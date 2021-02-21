Ordu fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ordu fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Vatandaşlar Ordu fındık fiyatlarını merakla araştırıyor.

İşte Ordu fındık fiyatları;

Şehir En Az En Çok Ordu 22,50 TL 25,50 TL Ünye 22,50 TL 24,50 TL Perşembe 22,50 TL 23,80 TL Altınordu 22,50 TL 23,50 TL Fatsa 22,50 TL 23,50 TL Kumru 22,50 TL 23,50 TL Korgan 22,50 TL 23,00 TL TMO 21,50 TL 22,50 TL

Ordu ilinin fındık fiyatları ne kadar?

Ordu ilinde de diğer illerdeki gibi fındık hasadı yapılmasından 1 hafta sonrasında fiyatlar açıklanır. Ordu Ticaret Borsası bu süreçten sonra fındık fiyatlarını açıklamaktadır. Sezon rekoltesine göre fiyatlar aşağı yada yukarı hareket edebilir. Ordu’nun ilçeleri olan Ünye ve Fatsa‘da fındık fiyatları farklılık gösterir.

Ordu ili fındık fiyatları hakkında bilgi

Türkiye genelinde Ordu ili Fındık şehri olarak biliniyor. Yılda üretilen 600 bin ton fındığın 200 bin tonunu Ordu ili karşılamaktadır. Bu yönden üretilen fındığın fındık fiyatlarındaki yeri oldukça büyüktür. Bir diğer yandan fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi etkenin de önemi büyüktür. Özellikle serbest piyasada pazara çıkarılan fındık, siyasi hareketlenmelerden dolayı etkilenmektedir. Özellikle serbest piyasaya hakim olan firmalar ya da tüccarlar fındık fiyatlarında spekülasyonlar yaparak üreticinin fındığı üzerinde oyunlar oynar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürürler.