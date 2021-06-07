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Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?

Yöresel, GDO'suz, organik ürünler satmak isteyenler, ticarete girmek isteyenler bu işlerin hangi aşamalardan oluştuğunu merak ediyor. Eğer sermayeniz varsa hemen bu iş için başvurularda bulunabilirsiniz. Lakin sermayeniz yoksa KOSGEB desteklerinden yararlanarak organik gıdalar dükkanı açabilirsiniz. İşte detaylar...

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:24
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
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Son zamanlarda organik olmayan besinlerdeki katkı maddeleri arttığı için ve sağlıksal tehditler içerdiği için vatandaşların ilgisi organik olana doğru kaymaya başlamıştır. Artık evlerde ambalajlı, inorganik besinler yerine daha sağlıklı olmak açısından organik gıdalar tüketilmeye başlandı. Bu da organik marketlere olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla ticaretle ilgilenen insanlar organik marketler açmaya bu alanda hizmet etmeye yönelmeye başladı. Peki organik gıda dükkanı nasıl açılır? Haberimizde bu konuya ilişkin detaylara yer verdik.

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır?

Organik market açmak isteyen kişiler bunu birçok gıda alanında yapabilirler. Öneğin gıda takviyesi dükkanı, kuru bakliyat dükkanı, organik yumurta dükkanı, zeytinci gibi dükkanlar açabilirler. Bu işe girmeden önce kişi ilk olarak ürünlerini nasıl temin edeceğini belirlemelidir. Bu yüzden organik ürünleri ya kişi kendi üretmelidir ya da organik üretim yapan yerlerden ya da toptancılardan almalıdır. Son zamanlarda insanlar sağlıklı beslenmek için doğala, organiğe eğilim gösterdiği için bu tarz marketlere olan ilgi de oldukça artmıştır. Bu yüzden hem küçük esnaflar hem de kadın ya da erkek girişimciler bu alanda yer edinmeye başlamıştır. Bunların yanı sıra böyle bir dükkan açabilmek için az bir miktar bile olsa sermayeye ihtiyacınız vardır. Sermayesi olmayanlar için ise devlet desteği ya da anlaşmalı bankaların destek kredileri vardır.

Organik gıda dükkanı açmak mantıklı mı?

Organik ürünlerin satılacağı bir market açmak için ilk olarak ürünlerin gerçekten organik olduğunu gösteren organik ürün belgesi alınmalıdır. Bu belge için de tarlada veya bahçede üretilen gıdalarda hiçbir şekilde zararlı takviyelerin olmaması gerekir. Yani doğal olmayan gübre, ilaç gibi maddelerin kesinlikle ürün yetiştirmede kullanılmaması gerekir.

Organik gıdalara ilgi son zamanlarda oldukça arttığı için gıdaların fiyatları da yüksektir. İnsanlar artık ambalajlı ve GDO’lu ürünler tüketmek yerine organik ürünler tüketmeye başlamıştır. Bu durum gittikçe popülerleştiği için bu alandaki marketlerin sayısı da artmaya başlamıştır. Lakin organik besinlerin satıldığı bir markette en önemli konu organik belgesinin olmasıdır.

Organik market açmak isteyenler dükkanı açarken bankalardan işyeri kredisi alabilirler. Yeni girişimci destek programı doğrultusunda işyeri açmaya hazırlananlara verilen 60 bin TL hibe desteğinden yararlanabilirler.

Bunların yanı sıra KOSGEB yeni dükkan açarken iş yeri kredisi vermektedir. İşyerine alınması gereken ihtiyaçları bu kredi ile karşılayabilirsiniz.

Organik gıda dükkanı KOSGEB proje öneği

Devlet desteğinden yararlanmak için iyi bir iş planına sahip olunmalıdır. Bunun için de önek iş planlarına göz atabilirsiniz. Aşağıdaki linkten bu planlara ulaşabilirsiniz.

KOSGEB kredisi iş planı

Organik gıdalar dükkanı açabilmek için ne kadar para gerekir?

Bu fiyat açmak istediğiniz dükkanın giderlerine göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra dükkanın açılacağı yer de harcanacak miktarda önemli bir unsurdur. Öneğin mahalle arasında bir dükkan açarak, köy yumurtası, reçel, salça, peynir gibi organik gıdalar satacaksanız bu dükkan için 10 bin TL gibi bir harcama yapmanız gerekir. Lakin merkezi bir yerde daha büyük bir dükkan ve daha çok çeşit satacaksanız 200 bin TL kadar da harcama yapmanız gerekebilir.

Organik market açmak için gerekli belgeler

  • Böyle bir dükkan açmak için ustalık belgesine gerek yoktur.
  • Belediye, vergi dairesi, esnaf odaları sizden farklı belgeler talep edecektir.

İş yeri açmak için başvurulacak yerlere buradan ulaşabilirsiniz.

Organik gıda satan market açma isteyenlere önemli öneriler

İlk olarak açacağınız dükkan müşteri memnuniyetini karşılayabilmelidir. Dükkanınıza giren kişiler kendini doğal, organik bir ortamda gibi hissetmelidir ki ürünlerinize olan ilgileri de bu şekilde artsın. Bunun yanı sıra göze hitap edecek bir dizaynın olması da avantaj sağlayacaktır. Bunun içinde organik marketleri gezerek gözlem yapabilir ve fikir edinebilirsiniz. Öneğin bal kavanozlarını farklı şekillerde süsleyerek, göze hitap edecek şekilde dizayn ettiğinizde müşterinin ilgisini çekebilirsiniz.

Eğe bir bayilik almıyorsanız dükkanınıza istediğiniz ismi verebilir ve buradan da fark yaratabilirsiniz. Aşağıda bazı dükkan ismi öneklerini görebilirisiniz.

  • Doğadan
  • Evden Sizlere
  • Sefa
  • Kalite Noktası
  • Zaman
  • Cillop
  • Filiz
  • Tarladan Sofralarınıza
  • Yıldırım
  • Derin
  • Yaren
  • Organik Gıdacı
  • Muhteşem
  • Tarla Rüzgarı
  • Pırıltı
  • Akşam Sefası
  • Mayısa
  • Saran
  • Asrın Dükkanı
  • Köy Esintisi
  • Işıltı
  • Yörenizden

Organik ürün toptancıları daha mı karlı?

Açacağınız organik gıda marketindeki ürünleri kendiniz de yetiştirebilirsiniz, toptancıdan da alabilirsiniz. Bu doğrultuda hem üretip hem satmak daha zor olacaktır. Bunun yanı sıra daha çok harcama yapmanız gerekecektir. Çünkü üretim için bir araziye de sahip olmanız gerekecek. Bu nedenler toptancıdan ürün almak daha mantıklı olacaktır. Ülkemizde İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ordu gibi illerden ürün alımı yapabilirsiniz.

Organik ürün toptancıları için tıklayın.

Bakliyat dükkanı açmak için hangi belge gerekli

Böyle bir dükkan açmak için belediyelerden, esnaf odasından ve vergi dairesinden belge talep edilir. Buradan istenen belgeleri tamamlayıp işleme başlayabilirsiniz.

Organik market bayiliği

Marketi sıfırdan açma istemezseniz bayilik de alabilirsiniz. Bu şekilde maliyetiniz daha az olacaktır. Aşağıdaki firmalar bayilik vermektedir:

  • Oyegg Organik Yumurta ve Organik Tavuk Eti
  • Lokman AVM
  • Sucuk Sarayı
  • Kahve Tiryakisi
  • Mahi
  • Betatox
  • Kayla Gurme
  • Köydeniz Yöresel Ürünler

Son Güncelleme: 07.06.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
OrganikGıdalarDükkanıKosgebSermaye
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