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Opel Astra marka araçlarda kampanya müjdesi!

Türkiye'de en çok talep edilen araçlardan birisi olan Opel Astra marka araç satın almak isteyen vatandaşlar eylül ayı içerisinde herhangi bir bayiliğe giderek bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Kampanya içerisinde olan Astra model araçların fiyat tablosu ve indirimli halleri merak edilmektedir.

17 Kasım 2020 Salı 14:08
Opel Astra marka araçlarda kampanya müjdesi!
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Opel Astra satın almak isteyen pek çok vatandaş sıfır araç bulmakta zorlandı ve yeni araba almak isteyenler ÖTV de yaşanan artışlar sonrasında durumları daha da kötüye gitmiş gibi duruyor.

Bu zamlardan sonra ÖTV artışını da ekleyerek, araç fiyatlarının el yaktığını söyleyebiliriz. Opel markasının çok ilgi gördüğünü ve müşterilerine yardımcı olmak ve pazarı canlandırmak için yapmış olduğu kampanya ile epey bir tercih edilmektedir.

Yeni Opel Astra Hatchback Fiyat Listesi

Yeni Opel Astra Sedan Fiyat Listesi


Opel Astra Kampanyası

Opel markası, aşağıda gösterildiği gibi resmî web sitesinde Eylül ayının astra modelleri için bir reklam kampanyası yayınladı.

Astra için 15 ay vadeli ve sıfır faizle 60.000 TL kredi sağlayabiliyor.

Opel Astra 2020 İnceleme


https://youtu.be/moixQMD5Lbw


Son Güncelleme: 17.11.2020 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Opel AstraKampanya
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