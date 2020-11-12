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Online dükkan nasıl açılır? Sanal mağaza kurma işlemleri ve maliyeti

Günümüzde internet ağlarının gelişmesiyle birlikte online sanal mağaza sistemleri oldukça gelişmiştir. Bundan dolayı birçok girişimci sanal mağaza kurmak istemektedir. Vatandaşlarımız sanal mağaza kurmayı ve maliyetini merak etmektedir.

12 Kasım 2020 Perşembe 14:10
Online dükkan nasıl açılır? Sanal mağaza kurma işlemleri ve maliyeti
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Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte intenet ağları gelişmiştir. Buna bağlı olarak online sanal mağaza sistemleri de hiç olmadığı kadar rağbet görmektedir. Bundan dolayı birçok girişimci sanal mağaza kurmak istemektedir. Vatandaşlarımız sanal mağaza kurmayı ve maliyetini merak etmektedir.

Sanal Mağaza Nedir?

Sanal mağazalar, fiziksel ortamlarda sattığınız ürünlerin online ortamlardan müşteriyle buluşmasına imkan vermektedir. Fiziksel ortama gelemeyen müşteriler, sanal mağaza üzerinden ürün satın almaktadır. Bu uygulamaya en büyük önek E-Ticaret siteleri verilebilir. Günümüzde insanlar, cep telefonu ve bilgisayarların gelişmesine bağlı olarak intenet sitelerinden çok fazla alışveriş yapmaktadırlar. Artık mağazalar telefonunuzda ya da bilgisayarlarınızda bulunmaya başladı. Bu sektör son 5 yıl içerisinde %30 gibi büyük bir büyüme oranı yakaladı.

Fiziksel bir mağazası olan işletme sahibi bu oranı dikkate almalıdır. Elbette fiziksel ortamda da yüksek cirolar yapıyorsunuzdur ancak intenet ortamında dolaşan 35 milyon müşteriyi de es geçemezsiniz.

Sanal Mağaza Açmak

Tüketiciler günden güne sanal mağazalara yönelmektedir. Bu durum fiziksel mağazası olan ya da yeni sanal mağaza kurmak isteyen girişimcilerin iştahını kabartmaktadır. Sanal mağaza açmak, fiziksel mağaza açmak kadar maliyetli değildir. Bu noktada ihtiyacınız olan tek şey ise profesyonel E-Ticaret sitesi yapan firmalardan destek istemektir. Emin olun maliyeti çok daha uygun olacaktır.

Sanal Mağaza Açmak İçin Gerekli Evraklar

Sanal mağaza açmak istiyorsanız öncelikle bir vergi levhanızın bulunması gerekmektedir. Çünkü fatura kesebilmeniz gerekiyor. Eğer fiziksel mağazanız varsa ekstra olarak vergi levhası almanıza gerek yoktur. Fiziksel firma üzerinden de fatura kesme işlemi yapabilirsiniz.


Bir vergi mükellefiyeti altında değilseniz, limited, şahıs ya da anonim şirketi de açabilirsiniz. En küçük şahıs şirketi kurmak için şu belgeler istenmektedir;

  • Kimliğinizin fotokopisi,
  • İkametgah belgesi,
  • Noter imza sirküsü,
  • Muhasebeciye verilecek olan vekaletname,
  • Kiracıysanız iş sözleşmeniz, mülk sahibi iseniz tapunuzun fotokopisi gerekmektedir.

Şahıs firması kuracaksınız, vekalet vereceğiniz muhasebeciniz ya da mali müşaviriniz sizin yerinize giderek firmayı kurabilir. Kuruluşta sizden 800 ila 1000 TL arasında bir ücret istenmektedir.

Tecrübem Yok Ama Sanal Mağaza Açmak İstiyorum

Bu konuyu çok fazla dert etmenize gerek yoktur. Çünkü sistem oldukça basittir. Bu haberimiz sayesinde şimdilik sadece bir fikir olan sanal mağaza açma konusu artık bir amaç olabilir. Bu konuda eksikleriniz muhakkak olacaktır. Bu eksiklerinizin giderilmesinde profesyonel E-Ticaret firmalarından muhakkak destek almanız gerekecektir. Bu sayede merak ettiğiniz soruları ve yaşadığınız zorlukları kolay bir şekilde aşabilirsiniz.

Bu işin en kolay çözüm yolu ise Platinum E-Ticaret yazılımlarıdır. Bu yazılımlar size tüm sitenin alt yapısını hazır bir şekilde vermektedir. Size düşen sadece ürünleri bu sisteme eklemek olacaktır. Bu sayede ürünlerinizi hızlı bir şekilde müşteri ile buluşturabilirsiniz. Bunun için yukarıda istenen belgeleri bulundurmanız gerekmektedir.

Sanal Mağaza Kurulum Maliyeti Ne Kadar?

Sanal mağaza kurma maliyetleri, kuracağınız mağazanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. En az 799 TL olup en fazla da 15.000 TL olabilmektedir. Bu fiyatlar sizin istediğiniz alt yapıya göre ve çalıştığınız firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunlardan ayrı olarak da yukarıda dediğimiz gibi kuruluş için 800 ila 1000 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Platinum E-Ticaret yazılımı sayesinde 1 gün sonra hazır sitenizi kullanabilme imkanı vardır.

Günümüzde müşteri potansiyeli açısından sanal mağaza kurmak gerçekten çok caziptir. Son 5 yıl içerisinde %30’luk bir büyüme hızına ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki yıllarda git gide daha büyük bir potansiyele ve insan kitlesine hitap edecektir.

Sanal mağaza kurmak için teknik bilgi, görsel programlar ya da kodlama gibi yazılımsal konuları bilmeniz şart değildir. Dediğimiz gibi Platinum E-Ticaret yazılımları sayesinde hızlı bir şekilde sanal mağaza sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sanal pos başvurusunda da bulunmanız gerekmektedir. Çünkü intenet üzerinden sadece kredi kartı ya da banka kartıyla alışveriş yapılabilmektedir. Fiziksel mağazanız varsa zaten muhakkak sanal mağaza açmanızı tavsiye ediyoruz.



Son Güncelleme: 12.11.2020 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Sanal Mağaza KurmakE-ticaret
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