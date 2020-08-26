Ölüm Aylığı başvuru şartları neler? 2020 Ölüm aylığı başvuru şartları ve maaş miktarı

Vefat eden bireylerin eşi, annesi, babası veya çocuklarına tanınan güvence niteliği taşıyan haklardan bir tanesi ölüm aylıklarıdır. SGK mevzuatı gereğince ölen bir bireyin hak sahipleri belirli şartları taşıması durumunda ölüm maaşı alabiliyorlar.

Ölüm aylığı alma şartları nelerdir?

Hayatını kaybeden birey kendi sigortası veya Bağ-Kur’u nedeniyle, emekliyse prim gün şartı aranmaksızın yakınlarına maaş bağlanır. Ölen bireyin ölüm tarihinde SGK’dan aylık veya gelir almamaktaysa ölüm maaşı yatırılabilmesi için;

Vefat tarihini müteakip 4A SSK çerçevesinde 5 yıl sigortalı olup, 5 yıl süre zarfında borçlanmaların dışında en az 900 gün prim ödenmesi,

Bağ-Kur veya emekli sandığı kapsamında çalışanların en az 1800 gün sigorta primi olup, Bağ-Kur kapsamında son ödeme tarihi geçmiş sigorta prim borcu olmaması gerekir.

Bağ-Kur ölüm aylığı alma şartları nelerdir?

Bağ-Kur’dan emekliyken vefat eden bir kişinin maaşı dul eşe, 18 yaşından küçük çocuklara, lise veya üniversitedeki çocuklara veya ebeveynlere bağlanabilmektedir. Emekli değilken vefat eden kişi nedeniyle ölüm aylığının bağlanabilmesi için en az 1800 prim günü olup Bağ-Kur prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

SGK ölüm aylığı kimler tarafından alınabilir?

Vefat eden kişiden ölüm aylığı alıp hak sahibi kabul edilebilecek bireyler ile SGK ölüm aylığı şartları bulunmaktadır.

Dul eşler evlenmediği sürece eşinden aylık alabiliyor. Evli olmamanın dışında bir şart aranmamaktadır. Sigortalı çalışılsa ve Bağ-Kur ödese dahi kişi eşinin emekli maaşını almaya devam edebilir.

Kız ve erkek çocukları 18 yaşını doldurduğu tarihe dek sigortalı çalışmaması halinde ölüm aylığı alabilmektedir. Lise öğrenimi görenlere 20, üniversite öğrenimi görenlere 25 yaşına kadar ölüm aylığı hakkı verilmektedir.

Erkek çocuğu 18 yaşını tamamladığında aylık kesilecektir. Ancak yalnızca emekli sandığında bir istisna bulunmaktadır. Anne veya babası memur olan ve 2008 / 10. ay öncesinde memuriyeti başlayan erkek çocuklarına 25 yaşına kadar ölüm maaşı verilebilmektedir.

Anne ve baba, vefat eden çocuğu nedeniyle ölüm maaşı alabilmektedir. Bu noktada SGK’da kendi sigortasından emekli maaşı alan bireylere bu hak tanınır. Gelir testinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin altındaysa anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Ölüm aylığı hesaplama tablosu

Ölüm aylıklarında tutarlar vefat eden kişilerde hak sahiplerine belirli oranlarda dağıtılmaktadır. Tek başına aylık alan dul eşe vefat eden bireyin son emekli maaşı tutarının yüzde 75’i, eğer kendinden başka maaş alan bulunuyor veya dul eşin kendisi de emekliyse veya sigortalı çalışıyorsa vefat eden kişinin maaşının yüzde 50’si bağlanacaktır.

Ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Emekli değilken vefat eden kişi nedeniyle bağlanacak emekli maaşıysa son sigorta kapsamı, sigorta prim dönemine ve toplam prim gün sayısına göre değişiklik gösterecektir.

Ölüm aylığı başvuruları ölen kişinin çalışma haline ve maaş başvurusunda bulunacak kişiye göre değişiklik gösterir. Vefat eden kişi eğer Bağ-Kur’lu ise Bağ-kur dosyasının bulunduğu SGK’ya,

SSK ise son çalışmanın olduğu SGK’ya,

Emekli Sandığı ise Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

SGK ölüm aylığı ne kadar sürede bağlanır?

Ölüm aylığının bağlanma süresi SGK iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süreç ortalama 1.5 – 2 ay kadar sürmektedir.

Ölüm aylığı nasıl sorgulanır?

Ölüm aylığı başvurusunu müteakip maaşın bağlanıp bağlanmadığı, maaşın ne kadar olduğunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Emekli maaşı sorgulamalarında www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra;

SGK ölüm aylığı sorgulamaları 4A Hizmetleri,

4B Bağ-Kur ölüm aylığı sorgulamaları 4B hizmetleri,

4C memur / Emekli Sandığı sorgulamaları 4C hizmetleri üzerinden sorgulanabilmektedir.

Ölüm aylığı geriye dönük ödeme yapılır mı?

Emekli maaşı talebini takip eden ay itibariyle maaş bağlanmaktadır. Emekli eşin ölümü sonrasında maaş başvurusunda bulunan eş başvuruda bulunduğunda veya kurum maaşı geç bağlansa da ay başı itibariyle hak edilen maaşlar toplu olarak ödenir.

Ölüm aylığı alan kişi çalışıyorsa maaş kesilir mi?

Ölüm aylığı alan eşin çalışması halinde aylığın tamamı kesilmeyecektir. Kendisinden başka maaş alan çocuk bulunmuyorsa çalışması durumunda maaş oranı yüzde 75’ten 50’ye düşer. Fakat dul eşinden kendisinden başka maaş alan bulunuyorsa bu süreçte sigortalı çalışılsa dahi aylık değişmeyecektir.

Kız ve erkek çocukları ölüm maaşı almaya devam ederken çalışırsa maaş kesilecektir. Ancak son düzenlemeyle lise öğrenimi görüp 20 yaşını tamamlamayan, üniversite öğrencisi olup 25 yaşını tamamlamayan kişiler çalışsa dahi ölüm maaşı almaya devam edebilecekler.

Ölüm aylığında bayram ikramiyesi ödenir mi?

İkramiye tutarları ölüm aylığı oranlarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Buna göre dul dul eşe 750, çocuklara da 250 TL bayram ikramiyesi ödenir.