğköfte bayiliği için gerekli olan giderler, bayiyi açmak isteyen kişi tarafından karşılanacaktır.
• Oses Çiğköfte bayiliği alan bir kişi, işletmenin dekorasyon ve açılış kampanyalarında firmanın yetkililerinin yönlendirmesine göre hareket etmesi gerekiyor.
• Oses Çiğköfte bayiliği için verilen eğitimleri çerçevesinde hepsinden tam puanla tamamlamanız gerekiyor.
• Oses Çiğköfte bayiliği için ulusal ve yerel basın kuruluşları, yazılı ve görsel medya üzerinden yapılan reklam ve altenatifler için bayilerden bir ücret tahsil etmiyor.
• Oses Çiğköfte bayilik ücreti Türkiye genelinde sabit fiyattadır.
• Oses Çiğköfte bayiliğinin alınmasıyla birlikte franchise koordinatörlerince teknik destek veriliyor.
• Oses Çiğköfte bayiliği kredi ile alınacak ise belirlenen yazılı kurala göre hareket etmek gerekmektedir.
• Oses Çiğköfte bayi açılışında tüm bayilere ücretsiz ürün teminatı gerçekleştiriyor.
• Oses Çiğköfte bayiliğini anahtar teslim almak isteyenler için özel profesyonel ekip tarafından hazırlık yapılmakta.
 
Bu şartlardan sonra girişimci bireyin belli bir mevduatta paraya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlar kurulacak dükkânın giderleri içindir Oses kendisi için bir pay istemez. Bu ihtiyaç parası 15 bin TL – 20 bin aralığında değişmektedir.


Son Güncelleme: 23.02.2021 16:09
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