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Ordu fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ordu fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

21 Şubat 2021 Pazar Ordu ili fındık fiyatı ne kadar? Ordu fındığının fiyatı ne kadar? 21 Şubat 2021 Pazar günü Ordu fındık fiyatları herkes tarafından merakla araştırılamaya başlandı. Ordu fındık borsası piyasasındaki güncel fındık alış ve satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 13:20
Ordu fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ordu fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
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Vatandaşlar Ordu fındık fiyatlarını merakla araştırıyor.

 İşte Ordu fındık fiyatları;

Şehir

En

Az

En

Çok

Ordu

22,50 TL

25,50 TL

Ünye

22,50 TL

24,50 TL

Perşembe

22,50 TL

23,80 TL

Altınordu

22,50 TL

23,50 TL

Fatsa

22,50 TL

23,50 TL

Kumru

22,50 TL

23,50 TL

Korgan

22,50 TL

23,00 TL

TMO

21,50 TL

22,50 TL

Ordu ilinin fındık fiyatları ne kadar?

Ordu ilinde de diğer illerdeki gibi fındık hasadı yapılmasından 1 hafta sonrasında fiyatlar açıklanır. Ordu Ticaret Borsası bu süreçten sonra fındık fiyatlarını açıklamaktadır. Sezon rekoltesine göre fiyatlar aşağı yada yukarı hareket edebilir. Ordu’nun ilçeleri olan Ünye ve Fatsa‘da fındık fiyatları farklılık gösterir.

Ordu ili fındık fiyatları hakkında bilgi

Türkiye genelinde Ordu ili Fındık şehri olarak biliniyor. Yılda üretilen 600 bin ton fındığın 200 bin tonunu Ordu ili karşılamaktadır. Bu yönden üretilen fındığın fındık fiyatlarındaki yeri oldukça büyüktür. Bir diğer yandan fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi etkenin de önemi büyüktür. Özellikle serbest piyasada pazara çıkarılan fındık, siyasi hareketlenmelerden dolayı etkilenmektedir. Özellikle serbest piyasaya hakim olan firmalar ya da tüccarlar fındık fiyatlarında spekülasyonlar yaparak üreticinin fındığı üzerinde oyunlar oynar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürürler.



Son Güncelleme: 21.02.2021 13:20
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