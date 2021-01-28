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Online ders eğitimi vermek ne kadar kazandırır? Online özel ders eğitimi ile para kazanma

Online ders eğitimi vererek para kazanabilir mi? Online ders eğitimi nasıl verilir? İşte detaylar..

28 Ocak 2021 Perşembe 18:20
Online ders eğitimi vermek ne kadar kazandırır? Online özel ders eğitimi ile para kazanma
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Online ders eğitimi vererek para kazanabilir mi? Online ders eğitimi nasıl verilir? İşte detaylar..

Online ders vererek para kazanmak

Online ders verecek kişiler lle bir alanda eğitimli kişiler olmaılı bu özelliğini kullanarak para kazanmak isteyen kişiler, sosyal medya üzerinden bu işi yapabilirler.

Online ders verecek kişiler öğrencilerin sürekli tercih etmiş olduğu saylar üzerinden derslerle ilgi bilgi vererek kısa zamanda öğrenci toplayabilirler. Dersi almak isteyen kişiler bağlantıya tıklayarak dersinize ulaşmış olur.

Online ders eğitimi vermek ne kadar kazandırır?

Bir orta öğretim kurumunda online ders ücretleri 100 tl ve 200 tl arasında olmaktadır. Fakat online platform üzerinden öğrenci ve katılım az olacağından ortalama 50 tl ve 100 tl arası diyebiliriz.

Online ders verecek kişiler için saat baz alınarak ders verilmesi önemli etkendir. Ne kadar çok saat eğitim verire o kadar fazla kazanır. Online ders verecek kişiler aylık 10 bin ve 15 bin arasında para kazanabilmektedir. Bu para kazanma tamamen ders saatine göre değişir.



Son Güncelleme: 28.01.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
OnlineDersPara Kazanmak
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