Oses çiğköfte bayiliği almak için şartlar neler, bayilik ücreti var mı?

Etsiz çiğköftenin popülerliği gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Etsiz çiğköfte konusunda büyük markalardan biri olan Oses Çiğköfte ilk açıldığından bu yana öncülüğünü devam ettirmektedir. Bu popülerliğinin devam etmesinden dolayı girişimciler için tercih edilen bir marka haline gelmektedir .

Oses çiğköfte hakkında her şey

1993 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan bu marka aynı zamanda Türkiye’nin ilk çiğköfte fabrikasının da sahibidir. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bayisi bulunan bu markanın her geçen gün bayisi sayısı artmaktadır.

Çoğu girişimci çiğköfte konusunda marka bayiliğine sahip olmak istediklerinde ilk olarak Oses Çiğköfte’yi tercih etmektedir. Bu marka bayliğine sahip olmak için belirlenen bazı şartlar vardır.

Oses çiğköfte bayiliği almak için ne yapılmalıdır ?

ilk olarak girişimcilerin şarrtları iyi incelemesi gerekmektedir. Girişimci eğer şartlara uyuyorsa ,markaya ait resmi siteden başvuru başlatması gerekmektedir.

Başvuru şartları neler ?

Oses Çiğköfte bayiliği için Franchise başvurusu yapılmaktadır. Bu başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

başvurusu yapılmaktadır. Bu başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Oses Çiğköfte bayiliğini almak için sözleşmede talep edilen dükkanın talep edilen şekilde yapılması istenmektedir.

Dükkanın insanların yoğun olduğu cadde veya yaya yolu üzerinde olmak zorundadır.

Bayilik için gereken giderler , bayiye sahip olmak isteyen kişi tarafından karşılanması istenmektedir.

İşletmenin dekorasyonunda ve kampanyalarında firma yetkilileri tarafından yönlendirilmektedir.

Bayilik için verilen eğitimin alınmış olması gerekmektedir.

Bayilik için yerel basın ve ulusal kuruluşlar , medyanın yazılı ve görsel üzerinden yaptığı reklamlar ve promosyonlar için bayiden ücret istenmemektedir.

Eğer bayilik kredi yoluyla alınacaksa prosedüre uygun şekilde hareket edilmesi istenmektedir.

Bayinin açılışında tüm bayiler için ürünler ücretsiz şekilde teminat edilir.

Anahtar teslimi için profesyonel bir ekip tarafından profesyonel şekilde hazırlıklar yapılması istenir.

Bayilik ücreti ne kadardır ?

Franchising başvurusu için www.oses.com.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru işleminin ardından marka yetkilileriyle görüşme ve bir sonraki adımlar için hak sahibi olmuş olur.

Oses Çiğköfte bayiliği için girişimcinin belli bir miktarda nakde ihtiyacı olur. Bayilik almak isteyenlerden ücret talep edilmemektedir. Ama dükkanın giderlerinden dolayı maliyet için tedbirli olunması gerekmektedir.

Girişimci sadece açmak istediği dükkan için paraya ihtiyaç duyar. Marka bayilik ücreti almaz . bayiliğin açma maliyeti ise ortalama olarak 15 -20 bin Tl arası bir paraya ihtiyaç duyulur.

Oses Çiğköfte tamamiyle franchise yoluyla bayilik açmaktadır. Bunun için franchise ücreti talep etmez. Personellerin eğitimi ve bayi için gereken teknik destek tamamiyle ücretsizdir.