Opel Astra marka araçlarda kampanya müjdesi!

Opel Astra satın almak isteyen pek çok vatandaş sıfır araç bulmakta zorlandı ve yeni araba almak isteyenler ÖTV de yaşanan artışlar sonrasında durumları daha da kötüye gitmiş gibi duruyor.

Bu zamlardan sonra ÖTV artışını da ekleyerek, araç fiyatlarının el yaktığını söyleyebiliriz. Opel markasının çok ilgi gördüğünü ve müşterilerine yardımcı olmak ve pazarı canlandırmak için yapmış olduğu kampanya ile epey bir tercih edilmektedir.

Yeni Opel Astra Hatchback Fiyat Listesi

Yeni Opel Astra Sedan Fiyat Listesi

Opel Astra Kampanyası

Opel markası, aşağıda gösterildiği gibi resmî web sitesinde Eylül ayının astra modelleri için bir reklam kampanyası yayınladı.

Astra için 15 ay vadeli ve sıfır faizle 60.000 TL kredi sağlayabiliyor.

Opel Astra 2020 İnceleme

https://youtu.be/moixQMD5Lbw