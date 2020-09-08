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Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi? haberimize göz atarak Eylül 8 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 16:21
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
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Vefat eden sigortalıdan geride kalan yakınlarına aylık olarak bağlanan dul veya yetim maaşları bağlanmaktadır. Eş veya çocukların yararlanabileceği ölüm aylıkları bazı durumlarda kesilebilmektedir.

Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?

Sigortalı çalışan kişinin hayatını kaybetmesi halinde belirli oranlarda geriye kalan eş ve çocuklar için dul ve yetim maaşları verilmektedir. Bu koşulların değişmesi durumunda ölüm aylığı sona erebiliyor. Bu hallerde eş veya çocukların ölüm aylığından yararlanabilmeleri ancak belirli şartlara bağlanmıştır. İlk etapta pay sahibi eşlere ölüm aylığı verilmesi noktasında temel şart yeni evlilik yapılmaması olmaktadır. Ölüm aylığı alan eşin evlenmesi halinde aylık hemen kesilir. İkinci evliliğin yapılmasından sonra yeniden boşanan kişi bu defa vefat eden eşi üzerinden yeniden ölüm aylığı alabilir. Ölüm aylığı alınabilmesi için temel faktör yeniden evlenmemektir.

Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?


Ölüm aylıkları çocuklara belirli şartlarda sağlanmaktadır. Kız çocukları için bağlanan ölüm aylıkları çalışmaya başlanılan veya sigorta girişleri sebebiyle gelir elde etmeye başlayan kişiler evlenmeye başlayıncaya kadar sürer. Bu hallerin dışında evlenmedikleri ve sigortalı olarak çalışmadıkları süreçte ölüm aylığı devam edebilir. Ölüm aylığının yeniden bağlanmasındaysa işten ayrılma, boşanma ya da benzeri sebepler gerekir. Evlenme ödeneği alınmış ise evlenme tarihini takip eden ödeme döneminden başlayarak iki yıl içerisinde yaşanan boşanma halinden aynı yılda yeniden aylık ödenemediğinden bu tarz durumlarda ölüm aylığının bağlanabilmesi için iki yılın dolması gerekiyor. Evliliğin son bulması sebebiyle kocası tarafından aylık bağlanılmasına hükmedilen kız çocuklarına tercih etmiş olduğu aylık bağlanabilir.

Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Ölüm aylığının yeniden bağlanabilmesindeki ilk şart vefat eden sigortalının en az beş yıl sigortalı olma şartıdır. Ölen sigortalının en az 5 yıl sigortalı olmaması halinde ailesine maaş bağlanamaz. Toplu prim ödeme gün sayısı en az 900 gün olmalı; yaşlılık, ölüm ve malullük sigortalarında minimum prim ödeme sayısı da 900 gün olmaktadır.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 16:21
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Anahtar Kelimeler:
SGKölüm Aylığı
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